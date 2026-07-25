Bộ sưu tập siêu xe của nhà sáng lập game Call of Duty được đấu giá

Dù không được nhắc đến, giới đam mê tốc độ có thể dễ dàng nhận ra ngay đây là dàn siêu xe tâm huyết của cố nhà sáng lập game Call of Duty, Vince Zampella. Vào tháng 12/2025, ông đã qua đời sau một vụ tai nạn khi đang cầm lái chiếc Ferrari 296 GTS.