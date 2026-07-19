Aston Martin xoay xở tìm nguồn tài chính mới

Aston Martin xác nhận đang thảo luận với các nhà cung cấp vốn tiềm năng nhằm tăng cường thanh khoản, trong bối cảnh tiếp tục đối mặt với doanh số suy giảm và áp lực thuế quan.

Aston Martin đang tiến hành các cuộc thảo luận với những tổ chức tài chính tiềm năng về một gói tài trợ mới nhằm củng cố thanh khoản, sau khi xuất hiện thông tin hãng đang đàm phán với các bên cho vay, trong đó có HPS Investment Partners - quỹ đầu tư tín dụng thuộc BlackRock.

Aston Martin tìm kiếm nguồn tài trợ mới

Trong thông báo phát đi ngày 18/7, hãng xe thể thao hạng sang của Anh cho biết họ thường xuyên đánh giá cơ cấu vốn cũng như các lựa chọn chiến lược để đảm bảo nguồn lực tài chính đủ mạnh, phục vụ kế hoạch phát triển dài hạn.

Aston Martin đang tiến hành các cuộc thảo luận với những tổ chức tài chính tiềm năng về một gói tài trợ mới nhằm củng cố thanh khoản, trong đó có HPS Investment Partners - quỹ đầu tư tín dụng thuộc BlackRock.

Thông tin được đưa ra nhằm phản hồi bài viết của Bloomberg trước đó cùng ngày, trong đó cho biết Aston Martin đang đàm phán với một nhóm bên cho vay, bao gồm HPS Investment Partners.

Theo Bloomberg, phương án tài trợ đang được xem xét có thể được bảo đảm bằng các tài sản của công ty thông qua một giao dịch dạng "drop-down". Với cấu trúc này, một số tài sản sẽ được chuyển sang một pháp nhân khác nằm ngoài phạm vi yêu cầu của các chủ nợ hiện hữu, qua đó tạo điều kiện để huy động thêm vốn.

Phương án tài trợ đang được xem xét có thể được bảo đảm bằng các tài sản của công ty thông qua một giao dịch dạng "drop-down", một số tài sản sẽ được chuyển sang một pháp nhân khác nằm ngoài phạm vi yêu cầu của các chủ nợ để có thể huy động thêm vốn.

HPS Investment Partners không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters và Bloomberg. Sau thông tin trên, cổ phiếu Aston Martin niêm yết tại London giảm khoảng 2,3%.

Aston Martin đối mặt thách thức lớn trong tương lai

Aston Martin đang trải qua giai đoạn khó khăn khi liên tục đối mặt với tình trạng dòng tiền âm và doanh số bán xe suy giảm. Hãng chịu tác động từ các mức thuế nhập khẩu của Mỹ, trong khi nhu cầu đối với xe sang tại thị trường Trung Quốc tiếp tục yếu.

Aston Martin đang trải qua giai đoạn khó khăn khi liên tục đối mặt với tình trạng dòng tiền âm và doanh số bán xe suy giảm, bên cạnh mức thuế quan cao từ Mỹ và nhu cầu xe sang tại Trung Quốc suy yếu.

Vào tháng 4/2026, Aston Martin công bố thêm một quý kinh doanh thua lỗ. Cũng trong tháng này, hãng đã nhận được khoản vốn trị giá 50 triệu bảng Anh (khoảng 67,2 triệu USD ) từ một liên danh do cổ đông lớn nhất Lawrence Stroll dẫn đầu, qua đó nâng lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền lên khoảng 230 triệu bảng Anh vào cuối quý I.

Động thái tìm kiếm thêm nguồn tài trợ mới cho thấy Aston Martin đang nỗ lực củng cố nền tảng tài chính để duy trì hoạt động và triển khai các kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh thị trường xe sang toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức.