Aston Martin 'đấu tranh' để giữ lại động cơ V12

Aston Martin đang chuẩn bị bước sang thế hệ xe hoàn toàn mới với nền tảng phát triển từ đầu, đồng thời tìm cách duy trì động cơ V12 huyền thoại bằng một chiến lược đặc biệt.

Trong vài năm qua, Aston Martin đã liên tục làm mới danh mục sản phẩm của mình, nhưng vẫn giữ lại động cơ V12 trên một số dòng sản phẩm cao cấp nhất. Thương hiệu cho biết đang hướng đến một cuộc chuyển mình lớn hơn với thế hệ xe hoàn toàn mới, bao gồm xe thể thao, SUV và siêu xe sử dụng chung một nền tảng hiện đại.

Aston Martin trung thành với động cơ V12

Mục tiêu của Aston Martin không chỉ là cải thiện hiệu suất hay công nghệ, mà còn thay đổi toàn diện cách phát triển, sản xuất và tạo lợi nhuận từ các mẫu xe trong tương lai. Điểm đáng chú ý nhất đối với người hâm mộ là động cơ V12 twin-turbo 5.2L biểu tượng của hãng vẫn sẽ tiếp tục tồn tại lâu hơn dự đoán.

Động cơ V12 lần đầu tiên có mặt trên mẫu xe thể thao Aston Martin DB7 Vantage từ năm 1999. Cho đến nay, cơ cấu V12 vẫn tiếp tục được sử dụng trên các dòng sản phẩm hiện đại của thương hiệu.

Theo CEO Adrian Hallmark, Aston Martin đã thực hiện nhiều cải tiến để động cơ V12 này đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải tại châu Âu và Mỹ. Ông Hallmark chia sẻ với Auto Express: "Nếu chúng tôi giữ doanh số xe dùng động cơ V12 dưới 1.000 chiếc/năm, Aston Martin sẽ được miễn trừ các quy định cho đến ít nhất năm 2035".

Điều này đồng nghĩa với việc hãng chấp nhận đánh đổi sản lượng để giữ lại khối động cơ V12. Nhờ quy mô sản xuất rất nhỏ, hãng có thể tiếp tục sử dụng V12 thêm gần một thập kỷ so với những gì các quy định khí thải thông thường cho phép.

Để "giải cứu" động cơ V12, thương hiệu đành phải hy sinh doanh số dưới 1.000 chiếc/năm nhằm giữ các quyền miễn trừ về tiêu chuẩn khí thải cũng như tiêu thụ nhiên liệu.

Song song với đó, Aston Martin cũng đang tái cấu trúc hoạt động nhằm đơn giản hóa quy trình sản xuất, nâng cao lợi nhuận nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của thương hiệu.

Nền tảng mới sẽ được sử dụng cho các dòng xe tương lai, từ xe grand tourer, SUV cho đến các mẫu siêu xe động cơ đặt giữa. Điều này cũng có nghĩa những mẫu xe đầu bảng trong tương lai có thể chia sẻ rất nhiều linh kiện và kết cấu với SUV của hãng.

Aston Martin sẽ phát triển nền tảng mới cho mọi sản phẩm

Theo ông Adrian Hallmark, kiến trúc mới mang tính "cách mạng", tích hợp hệ thống truyền động hoàn toàn mới cùng các nền tảng điện - điện tử, ghế ngồi, điều hòa và khung gầm thế hệ mới.

Trong quá khứ, hãng đã từng ra mắt mẫu xe điện Aston Martin Rapide E. Tuy nhiên, kế hoạch ra mắt một mẫu xe thuần điện hoàn toàn mới sẽ được dời lại qua thập niên 2030.

Đây là nền tảng module có khả năng đáp ứng nhiều kiểu thân xe khác nhau, sẵn sàng cho các mẫu ôtô thuần điện trong tương lai. Xe thể thao và SUV sẽ dùng chung nhiều linh kiện hơn, đồng thời được lắp ráp trên cùng một dây chuyền sản xuất nhằm giảm chi phí và tăng hiệu quả.

Aston Martin cũng xác nhận kế hoạch ra mắt xe điện đã được lùi sang thập niên 2030 thay vì cuối thập niên này như kế hoạch trước đây. Trong tương lai gần, động cơ đốt trong vẫn sẽ đóng vai trò trung tâm trong chiến lược của hãng.

Nền tảng mới của thương hiệu có khả năng đáp ứng nhiều kiểu thân xe khác nhau, sẵn sàng cho các mẫu ôtô thuần điện trong tương lai nhằm cắt giảm chi phí sản xuất.

Theo ông Hallmark, những thay đổi liên tục của các quy định khí thải cùng chi phí, trọng lượng và độ phức tạp của hệ truyền động plug-in hybrid khiến công nghệ này không còn phù hợp với thương hiệu.

Thay vì phát triển PHEV, Aston Martin dự kiến tập trung vào hệ thống mild-hybrid (MHEV) 48 V nhằm cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu, hỗ trợ bộ tăng áp điện, cung cấp năng lượng cho các hệ thống phụ trợ và thậm chí cho phép động cơ tạm ngắt hoạt động trong một số điều kiện vận hành.

Với việc trung thành cùng động cơ V12 và tránh lạm dụng việc điện khí hóa, Aston Martin được kỳ vọng sẽ giữ lại cảm giác lái đẳng cấp, tuy nhiên hãng phải đánh đổi bằng việc "cắt giảm" doanh số.

Ngoài hệ truyền động, nền tảng mới cũng được kỳ vọng sẽ giúp Aston Martin giảm đáng kể chi phí sản xuất và sự phức tạp trong toàn bộ hoạt động kinh doanh. Hãng muốn tận dụng tối đa khả năng tiêu chuẩn hóa linh kiện và quy trình chế tạo nhưng vẫn giữ được những giá trị đặc trưng đã làm nên tên tuổi của thương hiệu suốt nhiều thập kỷ.