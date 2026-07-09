Chiều lòng khách hàng, Audi giảm màn hình, tăng nút bấm

Tin rằng phần lớn khách hàng vẫn yêu thích sử dụng phím vật lý trong khoang lái, Audi sẽ hướng đến giảm số lượng màn hình trang bị cho xe.

Khoang lái trên concept Nuvolari của Audi đã giảm số lượng màn hình. Ảnh: Audi.

Theo Carscoops, sau khoảng vài năm thử nghiệm thiết kế khoang lái “ngập” màn hình cảm ứng, Audi dường như đã sẵn sàng cho một động thái “cải lùi”.

Hãng xe sang nước Đức cho biết khoang nội thất của các dòng xe thế hệ tiếp theo sẽ ít phụ thuộc hơn vào các màn hình khổng lồ, thay vào đó là sự hiện diện trở lại của phím điều khiển vật lý và các vật liệu cao cấp - những yếu tố từng góp phần tạo nên cảm giác đặc biệt của Audi trong quá khứ.

Tuy nhiên, sự chuyển dịch sẽ không diễn ra ngay lập tức. Audi cho biết Q7 và Q9 chuẩn bị ra mắt vẫn sẽ áp dụng triết lý thiết kế hiện tại. Dẫu vẫn có nhiều màn hình, các mẫu xe này sẽ gợi ý về cách mà Audi dự định triển khai trong tương lai, bằng cách bổ sung các tấm ốp bằng đá phiến tự nhiên.

Chia sẻ với hãng tin GoAuto của Australia, Giám đốc kỹ thuật Audi Rouven Mohr cho biết hãng xe Đức muốn các khoang cabin trong tương lai sẽ tích hợp công nghệ một cách tinh tế hơn, thay vì thể hiện qua số lượng và kích cỡ màn hình trang bị.

“Trong tương lai, Audi sẽ tích hợp ngôn ngữ thiết kế nội thất Radical Next, thể hiện sự tinh tế qua kích thước màn hình và các yếu tố phản hồi xúc giác”, ông Rouven Mohr chia sẻ.

Chuyên trang Carscoops nhận định đây là sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược, bởi Audi từng là một trong những nhà sản xuất ôtô nhiệt tình đón nhận xu hướng cabin “ngập” màn hình. Trong quá trình đó, hãng xe Đức thậm chí đã quyết định loại bỏ núm xoay MMI đặc trưng.

Audi Q7 khi ra mắt vẫn sẽ là một mẫu xe "ngập" màn hình trong cabin. Ảnh: Audi.

Giờ đây, Audi xem như đã thừa nhận rằng phần lớn khách hàng, đặc biệt ở các thị trường châu Âu, Bắc Mỹ và Australia, vẫn đánh giá cao các nút điều khiển vật lý, cho phép vận hành mà không cần phải rời mắt khỏi đường chạy.

Bảng táp-lô với nhiều màn hình lần đầu được Audi giới thiệu cách đây khoảng 3 năm, nhưng dường như sẽ sớm trở nên lỗi thời.

Concept Nuvolari ra mắt gần đây sở hữu một khoang cabin với sự tiết chế nhất định về số lượng màn hình. Cụm đồng hồ sau vô lăng có một “mái che” khá truyền thống, còn tại trung tâm yên ngựa là màn hình đặt dọc, đặt thấp hơn so với khu vực táp-lô.

Các mẫu concept ra mắt gần đây của Audi hướng đến tiết chế số lượng màn hình trong khoang lái. Ảnh: Audi.

Concept C Roadster ra mắt năm ngoái cũng mang hơi hướm tương tự, nhưng trung tâm táp-lô là một màn hình đặt ngang. Nhìn chung, 2 mẫu xe concept được đánh giá trông vẫn hiện đại dù sở hữu số lượng ít các màn hình, đồng thời đi kèm các núm xoay vật lý trên vô lăng.

“Audi tin rằng việc sở hữu một số yếu tố vật lý như nút bấm và núm xoay là một phần trong ADN của hãng. Mỗi chi tiết vật lý này đều phải mang lại tiếng 'tách' cùng cảm giác chạm và trải nghiệm đặc trưng kiểu cổ điển của Audi”, ông Rouven Mohr bình luận.