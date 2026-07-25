Bộ sưu tập siêu xe của nhà sáng lập game Call of Duty được đấu giá

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Tại sự kiện Monterey Auction 2026, nhà đấu giá RM Sotheby's sẽ ra mắt bộ sưu tập "The Driver’s Philosophy Collection" (Triết lý của Người cầm lái) với 17 mẫu siêu xe và xe cổ.
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Dù không được nhắc đến, giới đam mê tốc độ có thể dễ dàng nhận ra ngay đây là dàn siêu xe tâm huyết của cố nhà sáng lập game Call of Duty, Vince Zampella. Vào tháng 12/2025, ông đã qua đời sau một vụ tai nạn khi đang cầm lái chiếc Ferrari 296 GTS.
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Nổi bật nhất là siêu phẩm Pagani Huayra Roadster 'Executor', vốn được đặt theo tên phi thuyền của Darth Vader trong loạt phim Star Wars. Đây cũng là chiếc Huayra Roadster duy nhất được trang bị hộp số sàn chính hãng, với mức giá ước tính khoảng 5 - 7 triệu USD.
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Ferrari Daytona SP3 đời 2023 là một trong những mẫu xe giá trị nhất trong bộ sưu tập này khi được định giá từ 10 đến 12 triệu USD. Chỉ sản xuất giới hạn 600 chiếc, đây là mẫu siêu xe thứ ba trong dải sản phẩm Icona Series của Ferrari.
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Mẫu hypercar Bugatti Chiron Sport đời 2019 được định giá khoảng 3 - 3,5 triệu USD khi chỉ được sản xuất giới hạn 60 chiếc. Điểm đặc biệt của siêu xe này là thân vỏ được làm từ sợi carbon màu xám Gunpower với các chi tiết màu đỏ Italian Red.
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Bugatti W16 Mistral là phiên bản mui trần duy nhất được phát triển trên nền tảng siêu xe Bugatti Chiron. Chỉ có 99 xe được sản xuất, chiếc W16 Mistral này mang màu sơn đỏ Italian Red/đen Nocturne được định giá khoảng 7,5 - 9,5 triệu USD.
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Tương tự Ferrari Daytona SP3, McLaren Elva được lấy cảm hứng từ các mẫu xe cổ điển của thương hiệu khi sở hữu phối màu của huyền thoại McLaren M1A. Với số lượng giới hạn 149 chiếc, siêu xe này được định giá khoảng 1,2 - 1,5 triệu USD.
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McLaren Senna GTR là phiên bản đường đua của siêu xe McLaren Senna, và mang số thứ tự 44 trong tổng số 75 chiếc từng được sản xuất. Với odo chỉ 2.637 km, các chuyên gia định giá mẫu xe này vào khoảng 1,1 - 1,4 triệu USD.
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Được hoán cải từ mẫu xe đua P1 GTR, McLaren P1 GT by Lanzante lấy cảm hứng từ huyền thoại McLaren F1 GT Longtail đời 1997. Có khả năng lăn bánh trên đường phố, mức giá của siêu phẩm này có thể lên đến 3 - 3,5 triệu USD.
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Vince Zampella cũng là một tay đua cừ khôi khi sở hữu nhiều cỗ máy tốc độ dành cho đường đua. Chiếc McLaren Artura GT4 thường xuyên được bắt gặp cùng ông trong nhiều sự kiện và được định giá từ 150.000 - 200.000 USD.
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Không chỉ 1, ông còn sở hữu 2 chiếc McLaren Artura GT4, vốn được nâng cấp thêm gói Trophy Evo và từng tham dự giải Pirelli GT4 America Championship. Mức giá của mẫu xe đua này được dự đoán khoảng 150.000 - 200.000 USD.
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Để sử dụng cho nhu cầu hàng ngày, ông còn tậu thêm một chiếc McLaren 765LT Spider. Sở hữu số thứ tự 748 trong tổng số 765 chiếc từng được chế tạo, siêu xe này được dự đoán có giá 500.000 - 600.000 USD.
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Mang số thứ tự 20 trong tổng số 25 chiếc, chiếc McLaren Solus GT này như bước ra từ một bộ phim viễn tưởng với phối màu sợi carbon và xanh lá. Mức giá của mẫu xe đua này khoảng 2,5 - 3 triệu USD.
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Dựa trên các công nghệ từ giải đua F1, Aston Martin Valkyrie Spider mang phong cách khí động học mạnh mẽ. Siêu xe mang số thứ tự 49 trong tổng số 85 chiếc này được định giá khoảng 3,75 - 4,25 triệu USD.
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Ligier JS P320 đời 2020 là một mẫu xe đua được phát triển trên tiêu chuẩn LMP3. Sở hữu động cơ V8 mạnh 630 mã lực của Katech, cỗ máy tốc độ này được định giá khoảng 80.000 - 120.000 USD.
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Bentley Continental GT V8 S của nhà sáng lập game Call of Duty mang màu sơn tím Lilac Frost với tổng giá trị tùy chọn khoảng 100.000 USD. Mức giá của mẫu grand tourer này được định giá khoảng 175.000 - 225.000 USD.
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Porsche Cayman S đời 2010 có màu sơn gốc xám Meteor Grey Metallic, trước khi được dán bộ tem đua Private Pavement #4. Mức giá của mẫu xe thể thao này chỉ khoảng 30.000 - 60.000 USD do odo đã lên mức 54.639 km.
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Chiếc Porsche 911 European RS by Thornley Kelham đời 1972 là 1 trong 15 chiếc từng được hãng độ Thornley Kelham European RS chế tác. Với odo chỉ hơn 400 km, giá trị của mẫu xe cổ này lên đến 450.000 - 650.000 USD.
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Ông Vince Zampella cũng sở hữu mẫu xe biểu tượng Volkswagen Type 2 Delivery Van đời 1963, hay còn được biết đến với tên gọi Kombi. Sở hữu tình trạng hoàn hảo, mức giá của chiếc xe này vào khoảng 30.000 - 60.000 USD.
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Với gu chơi xe tinh tế của Vince Zampella, "The Driver’s Philosophy Collection" được xem là một trong những bộ sưu tập xe đáng mơ ước nhất hiện nay. Theo ước tính của các chuyên gia, tổng giá trị của dàn xe này lên tới 40 triệu USD.
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