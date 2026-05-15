Cận cảnh Audi S6 e-tron tại Việt Nam, sedan thể thao giá gần 4,2 tỷ

Audi Việt Nam đã ra mắt mẫu S6 Sportback e-tron từ 12/5. Theo nhân viên tại đại lý, những chiếc sedan đầu tiên đã bắt đầu bàn giao đến tay khách hàng sau vài ngày ra mắt. Trên ảnh là phiên bản có màu sơn tùy chọn xám Daytona ánh kim.
Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt 4.928 x 1.923 x 1.465 mm, chiều dài cơ sở 2.951 mm.
Là một mẫu xe điện, không quá ngạc nhiên khi mặt ca lăng của S6 e-tron không có lưới tản nhiệt to bản như các mẫu xe chạy xăng. Thiết kế ở đầu xe cũng mang ngôn ngữ hiện đại riêng biệt, không thừa hưởng nhiều đường nét với mẫu SUV Q6 e-tron.
Cặp đèn chiếu sáng chính bóng Matrix LED là trang bị tiêu chuẩn trên S6 Sportback e-tron.
Ở dưới nắp capo có một hộc đồ nhỏ phía trước (front-trunk) chứa vừa balo hay túi xách.
S6 Sportback e-tron sở hữu bộ mâm hợp kim 21 inch đa chấu màu xám Graphite. Ngoài ra, Audi cung cấp đến 4 tùy chọn họa tiết ốp mâm tùy nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng.
Đuôi xe có cụm đèn hậu OLED kỹ thuật số thế hệ mới. Các hiệu ứng hiển thị có thể tùy chỉnh từ màn hình trung tâm.
Bên trong khoang lái của Audi S6 Sportback e-tron mang cảm giác công nghệ và hiện đại. Xe được trang bị cụm màn hình OLED virtual cockpit 11,9 inch sau vô lăng kết hợp màn hình trung tâm MMI cảm ứng kích thước 14,5 inch.
Vô lăng chỉnh điện D-cut bọc da với đầy đủ các chức năng hỗ trợ người dùng.
Khu vực ghế phụ có thêm một màn hình 10,9 inch. Khoang lái trang bị hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 16 loa công suất 705 W.
Ghế phong cách thể thao bọc da, đi cùng chức năng sưởi, làm mát và 3 chế độ massage. Tùy chọn còn có nội thất ghế thể thao bọc da đỏ, khách hàng cũng có thể nâng cấp chức năng loa Bang&Olufsen đặt ở đệm tựa đầu.
Kính trần Panorama trên S6 Sportback e-tron có thể điều chỉnh độ trong/đục thông qua nút vật lý phía trên. Có khoảng 4 kiểu cài đặt tùy vào sở thích người dùng. Độ trong đục không ảnh hưởng tới khả năng chống nóng, gánh nặng này thuộc về công nghệ kính trần 5 lớp.
Dù là mẫu sedan thể thao, S6 Sportback e-tron vẫn có hàng 2 ngồi không quá chật chội. Phía sau có thêm một cửa gió điều hòa có thể điều chỉnh sức gió thông qua màn hình nhỏ.
Cốp xe dung tích 502 lít và có thể tăng thành 1.330 lít khi gập hàng ghế 2.
Audi S6 Sportback e-tron được trang bị 2 motor điện, sản sinh công suất tối đa 496 mã lực, có thể tăng lên thành 543 mã lực khi kích hoạt Launch Control. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây, tốc độ tối đa là 420 km/h.
Xe được trang bị gói pin 94,9 kWh cho phép hoạt động tối đa 678 km/lần sạc đầy, công bố theo chu trình WLTP. Cổng sạc được lắp ở cả 2 bên xe, cho phép sạc nhanh 10-80% pin trong 21 phút.
S6 Sportback e-tron có giá khởi điểm khoảng 4,199 tỷ đồng. Đây là một lựa chọn mới trong phân khúc sedan thể thao, cùng tầm giá với Mercedes-Benz EQS, Lotus Emeya hay Porsche Taycan, BMW i5.
