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Xe EV

Cùng là xe điện mini, VinFast VF 2 khác gì VinFast VF 3?

  • Thứ năm, 9/7/2026 11:10 (GMT+7)
  • 1 phút trước

Đều thuộc phân khúc xe điện mini, VinFast VF 2 và VF 3 sẽ khác nhau thế nào?

VinFast anh 1VinFast anh 2

VinFast vừa giới thiệu mẫu xe điện mini tiếp theo là VF 2 đến khách hàng cá nhân với mức giá 188 triệu, chưa bao gồm ưu đãi kích cầu dành cho khách hàng tiên phong (8 triệu đồng). Như vậy, đây sẽ là đại diện thứ 2 cùng VF 3 cạnh tranh trong nhóm xe điện đô thị cỡ mini tại thị trường Việt.

Vậy 2 cái tên này có gì khác nhau?

VinFast
VF 2
SO SÁNH
VinFast
VF 3

VinFast VF 2

VinFast VF 3
GIÁ

Mức giá được cập nhật vào tháng 7/2026
Bản kèm pin
180 triệu đồng
280 triệu đồng
KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm
Dài
3.090


3.190
Rộng
1.496


1.679
Cao
1.663,2


1.622
Chiều dài cơ sở
2.065


2.075
Khoảng sáng gầm
165


191
Khoang hành lý - lít
N/A
36-285
Kích thước mâm
12 inch


16 inch
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THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ
Điện
Điện
Công suất
30 kW


30 kW
Mô-men xoắn
65 Nm


110 Nm
Tốc độ tối đa
80 km/h


100 km/h
Dung lượng pin
18,3 kWh


18,64 kWh
Phạm vi hoạt động
210 km/lần sạc


215 km/lần sạc
Chế độ lái
Eco - Normal
Eco - Normal
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TRANG BỊ NỔI BẬT

Camera lùi
Màn hình sau vô lăng
7 inch

Màn hình trung tâm
10 inch

Apple Carplay

Đế giữ nước

Hệ thống âm thanh
2 loa
2 loa
Nguồn: VinFast
ĐỒ HỌA: ZNEWS

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VinFast VF 2 VF 3 xe điện

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