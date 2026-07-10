Jaecoo J5 nhận cọc - sản xuất tại Việt Nam, giá từ 569 triệu đồng

Jaecoo J5 được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản và 3 tùy chọn động cơ, từ thuần xăng, hybrid đến thuần điện.

Omoda & Jaecoo Việt Nam thông báo chính thức nhận đặt cọc mẫu SUV Jaecoo J5 sau nhiều tháng rò rỉ thông tin mở bán. Đây cũng là một trong những mẫu xe đầu tiên Omoda & Jaecoo xuất xưởng từ nhà máy của hãng đặt tại tỉnh Hưng Yên.

Xe được bán với 3 tùy chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện cùng tổng 4 phiên bản. Jaecoo J5 Premium có giá 569 triệu, J5 SHS-H Premium và Flagship được bán với giá 629-699 triệu và J5 BEV Flagship có giá 699 triệu đồng.

Đây là mẫu SUV cỡ B với thiết kế vuông vức, kiểu dáng khá tương tự đàn anh J7. Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.380 x 1.860 x 1.650 mm cùng chiều dài cơ sở 2.620 mm. Khoảng sáng gầm dao động 176-184 mm tùy phiên bản.

Bản xăng được trang bị động cơ 1.5L Turbo, cho công suất 145 mã lực, mô men xoắn cực đại 210 Nm.

Hai tùy chọn hybrid SHS-H được trang bị động cơ xăng công suất 141 mã lực đi kèm motor điện 150 kW, nâng tổng công suất lên mốc 221 mã lực, mô men xoắn cực đại 295 Nm. Sự kết hợp này giúp tổng quãng đường di chuyển của Jaecoo J5 lên khoảng 980 km sau mỗi lần nạp nhiên liệu.

Xe được mở bán với 3 tùy chọn động cơ. Ảnh: Omoda & Jaecoo.

Jaecoo J5 thuần điện được trang bị motor điện công suất 208 mã lực, mô men xoắn cực đại 288 Nm. Bộ pin CATL dung lượng 58,9 kWh dưới sàn xe cho tổng quãng đường di chuyển đạt 461 km/lần sạc.

Xe được mở đặt cọc từ đầu tháng 8 đến hết tháng 8, dự kiến giao xe vào giai đoạn tháng 8-10 năm nay.

Như vậy đây sẽ là một đại diện mới trong nhóm SUV đô thị hạng B, phân khúc sôi động bậc nhất thị trường xe Việt. Đây cũng là nơi mà Jaecoo J5 cần chứng minh sức hấp dẫn của mình trước hàng loạt đối thủ quen mặt như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Honda HR-V hay Kia Seltos.

Ưu điểm của mẫu xe này đến từ nhiều trang bị, nhiều phiên bản, thiết kế khối hộp đang trở thành xu hướng và sản xuất tại Việt Nam. Tất nhiên đối với các mẫu xe Trung Quốc, nhiều trang bị hay giá rẻ chưa chắc tạo nên thành công về mặt doanh số. Sự xuất hiện của J5 hứa hẹn sẽ tạo áp lực mới lên các mẫu xe cùng phân khúc, đặc biệt là nhóm xe Nhật Bản và Hàn Quốc.