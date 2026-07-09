Cùng là xe điện mini, VinFast VF 2 khác gì VinFast VF 3?

Đều thuộc phân khúc xe điện mini, VinFast VF 2 và VF 3 sẽ khác nhau thế nào?

VinFast vừa giới thiệu mẫu xe điện mini tiếp theo là VF 2 đến khách hàng cá nhân với mức giá 188 triệu, chưa bao gồm ưu đãi kích cầu dành cho khách hàng tiên phong (8 triệu đồng). Như vậy, đây sẽ là đại diện thứ 2 cùng VF 3 cạnh tranh trong nhóm xe điện đô thị cỡ mini tại thị trường Việt.

Vậy 2 cái tên này có gì khác nhau?



VinFast VF 2 SO SÁNH VinFast VF 3

VinFast VF 2 VinFast VF 2

VinFast VF 3 VinFast VF 3 GIÁ

Mức giá được cập nhật vào tháng 7/2026 Bản kèm pin 180 triệu đồng 280 triệu đồng KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm Dài 3.090



3.190 Rộng 1.496



1.679 Cao 1.663,2



1.622 Chiều dài cơ sở 2.065



2.075 Khoảng sáng gầm 165



191 Khoang hành lý - lít N/A 36-285 Kích thước mâm 12 inch



16 inch THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ Điện Điện Công suất 30 kW



30 kW Mô-men xoắn 65 Nm



110 Nm Tốc độ tối đa 80 km/h



100 km/h Dung lượng pin 18,3 kWh



18,64 kWh Phạm vi hoạt động 210 km/lần sạc



215 km/lần sạc Chế độ lái Eco - Normal Eco - Normal TRANG BỊ NỔI BẬT

Camera lùi ✓ ✓ Màn hình sau vô lăng

7 inch ✕ Màn hình trung tâm ✕

10 inch Apple Carplay ✕

Đế giữ nước ✕

Hệ thống âm thanh 2 loa 2 loa Nguồn: VinFast ĐỒ HỌA: ZNEWS