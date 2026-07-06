Thấy gì khi 'hộp số sàn' quay lại trên Ferrari 12Cilindri Manuale?

Sự trở lại của hộp số sàn trên Ferrari 12Cilindri Manuale cho thấy hãng siêu xe Italy chưa sẵn sàng từ bỏ những giá trị cơ khí đã làm nên bản sắc thương hiệu.

Tại buổi ra mắt mẫu siêu xe Amalfi vào năm ngoái, cựu Giám đốc Marketing và Thương mại của Ferrari Enrico Galliera từng khẳng định dõng dạc rằng thương hiệu sẽ không trang bị hộp số sàn trên các mẫu xe tương lai. Tuy nhiên, tùy chọn này vừa được trang bị trên phiên bản giới hạn Ferrari 12Cilindri Manuale sau 14 năm không khả dụng trên các dòng sản phẩm thương mại.

Sau "thảm họa" Luce, Ferrari bất ngờ giới thiệu lại hộp số sàn

Công nghệ "Manuale by-wire" trên Ferrari 12Cilindri Manuale cho phép người lái sử dụng cần số truyền thống để sang số như trên một mẫu xe số sàn thực thụ, đồng thời vẫn tận dụng được những ưu điểm của hộp số ly hợp kép hiện đại về tốc độ và độ chính xác.

Ferrari 12Cilindri Manuale vẫn sử dụng hộp số ly hợp kép (DCT) 8 cấp của bản tiêu chuẩn, tuy nhiên bổ sung cần số dạng chữ H, bàn đạp côn và phần mềm điều khiển hoàn toàn mới.

Chỉ 1.499 chiếc Ferrari 12Cilindri Manuale sẽ được sản xuất trên toàn cầu. Mẫu grand tourer động cơ đặt trước này hướng đến nhóm khách hàng trung thành mong muốn trải nghiệm lái giàu cảm xúc và đậm chất truyền thống của thương hiệu "Prancing Horse" (ngựa chồm).

Sự xuất hiện của 12Cilindri Manuale diễn ra chỉ hơn 1 tháng sau khi Ferrari trình làng Luce, mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử hãng. Dù đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình điện hóa, Ferrari Luce lại nhận được phản ứng khá trái chiều từ cộng đồng người hâm mộ.

Ra mắt vào cuối tháng 5/2026, Ferrari Luce là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu. Thay vì được đón nhận, mẫu EV này bị cộng đồng xe cho đến những khách hàng trung thành của hãng "không tiếc lời" chê bai.

Có giá từ 550.000 Euro (khoảng 640.000 USD ), Luce vấp phải nhiều chỉ trích trên mạng xã hội, từ thiết kế bị cho là khác biệt so với truyền thống Ferrari cho tới việc thương hiệu nổi tiếng với tiếng gầm động cơ V12 nay chuyển sang xe điện. Không ít meme và bình luận hài hước đã xuất hiện sau khi mẫu xe này được công bố.

Ferrari trung thành với động cơ đốt trong

Trái ngược với Luce, Ferrari 12Cilindri Manuale đưa hãng trở lại với những giá trị cốt lõi. Siêu xe này sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L sản sinh 830 mã lực, kết hợp bố cục 3 bàn đạp đặc trưng côn-ga-thắng của xe số sàn, mang đến trải nghiệm lái thuần cơ khí mà nhiều tín đồ Ferrari luôn mong đợi.

Sau hơn 14 năm vắng bóng trên thị trường, những chiếc Ferrari được trang bị đầy đủ bàn đạp côn-ga-thắng đã quay trở lại như mong mỏi của những Ferrarista. Tuy nhiên, đây không phải là cơ cấu hộp số sàn truyền thống.

Thông qua mẫu xe mới, Ferrari cũng muốn khẳng định danh mục sản phẩm của hãng vẫn rất đa dạng và điện hóa chỉ là một phần trong chiến lược phát triển. Bên cạnh mẫu EV Luce, hãng hiện vẫn duy trì nhiều dòng xe sử dụng động cơ xăng, xe hybrid, các mẫu xe hiệu suất cao dành cho đường đua cũng như những mẫu V12 truyền thống, bao gồm cả dòng SUV 4 chỗ Purosangue.

Ferrari sẽ tiếp tục duy trì các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong song song với công nghệ mới. Đến năm 2030, xe thuần điện dự kiến chỉ chiếm 20% danh mục sản phẩm của hãng, trong khi 80% còn lại sẽ được chia đều giữa các mẫu xe dùng động cơ xăng truyền thống và xe hybrid. Điều này cho thấy Ferrari vẫn đặt niềm tin lớn vào sức hấp dẫn lâu dài của động cơ đốt trong đối với nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm lái nguyên bản.

Việc sử dụng công nghệ "Manuale by-wire", Ferrari 12Cilindri Manuale cho phép người lái chuyển đổi linh hoạt giữa thao tác "đạp côn - vào số" và khả năng vận hành thuận tiện của hộp số tự động khi sử dụng hàng ngày.

Tại thị trường Italy, Ferrari 12Cilindri Manuale có giá khởi điểm 590.000 Euro ( 675.000 USD ), cao hơn 229.000 USD so với bản tiêu chuẩn. Hãng dự kiến bắt đầu bàn giao những chiếc đầu tiên tới khách hàng vào quý I/2027.