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Xe Ôtô

Siêu xe Lamborghini Revuelto Impavido lấy cảm hứng từ Samurai

  • Thứ năm, 23/7/2026 11:01 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Lamborghini Revuelto Impavido lấy cảm hứng từ tinh thần võ sĩ đạo Samurai của Nhật Bản và chỉ được sản xuất giới hạn 25 chiếc.

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Nhân kỷ niệm 25 năm có mặt tại Nhật Bản, hãng siêu xe đến từ Italy đã chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Lamborghini Revuelto Impavido bởi chương trình cá nhân hóa Ad Personam. Trong tiếng Italy, "Impavido" có nghĩa là "không sợ hãi".
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Bộ sưu tập này lấy cảm hứng từ tinh thần "võ sĩ đạo" (Bushido) với 4 tùy chọn màu sắc xanh Verde Campus, xám Grigio Artis Lucido, xám Grigio Crater Matt và đỏ Rosso Pyra, đi kèm với họa tiết mũ giáp Samurai tại nắp capo.
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Ghế ngồi được bọc da màu đen Nero Ade và Corsa Tex, đi kèm các chi tiết tương phản màu đồng Bronzo Oreadi. Logo Samurai được đặt trang trọng tại vị trí giữa 2 ghế.
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Lamborghini Revuelto Impavido vẫn sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5L, mạnh 825 mã lực. Kết hợp cùng 3 động cơ điện, công suất tổng hợp lên đến 1.015 mã lực.
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Siêu xe thay thế cho Aventador có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 350 km/h. Quãng đường di chuyển EV khoảng 10 km.
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Người lái có thể lựa chọn 13 chế độ khác nhau, đồng thời sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua công nghệ kiểm soát lực kéo Lamborghini Dinamica Veicolo 2.0.
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Chỉ có 25 chiếc Lamborghini Revuelto Impavido được sản xuất dành riêng cho thị trường Nhật Bản với mức giá chưa được tiết lộ. Tại Việt Nam, xe có giá khởi điểm 44 tỷ đồng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Thu Uyên

Ảnh: Lamborghini

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