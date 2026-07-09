Cùng là xe điện mini, VinFast VF 2 khác gì VinFast VF 3?

VinFast vừa giới thiệu mẫu xe điện mini tiếp theo là VF 2 đến khách hàng cá nhân với mức giá 188 triệu, chưa bao gồm ưu đãi kích cầu dành cho khách hàng tiên phong (8 triệu đồng). Như vậy, đây sẽ là đại diện thứ 2 cùng VF 3 cạnh tranh trong nhóm xe điện đô thị cỡ mini tại thị trường Việt.
Vậy 2 cái tên này có gì khác nhau?
Sách hay đọc trên xe
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