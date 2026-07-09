Ôtô điện dưới 200 triệu đồng - dễ mua nhưng có thể thay xe máy?

VinFast VF 2 ra mắt bổ sung thêm lựa chọn ôtô điện dưới 200 triệu đồng. Giá bán ôtô điện mini ngày càng tiến gần mức giá xe máy, nhưng nhóm xe này có đủ sức thay thế hoàn toàn?

Phân khúc ôtô điện cỡ nhỏ giá rẻ chính thức thành hình khi Wuling Hongguang Mini EV (sau đổi tên thành Wuling Mini EV) ra mắt khách Việt vào cuối tháng 6/2023. Dù là ôtô rẻ nhất thị trường khi ấy và mang theo kỳ vọng thay thế xe máy trên đường phố Việt Nam, mẫu xe của liên doanh SAIC-General Motors-Wuling đã không thể đạt được thành công như mong đợi.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng điện hóa, ôtô điện tại Việt Nam bắt đầu phủ sóng rộng rãi ở nhiều phân khúc, bao gồm cả xe điện đô thị mini. Màn ra mắt của VinFast VF 2 với giá 188 triệu đồng thêm lần nữa khơi mào các cuộc tranh luận: Liệu ôtô điện dưới 200 triệu đồng đã đủ sức thay thế xe máy?

Ôtô ngày càng rẻ

Được xem như "biến thể gia đình" của Minio Green, xe điện cỡ nhỏ VinFast VF 2 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm, trục cơ sở 2.065 mm cùng cấu hình 3 cửa, 2 hàng ghế với tối đa 4 chỗ ngồi.

Khoang lái của VF 2 được trang bị màn hình 7 inch sau vô lăng, hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ, 2 loa tích hợp radio FM. Xe được trang bị túi khí cho người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS, phân phối lực phanh điện tử EBD.

VinFast VF 2 là ôtô rẻ nhất thị trường Việt. Ảnh: VinFast.

Motor điện 40,23 mã lực dẫn động cầu sau, cung cấp mô-men xoắn cực đại 65 Nm cho phép VinFast VF 2 chạy tối đa 80 km/h. Gói pin 18,3 kWh mang lại tầm hoạt động tối đa 210 km/lần sạc đầy theo chuẩn NEDC, có thể sạc lại 10-70% dung lượng pin trong 34 phút khi kết nối trụ sạc 24 kW.

Giá bán 188 triệu đồng của VinFast VF 2 được hãng xe điện Việt mô tả là tương đương một mẫu xe máy cao cấp. Dựa theo thông tin thị trường hiện tại, mức giá của VF 2 đang xấp xỉ hoặc nhỉnh hơn không quá nhiều so với loạt xe tay ga phân khối lớn như Honda SH350i (151,39-152,39 triệu), Vespa GTS SuperTech 300 (158,6 triệu), Vespa GTV Officina 300 (163,8 triệu) hay Lambretta G350 (179,39 triệu đồng).

VinFast VF 2 cũng chính thức "soán ngôi" Bestune Xiaoma, trở thành ôtô có giá bán dễ tiếp cận nhất thị trường Việt Nam. Mẫu xe của thương hiệu Trung Quốc được bán với giá 199 triệu đồng, sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.000 x 1.510 x 1.630 mm.

Bestune Xiaoma được trang bị motor điện mạnh 26,82 mã lực, sản sinh mô-men xoắn tối đa 85 Nm, có thể đạt đến tốc độ 100 km/h. Gói pin dung lượng 13,9 kWh cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa 170 km/lần sạc đầy.

Bestune Xiaoma có kích thước tương đồng VinFast VF 2. Ảnh: Đan Thanh.

Về phần mình, Wuling Mini EV sau thời gian chật vật tại Việt Nam vừa quay trở lại với nhiều thay đổi. Giờ đây mang tên gọi Wuling Mini EV Macaron, mẫu xe điện đô thị của liên doanh SAIC-GM-Wuling trở thành ôtô điện mini 5 cửa với chiều dài tổng thể 3.256 mm - tức rộng rãi hơn VinFast VF 2 hay Bestune Xiaoma.

