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Xe Ôtô

SUV cỡ lớn Audi Q9 hoàn toàn mới chính thức ra mắt

  • Thứ tư, 29/7/2026 19:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau thời gian dài chờ đợi, Audi Q9 đã chính thức xuất hiện, giúp hãng xe đến từ Đức cạnh tranh sòng phẳng với BMW X7, Mercedes-Benz GLS hay Lexus LX.

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Đã từ lâu, Audi thiếu vắng một sản phẩm thuộc phân khúc SUV cỡ lớn. Các mẫu xe đầu bảng như Audi Q7 hay Audi Q8 không đủ để giúp thương hiệu này cạnh tranh với các đối thủ như BMW X7, Mercedes-Benz GLS hay Lexus LX.
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Mới đây, hãng đã công bố hình ảnh chính thức của mẫu SUV full-size Audi Q9, với kỳ vọng tạo nên sự thay đổi về mặt doanh số tại nhiều thị trường, đặc biệt là Mỹ.
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Theo một số nguồn tin, Audi Q9 vẫn được phát triển trên nền tảng Premium Platform Combustion (PPC). Xe có kích thước tổng thể 5,31 x 2,21 x 1,81 m, trục cơ sở đạt 3,14 m.
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Mẫu SUV này sở hữu thiết kế đầu xe mới với lưới tản nhiệt Singleframe hòa liền cụm đèn pha trong mặt nạ "black mask", đồng thời trang bị đèn Digital Matrix LED công nghệ micro-LED cho khả năng chiếu sáng thông minh và hỗ trợ lái tiên tiến.
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Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu Digital OLED 3.0 đầu tiên trên thế giới sử dụng tấm nền OLED cong 3D, kết hợp dải đèn LED liền mạch và logo Audi phát sáng.
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Nội thất Audi Q9 được thiết kế hiện đại với 3 màn hình gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit 12.3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm MMI 14.5 inch và màn hình giải trí cho hành khách phía trước 12.3 inch.
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Điểm nhấn của không gian này là cửa sổ trời toàn cảnh có diện tích hơn 1,5 m² với hệ thống chiếu sáng tích hợp trên bề mặt kính, có khả năng đổi màu theo đèn viền nội thất để tạo hiệu ứng ánh sáng đồng nhất.
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Khách hàng có thể nâng cấp tùy chọn ghế trước Sports Seat Plus với chức năng thông gió và massage, bên cạnh việc chuyển đổi giữa cấu hình 7 chỗ tiêu chuẩn sang cấu hình 6 chỗ với hàng ghế thứ hai thương gia điều khiển điện.
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Tại châu Âu, xe được phân phối với phiên bản Audi Q9 TDI, sử dụng động cơ diesel V6 MHEV 3.0L, cho ra 2 mức hiệu suất là 245 mã lực/500 Nm hoặc 299 mã lực/630 Nm.
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Tại Mỹ, mẫu SUV đầu bảng này được trang bị động cơ xăng V6 Turbo 3.0L với thông số chưa được công bố. Phiên bản hiệu năng cao Audi SQ9 được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L, sản sinh công suất 600 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm.
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Các trang bị tiêu chuẩn bao gồm hộp số Tiptronic 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian quattro, hệ thống treo khí nén thích ứng và chức năng đánh lái bánh sau.
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Xe còn được trang bị gói an toàn như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo mở cửa an toàn, hỗ trợ lái bán tự động Adaptive Driving Assistant Plus và Emergency Assist có khả năng tự động đưa xe vào lề đường, dừng xe an toàn khi phát hiện người lái không còn phản hồi.
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Được lắp ráp tại nhà máy Bratislava (Slovakia), Audi Q9 đã được mở bán kể từ tháng 7/2026, và những chiếc đầu tiên có thể được bàn giao vào tháng 11/2026. Phiên bản nhập môn Audi Q9 TDI 220 kW có giá từ 108.400 Euro (khoảng 123.500 USD).

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Thu Uyên

Ảnh: Audi

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