SUV cỡ lớn Audi Q9 hoàn toàn mới chính thức ra mắt

Được lắp ráp tại nhà máy Bratislava (Slovakia), Audi Q9 đã được mở bán kể từ tháng 7/2026, và những chiếc đầu tiên có thể được bàn giao vào tháng 11/2026. Phiên bản nhập môn Audi Q9 TDI 220 kW có giá từ 108.400 Euro (khoảng 123.500 USD ).