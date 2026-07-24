Siêu xe điện Ferrari Luce đầu tiên được đấu giá

Theo nhà sản xuất, siêu xe điện này được thiết kế theo cấu hình cho thị trường Mỹ. Sau buổi đấu giá, chiếc "Chassis 0" sẽ được vận chuyển về Maranello (Italy), trước khi bàn giao cho chủ nhân mới vào quý I/2027.