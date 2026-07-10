GAC GS3 Emzoom chốt giá 639 triệu, cạnh tranh Xforce, Yaris Cross

Mẫu SUV cỡ B GAC GS3 Emzoom chính thức ra mắt khách Việt với giá 639 triệu đồng, được trang bị gói trợ lái ADAS Cấp độ 2.

GAC Việt Nam vừa chính thức công bố giá bán dành cho GAC GS3 Emzoom. Mẫu SUV cỡ B chỉ có một phiên bản 1.5T Premium R, được bán với giá 639 triệu đồng.

GAC GS3 Emzoom được sản xuất tại nhà máy của Tan Chong Motor tại Malaysia, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.

GAC GS3 Emzoom sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.446 x 1.850 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm.

GAC GS3 Emzoom được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Star Diamond Shadow, tạo thành từ các đường nét cắt xẻ. Tỷ lệ thân xe thể thao cùng các chi tiết khí động học cũng là đặc trưng của xe.

GAC GS3 Emzoom sở hữu ngoại hình với nhiều đường nét cắt xẻ. Ảnh: Phúc Hậu.

Phần đầu xe GS3 Emzoom sở hữu cụm đèn LED tạo hình Laser Eye đặc trưng kết hợp lưới tản nhiệt kích thước lớn. Tay nắm cửa ẩn chỉnh điện, cánh gió thể thao phía sau cùng cụm đèn hậu LED toàn phần là các chi tiết đáng chú ý ở phần ngoại thất.

GAC trang bị cho GS3 Emzoom khối động cơ 1.5L Turbo GDI kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Thiết lập này sản sinh công suất tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 270 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0–100 km/h trong 8 giây.

GAC GS3 Emzoom bán tại Việt Nam được trang bị tổng cộng 4 chế độ lái gồm Eco, Comfort, Sport và Sport+.

Hãng xe Trung Quốc cho biết GAC GS3 Emzoom sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu 5,9 lít/100 km, công bố theo chu trình NEDC.

Khoang lái GAC GS3 Emzoom bán tại Việt Nam. Ảnh: GAC Việt Nam.

Mẫu SUV cỡ B sở hữu khoang lái với bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 7 inch kết hợp màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Các tiện nghi nổi bật gồm cần số điện tử pha lê, hệ thống âm thanh DTS 6 loa, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí PM1.0, cửa gió hàng ghế sau và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Cận cảnh các chi tiết trong khoang lái GAC GS3 Emzoom. Ảnh: Phúc Hậu.

GAC GS3 Emzoom có khoang hành lý khá rộng rãi, có thể mở rộng đến 1.271 lít khi gập hàng ghế sau.

Mẫu SUV cỡ B được trang bị gói công nghệ ADAS Cấp độ 2, camera toàn cảnh 360 độ hiển thị 3D, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động hoàn toàn.

Khi gia nhập thị trường Việt Nam, GAC GS3 Emzoom sẽ cạnh tranh cùng khoảng 20 mẫu xe khác nhau trong phân khúc SUV cỡ B/B+, chẳng hạn VinFast VF 6, Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, Kia Seltos hay loạt xe đồng hương gồm Omoda C5, Geely Coolray, Lynk & Co 06 và Jaecoo J5 vừa ra mắt.