Wuling Mini EV Macaron bán tại Việt Nam gồm 2 phiên bản 205 Km và 300 Km - tương ứng tầm hoạt động tối đa cho từng phiên bản, với giá bán khởi điểm lần lượt 269 triệu và 329 triệu đồng.

So với khoảng giá 239-282 triệu đồng ở lần ra mắt đầu tiên, Wuling Mini EV Macaron đã tăng giá, nhưng đồng thời kích thước chung cũng đã có sự cải thiện đáng kể. Xét một cách tổng quát, chiếc ôtô điện đô thị của Wuling dường như đã trở nên "đáng tiền" hơn, nếu đặt vào bối cảnh chung của phân khúc xe điện đô thị giá rẻ.

Đã đủ để thay xe máy?

Khi giá bán VinFast VF 2 chỉ xấp xỉ hoặc cao hơn không đáng kể so với vài lựa chọn xe máy đang có mặt trên thị trường, việc "cầm lên đặt xuống", cân nhắc giữa xe tay ga cao cấp với mẫu ôtô điện đô thị khả năng cao sẽ xảy ra với nhóm khách hàng sở hữu khoản tài chính 200 triệu đồng.

Nếu chỉ xét đơn thuần về yếu tố giá cả, VF 2 hay bất kỳ mẫu ôtô điện nào cùng tầm tiền đều đủ sức trở thành lựa chọn thay thế khả thi cho xe máy. So với các dòng xe 2 bánh, từ bình dân đến cao cấp, ôtô điện mini luôn có lợi thế nhờ thiết kế kín, đảm bảo "che nắng chắn mưa" cho hành khách ngồi trong.

VF 2 rẻ ngang xe máy, nhưng bản chất vẫn là ôtô. Ảnh: VinFast.

Dẫu nhỏ gọn, nhóm xe điện giá rẻ như VinFast VF 2, Bestune Xiaoma vẫn được phân loại vào nhóm ôtô, buộc người điều khiển phải có giấy phép lái xe ít nhất hạng B, đồng thời tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông tương tự khi cầm lái các mẫu xe thuộc phân khúc lớn hơn. Mức phạt hành chính khi phạm luật giao thông với nhóm xe này cũng cao hơn so với khi người dùng điều khiển xe máy.

Vì là ôtô, người dùng cũng buộc phải chi nhiều hơn cho phí gửi xe, phí trông giữ xe. Ôtô điện có lợi thế về chi phí năng lượng, nhưng các khoản tăng lên từ phí gửi xe, phí bảo dưỡng hay sửa chữa là những yếu tố đáng cân nhắc với người đang xem xét chuyển đổi từ xe máy lên ôtô điện mini.

Chỗ đỗ xe, gửi xe cũng luôn là vấn đề với các mẫu xe ôtô nói chung và ôtô mini không nằm ngoài khó khăn này. Dù có kích thước nhỏ gọn, việc không được sắp xếp các ô đỗ nhỏ khiến không gian khó có thể tối ưu, đặc biệt là trong hầm gửi xe hoặc các khu trung tâm thành phố, đô thị.

Bên cạnh đó, dù sở hữu cấu hình 2 hàng ghế cho phép đến 4 người ngồi bên trong, người dùng các mẫu ôtô điện mini sẽ thường xuyên phải lựa chọn giữa việc chở tối đa số người, hay gấp gọn hàng ghế sau để chở hàng ở nhu cầu cơ bản. Bởi lẽ khi sử dụng toàn bộ 2 hàng ghế để chở người, không gian chở hàng sau lưng hàng ghế thứ hai của các xe này trở nên khá hạn chế và gần như không thể chất thêm gì.

Đặc trưng của ôtô điện mini là không gian hạn chế. Ảnh: VinFast.

Nhìn chung, ôtô điện mini đang ngày càng rẻ với nhiều mẫu xe ra mắt liên tục tạo "đáy" giá mới cho thị trường xe Việt. Nhóm ôtô này khá dễ sở hữu so với mặt bằng chung, nhưng không dễ thay thế hoàn toàn xe máy trong nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Dù ôtô điện cỡ nhỏ không thể thay thế hoàn toàn cho xe máy, nhóm xe này sẽ phù hợp hơn trong vai trò của một phương tiện vận hành trong khu vực đô thị, phục vụ đa dạng mục đích giao thông cơ bản với quãng hành trình không quá dài.