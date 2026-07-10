Volkswagen sẽ xem xét kế hoạch cải tổ sâu rộng do CEO Oliver Blume đề xuất, với những nội dung gây tranh cãi như đóng cửa nhà máy và cắt giảm hàng chục nghìn việc làm.

Volkswagen sẽ tổ chức cuộc họp của ban giám sát vào ngày 9/7 tại trụ sở ở Wolfsburg nhằm thảo luận kế hoạch tái cấu trúc được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay của hãng xe Đức. Cuộc họp được xem là thời điểm mang tính quyết định đối với Giám đốc Điều hành Oliver Blume trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng.

Volkswagen đối mặt kế hoạch tái cấu trúc lớn nhất lịch sử

Theo Reuters, ông Oliver Blume đã xây dựng một kế hoạch chuyển đổi mang tính quyết liệt, trong đó nội dung gây tranh cãi nhất là khả năng đóng cửa 4 nhà máy tại Đức gồm Hanover, Emden, Zwickau và nhà máy Neckarsulm của Audi. Bên cạnh đó, Volkswagen cũng có thể cắt giảm thêm tới 50.000 việc làm.

CEO Volkswagen Oliver Blume đã xây dựng một kế hoạch chuyển đổi mang tính quyết liệt, trong đó nội dung gây tranh cãi nhất là khả năng đóng cửa 4 nhà máy tại Đức và cắt giảm thêm tới 50.000 việc làm.

Không chỉ dừng lại ở việc tinh giản sản xuất, Volkswagen còn xem xét tái cấu trúc toàn bộ hệ thống doanh nghiệp vốn được đánh giá là cồng kềnh. Hãng có thể tách riêng hoặc niêm yết độc lập thương hiệu Volkswagen cùng bộ phận công nghệ linh kiện nhằm đơn giản hóa cấu trúc tập đoàn.

Thay vì đóng cửa, Volkswagen cũng đang cân nhắc một số phương án thay thế. Một trong số đó là chuyển hoạt động sản xuất các mẫu xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc về các nhà máy tại Đức, chẳng hạn như cơ sở Zwickau, vốn từng được ông Blume đề cập trước đây.

Không chỉ dừng lại ở việc tinh giản sản xuất, tập đoàn còn xem xét tái cấu trúc toàn bộ hệ thống bằng việc tách riêng hoặc niêm yết độc lập thương hiệu Volkswagen.

Ngoài ra, hãng cũng có thể lựa chọn không phân bổ các mẫu xe thế hệ mới cho một số nhà máy. Cách làm này sẽ khiến hoạt động sản xuất dần chấm dứt theo thời gian và trên thực tế tương đương với việc đóng cửa, nhưng diễn ra theo lộ trình trung hạn thay vì ngay lập tức.

Volkswagen phục vụ công nghiệp quốc phòng?

Một phương án khác đang được cân nhắc là chuyển đổi các nhà máy hoạt động kém hiệu quả sang phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp quốc phòng tại châu Âu đang cần mở rộng năng lực sản xuất.

Một phương án khác đang được cân nhắc là chuyển đổi các nhà máy hoạt động kém hiệu quả sang phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp quốc phòng tại châu Âu đang cần mở rộng năng lực sản xuất.

Điều đó không đồng nghĩa Volkswagen không thể đóng cửa nhà máy. Hai cơ sở đang nằm trong diện rủi ro là Zwickau và Neckarsulm không thuộc phạm vi điều chỉnh của "Luật Volkswagen", vốn phải cần được sự ủng hộ của ít nhất hai phần ba thành viên ban giám sát để tiến hành quy trình dừng hoạt động.

Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào nhằm chấm dứt hoạt động của các nhà máy này đều được dự báo sẽ vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các công đoàn, chính quyền địa phương và có thể kéo theo những cuộc đình công quy mô lớn với chi phí rất cao.

Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chấm dứt hoạt động của các nhà máy này đều được dự báo sẽ vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các công đoàn, chính quyền địa phương và có thể kéo theo những cuộc đình công quy mô lớn với chi phí rất cao.

Việc đóng cửa hoàn toàn một nhà máy cũng sẽ khiến Volkswagen phải ghi nhận các khoản chi phí tái cơ cấu rất lớn. Tiền lệ gần nhất là việc Audi đóng cửa nhà máy tại Brussels (Bỉ) trong năm 2025, khiến khoảng 3.000 lao động bị ảnh hưởng và buộc tập đoàn phải ghi nhận khoản chi phí lên tới 1,6 tỷ Euro (khoảng 1,8 tỷ USD ).