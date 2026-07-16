Xe điện của Bentley mô phỏng cảm giác lái của xe xăng

Bentley vừa đăng ký bằng sáng chế sử dụng hệ thống treo chủ động để mô phỏng cảm giác tăng tốc và chuyển động đặc trưng của xe động cơ đốt trong trên các mẫu xe điện tương lai.

Bentley vừa gây chú ý khi đăng ký một bằng sáng chế mới nhằm tái tạo cảm giác vận hành đặc trưng của xe xăng trên các mẫu xe điện. Thay vì chỉ mô phỏng âm thanh hay rung động, thương hiệu này còn muốn tái hiện cả chuyển động nghiêng của thân xe khi tăng tốc.

Xe điện Bentley "nhái" cảm giác tăng tốc của xe xăng

Theo nội dung bằng sáng chế được CarBuzz phát hiện, Bentley dự định sử dụng hệ thống treo chủ động (Active Suspension) để mô phỏng hiện tượng thân xe bị "lắc" sang một bên dưới tác động của mô-men xoắn động cơ. Trên những mẫu xe sử dụng động cơ V6 hoặc V8, người ngồi trong có thể cảm nhận thân xe nghiêng nhẹ sang phải do lực xoắn từ động cơ truyền xuống hệ truyền động.

Sáng chế mới của Bentley sẽ giúp những mẫu xe điện có cảm giác "lắc" khi tăng tốc mạnh, tương tự các mẫu xe hiệu năng cao sử dụng động cơ đốt trong V6 và V8 của thương hiệu này.

Do xe điện không có động cơ đốt trong tạo ra hiện tượng này, Bentley sẽ điều khiển hệ thống treo khí nén chủ động để thu hoặc giãn các bầu hơi ở bên phải xe, khiến phần thân xe nâng lên hoặc hạ xuống nhằm tạo cảm giác tương tự. Hệ thống cũng có thể tác động đồng thời lên bánh sau bên phải và thực hiện chuyển động ngược ở phía bên trái.

Theo bằng sáng chế, hệ thống treo sẽ có khả năng dịch chuyển từ khoảng 3 mm đến hơn 50 mm và phải phản hồi rất nhanh, với thời gian kích hoạt dưới 1 giây, lý tưởng là dưới 0,5 giây. Góc nghiêng của thân xe được giới hạn dưới 1°, đủ để người lái cảm nhận nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến sự êm ái - yếu tố vốn là đặc trưng của Bentley.

Bentley còn muốn mô phỏng hiện tượng "brake torquing" - kỹ thuật giữ chân phanh trong khi đạp ga để tạo mô-men xoắn trước khi xuất phát trên các mẫu xe dẫn động cầu sau.

Không dừng lại ở đó, Bentley còn muốn mô phỏng hiện tượng "brake torquing" - kỹ thuật giữ chân phanh trong khi đạp ga để tạo mô-men xoắn trước khi xuất phát trên các mẫu xe dẫn động cầu sau. Thay vì tạo lực từ động cơ như xe xăng, hệ thống treo chủ động sẽ chủ động hạ thấp phần đuôi xe khi kích hoạt chế độ Launch Control, tạo cảm giác dồn tải trọng về cầu sau giống như xe động cơ đốt trong.

Xe điện của Bentley có thể "mô phỏng" nhiều mẫu xe khác nhau

Một điểm đáng chú ý khác là Bentley không chỉ xây dựng một kiểu mô phỏng duy nhất. Bằng sáng chế cho thấy hãng muốn tái tạo đặc tính vận hành của nhiều mẫu xe khác nhau, cho phép người dùng lựa chọn "cá tính" động cơ mà họ muốn trải nghiệm. Nhiều khả năng Bentley sẽ tập trung vào những mẫu xe mang tính biểu tượng của chính mình, chẳng hạn động cơ V8 6.75L từng xuất hiện trên Arnage hoặc thậm chí các động cơ 3.0L từ thập niên 1920.

Bentley Torcal là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu xe sang đến từ Anh Quốc, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9/2026. Rất có thể mẫu EV này sẽ được bổ sung nhiều công nghệ ấn tượng vừa được hãng đăng ký.

Bentley cũng từng đăng ký một bằng sáng chế khác nhằm tạo ra rung động giống xe động cơ đốt trong, nhưng giải pháp này sử dụng các bộ tạo lực riêng biệt. Với sáng chế mới, hãng tận dụng chính hệ thống treo sẵn có để tạo hiệu ứng, giúp giảm số lượng linh kiện bổ sung.

Việc Bentley phát triển công nghệ này phản ánh xu hướng ngày càng nhiều hãng xe tìm cách mang lại cảm giác quen thuộc của xe động cơ đốt trong trên các mẫu xe điện. Tuy nhiên, ý tưởng này cũng gây nhiều tranh luận bởi một trong những ưu điểm lớn nhất của EV chính là khả năng vận hành mượt mà, yên tĩnh và gần như không rung động. Trong khi đó, Bentley từ lâu vốn nổi tiếng với sự êm ái và sang trọng, khiến hướng phát triển này được đánh giá là khá bất ngờ.