Volkswagen hạ mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Volkswagen đã hạ triển vọng kinh doanh năm 2026 khi không còn kỳ vọng doanh thu tăng trưởng, trong bối cảnh tập đoàn ôtô lớn thứ hai thế giới chịu nhiều thách thức.

Tập đoàn Volkswagen vừa điều chỉnh giảm dự báo tài chính năm 2026 sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II không như kỳ vọng. Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy tập đoàn này đang bước vào giai đoạn cải tổ mạnh mẽ nhằm đối phó với môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn.

Tập đoàn Volkswagen hạ mục tiêu tăng trưởng

Volkswagen kỳ vọng doanh thu năm 2026 sẽ giảm tối đa 3%, thay vì tăng trưởng đến 3% như dự báo trước đó. Tuy nhiên, hãng vẫn giữ nguyên mục tiêu biên lợi nhuận hoạt động trong khoảng 4,0 - 5,5%, cao hơn đáng kể so với mức 2,8% ghi nhận trong năm 2025. Ngay sau thông báo, cổ phiếu Volkswagen đã giảm khoảng 3%.

Volkswagen vừa điều chỉnh giảm dự báo tài chính năm 2026 sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II không như kỳ vọng. Tập đoàn ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 3,5 tỷ Euro (khoảng 3,98 tỷ USD ), giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý II/2026, Volkswagen ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 3,5 tỷ Euro (khoảng 3,98 tỷ USD ), giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích, vốn dự báo lợi nhuận sẽ nhích tăng nhẹ. Doanh thu quý II đạt 82,4 tỷ Euro, vượt dự báo của thị trường, tương ứng biên lợi nhuận hoạt động đạt 4,2%.

CEO Volkswagen Oliver Blume cho biết tập đoàn đã phần nào bù đắp được những "cơn gió ngược không thể tránh khỏi trị giá hàng chục tỷ Euro" trong nửa đầu năm 2026. Ông cũng nhấn mạnh ngành công nghiệp ôtô vẫn đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức như khủng hoảng địa chính trị, xung đột thương mại, các quy định ngày càng khắt khe, biến động thị trường và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Volkswagen đối mặt thách thức lớn về tái cấu trúc

Để nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí, Volkswagen đang thúc đẩy một chương trình tái cấu trúc quy mô lớn dưới sự dẫn dắt của CEO Oliver Blume. Tập đoàn dự kiến cắt giảm khoảng 100.000 việc làm trên toàn cầu. Đồng thời, Volkswagen cũng muốn thu hẹp công suất sản xuất và giảm tới một nửa số dòng xe đang kinh doanh.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí, Volkswagen đang thúc đẩy một chương trình tái cấu trúc quy mô lớn dưới sự dẫn dắt của CEO Oliver Blume. Tập đoàn dự kiến cắt giảm khoảng 100.000 việc làm trên toàn cầu.

Ban lãnh đạo Volkswagen hiện cũng chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán căng thẳng với đại diện người lao động về kế hoạch mở rộng chương trình cắt giảm nhân sự tự nguyện, cũng như khả năng đóng cửa 4 nhà máy. Đây được xem là một trong những đợt cải tổ lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn nhằm thích ứng với bối cảnh thị trường ôtô toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Trong nửa đầu năm 2026, Volkswagen giao tổng cộng ít hơn 6,3% số xe trên toàn cầu so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thị trường Trung Quốc, nơi cuộc suy giảm kéo dài của thị trường ôtô lớn nhất thế giới đang khiến cuộc cạnh tranh giữa các thương hiệu nội địa và các hãng xe quốc tế trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Tại thị trường Trung Quốc, cuộc suy giảm kéo dài của thị trường ôtô lớn nhất thế giới đang khiến cuộc cạnh tranh giữa các thương hiệu nội địa và các hãng xe quốc tế trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Sức ép từ các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc cũng buộc nhiều hãng xe truyền thống phải điều chỉnh chiến lược sản phẩm và cắt giảm chi phí để duy trì khả năng cạnh tranh.

Tại Bắc Mỹ, tập đoàn đã cải thiện doanh số trong quý II/2026 sau giai đoạn suy giảm trước đó. Trong khi đó, tại châu Âu, việc đồng loạt tung ra các mẫu xe điện giá phổ thông dưới các thương hiệu Volkswagen, Skoda và Cupra đã giúp lượng đơn đặt hàng tăng lên đáng kể.

Tại Bắc Mỹ, tập đoàn đã cải thiện doanh số trong quý II sau giai đoạn suy giảm trước đó. Tại châu Âu, việc đồng loạt tung ra các mẫu xe điện giá phổ thông đã giúp lượng đơn đặt hàng tăng lên đáng kể.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các hãng xe châu Âu đang chạy đua mở rộng thị phần xe điện, khi các nhà sản xuất Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh hiện diện tại thị trường này.