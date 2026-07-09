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Xe Ôtô

Thấy gì từ vụ chuyển làn bất cẩn trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

  • Thứ năm, 9/7/2026 15:50 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Hành động chuyển làn thiếu quan sát, không đủ khoảng cách an toàn đã khiến người điều khiển xe mất lái, va chạm với 2 xe xung quanh và khiến nhiều xe chịu thiệt hại.

Trong video được Cục Cảnh sát Giao thông đăng tải, một tài xế đang điều khiển xe di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào ngày cuối tháng 6 ở làn trái ngoài cùng. Bất ngờ, tài xế của một chiếc SUV màu trắng chuyển làn khiến người lái không kịp xử lý, va chạm trực tiếp với xe này và đâm vào thân của xe khách phía trên.

Chiếc xe trắng sau khi va chạm với xe di chuyển ở làn trái cũng mất lái, tiếp tục va chạm với một xe khách đang di chuyển. Vụ tai nạn khiến cả 3 xe đều hư hỏng. May mắn vụ việc không có thiệt hại về người.

Tình huống chuyển làn trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn Tình huống chuyển làn thiếu an toàn của tài xế ôtô đã gây ra vụ tai nạn trên cao tốc, khiến một chiếc xe khách và một mẫu xe khác bị ảnh hưởng.

Theo quyết định từ Cục Cảnh sát Giao thông, người điều khiển xe trắng được đánh giá là có hành vi chuyển làn thiếu quan sát, do đó phải chịu toàn bộ trách nhiệm và bồi thường các thiệt hại kinh tế cho những phương tiện liên quan trong vụ việc.

Để đảm bảo lưu thông an toàn, đặc biệt khi đang di chuyển trên cao tốc với tốc độ cao trên 90 km/h, người lái cần đặc biệt chú ý các tình huống xung quanh.

Về phía phương tiện gây tai nạn, người lái đã mắc nhiều sai lầm khi cầm lái xe.

Khi di chuyển trên cao tốc và có nhu cầu chuyển đổi làn đường, tài xế cần tăng tốc phù hợp trên làn của mình, vượt đủ xa để có khoảng cách an toàn, quan sát kỹ hệ thống gương chiếu hậu để theo dõi các phương tiện phía sau và đặc biệt ở làn đường mình muốn chuyển làn, đảm bảo điểm mù không có xe di chuyển.

Khi đã có đủ không gian và khoảng cách, tài xe mới tiến hành xi nhan và sau đó chuyển làn dứt khoát. Ở vị trí ấy người đi sau mới có thể quan sát được xe muốn chuyển làn cũng như đèn xi-nhan thông báo muốn chuyển làn. Trong tình huống ở video, người đi sau không thể kịp phản ứng khi không quan sát được phương tiện muốn chuyển làn mà bị tạt ngang bất ngờ.

Đối với các tài xế đang di chuyển và phát hiện có phương tiện khác có tín hiệu muốn nhập làn, người lái nên chủ động quan sát xung quanh, giảm dần tốc độ và nên nhường đường nếu nhận thấy có đủ khoảng cách an toàn, tránh tăng tốc bất ngờ có thể khiến va chạm xảy ra.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Đan Thanh

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