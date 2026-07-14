Volkswagen cân nhắc cắt giảm tới 100.000 việc làm

Volkswagen cho biết có thể phải cắt giảm thêm khoảng 50.000 việc làm toàn cầu, nâng tổng số vị trí bị ảnh hưởng trong kế hoạch tái cơ cấu lên tới 100.000.

Tập đoàn Volkswagen có thể sẽ phải cắt giảm thêm khoảng 50.000 việc làm trên toàn cầu, theo nội dung một bản ghi nhớ nội bộ của Giám đốc Điều hành Oliver Blume mà Reuters tiếp cận được. Đây cũng là lần đầu tiên lãnh đạo tập đoàn này gián tiếp xác nhận kế hoạch có thể giảm tổng cộng tới 100.000 vị trí.

Volkswagen chính thức xác nhận việc cắt giảm 100.000 việc làm

Volkswagen hiện đối mặt với nhiều sức ép khi lợi nhuận sụt giảm do chi phí hàng tỷ Euro từ các mức thuế quan mới, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt tại thị trường Trung Quốc và yêu cầu nâng cao hiệu quả của hệ thống sản xuất tại Đức.

Tập đoàn ôtô đến từ Đức có thể sẽ phải cắt giảm thêm khoảng 50.000 việc làm trên toàn cầu theo nội dung một bản ghi nhớ nội bộ của Giám đốc Điều hành Oliver Blume, khiến ít nhất 100.000 việc làm bị ảnh hưởng trong quá trình tái cấu trúc.

Theo bản ghi nhớ, sau khi đã thống nhất cắt giảm khoảng 50.000 việc làm trên toàn tập đoàn, bao gồm cả các thương hiệu Porsche và Audi, Volkswagen vẫn cần tiếp tục giảm chi phí. Tập đoàn cho biết đã tính toán rằng chi phí hoạt động của mình đang cao hơn khoảng 20% so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Từ đó, Volkswagen đưa ra một "phép tính lý thuyết" cho thấy hãng có thể cần cắt giảm thêm khoảng 50.000 việc làm trên phạm vi toàn cầu. Ông Oliver Blume cho biết: "Hiện chúng tôi đang đánh giá trên tất cả các thương hiệu, công ty và khu vực để xác định cần thực hiện bao nhiêu điều chỉnh và mức độ khả thi của các biện pháp đó".

Liệu có giải pháp khác cho người lao động của Volkswagen?

Trước đó, Volkswagen nhiều lần từ chối bình luận về các thông tin cho rằng hãng đang xem xét cắt giảm tới 100.000 lao động. Bản ghi nhớ được đưa ra sau khi đại diện người lao động yêu cầu ban lãnh đạo làm rõ kế hoạch tái cơ cấu mà ông Blume đã trình lên hội đồng giám sát của tập đoàn.

CEO của tập đoàn từng đề cập đến khả năng chuyển đổi một số cơ sở sang phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng hoặc sản xuất các mẫu xe do Trung Quốc phát triển ngay tại châu Âu

Theo các nguồn tin, các đại diện công đoàn trong hội đồng đã ngăn chặn những đề xuất này. Kế hoạch được cho là bao gồm việc cắt giảm nhân sự và khả năng đóng cửa 4 nhà máy. Ông Blume cho biết đến thời điểm hiện tại, Volkswagen vẫn chưa thể xác nhận phương án khai thác hiệu quả cho các nhà máy tại Emden, Hanover, Zwickau và Neckarsulm trong giai đoạn những năm 2030.

Tuy nhiên, vị CEO nhấn mạnh ông ưu tiên các "giải pháp thông minh" thay vì đóng cửa nhà máy. Trước đây, ông từng đề cập đến khả năng chuyển đổi một số cơ sở sang phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng hoặc sản xuất các mẫu xe do Trung Quốc phát triển ngay tại châu Âu nhằm tận dụng công suất còn dư thừa.