Xe điện hạng sang ồ ạt đổ bộ thị trường Việt Nam

Nhiều mẫu xe điện hạng sang rục rịch trình làng hoặc đã ra mắt khách hàng Việt Nam, cho thấy làn sóng điện hóa đã diễn ra mạnh mẽ ở gần như toàn bộ phân khúc thị trường.

Làn sóng điện hóa tại Việt Nam đang phát triển khá mạnh mẽ. Khách Việt hiện có thể chọn mua ôtô thuần điện ở bất kỳ phân khúc nào, từ xe điện mini như VF 2, Bestune Xiaoma cho đến SUV điện đô thị, MPV thuần điện và cả những mẫu xe điện hạng sang.

Trong khoảng 2 năm gần đây, các thương hiệu ôtô hạng sang và siêu sang tích cực ra mắt nhiều mẫu xe thuần điện, cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn trong phân khúc cao cấp.

Xe điện hạng sang ồ ạt đổ bộ

Sau khi ra mắt SUV điện EC40 hồi cuối năm 2024, Volvo xác nhận quý IV/2026 sẽ là thời điểm bộ đôi xe điện ES90 và EX90 chính thức trình làng khách hàng Việt Nam.

Giá bán vẫn chưa được xác nhận, tuy nhiên Volvo ES90 và Volvo EX90 sẽ là những mẫu xe được xây dựng trên kiến trúc điện 800 V, hỗ trợ sạc nhanh DC cho phép nạp lại 10-80% dung lượng pin trong khoảng 22 phút.

Sedan điện Volvo ES90 (trái) và SUV điện Volvo EX90 (phải) sẽ sớm ra mắt khách Việt. Ảnh: Volvo Việt Nam.

Mercedes-Benz cũng xác nhận sẽ mang về mẫu sedan thuần điện CLA vào đầu năm sau, giá bán dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng . Sự có mặt của Mercedes-Benz CLA 200 Electric góp phần hoàn thiện danh mục sản phẩm thuần điện mà thương hiệu ngôi sao 3 cánh đang có tại Việt Nam, gồm EQB, EQE SUV, EQS SUV, EQS Sedan, Maybach EQS SUV hay G 580 EQ.

BMW gần đây chưa có động thái ra mắt thêm xe điện mới. Danh mục ôtô thuần điện của hãng hiện bao gồm những cái tên như BMW iX3, BMW i4 và BMW i7 - đã ra mắt khách Việt cách đây khoảng 3 năm.

Hồi tháng 5, Audi chính thức giới thiệu sedan điện S6 Sportback e-tron, trở thành dòng S thuần điện đầu tiên của hãng tại thị trường Việt Nam. Xe có giá khởi điểm gần 4,2 tỷ đồng .

Audi S6 Sportback e-tron là mẫu xe S thuần điện đầu tiên của hãng tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Audi.

Trước đó, dòng e-tron của Audi chào đón sự góp mặt của SUV thuần điện Q6 e-tron vào tháng 7/2025. Mẫu xe này có giá 3,199 tỷ đồng , chia sẻ chung nền tảng khung gầm với Porsche Cayenne EV.

Vào tháng 4 năm nay, Porsche Việt Nam thông báo nhận đặt cọc trước cho dòng SUV thuần điện Porsche Cayenne EV. Các phiên bản của xe có giá 4,72- 6,32 tỷ đồng , chưa bao gồm gói cá nhân hóa thông qua chương trình Porsche Exclusive Manufaktur.

Tháng 10 năm ngoái, Maserati giới thiệu bộ đôi xe thuần điện đầu tiên, gồm Grecale Folgore ( 5,495 tỷ đồng ) và GranCabrio Folgore ( 13,314 tỷ đồng ). Thương hiệu hạng sang Italy cho biết GranCabrio Folgore là xe mui trần thuần điện đầu tiên trong phân khúc xe sang toàn cầu.

VinFast gần đây công bố thương hiệu Lạc Hồng, định vị ở phân khúc siêu sang với các mẫu xe gồm 900 LX, 900S và 800S. Trong đó, Lạc Hồng 900 LX có giá nhận cọc tại đại lý khoảng 5 tỷ đồng , bản chống đạn có thể lên đến khoảng 40 tỷ đồng .

Lotus Eletre là một trong những mẫu xe thuần điện của thương hiệu trong lần chào sân thị trường Việt. Ảnh: Đan Thanh.

Một trong những thương hiệu được định vị ở phân khúc hạng sang vừa ra mắt khách Việt gần đây là Lotus. Hãng xe thuộc sở hữu tập đoàn Geely mang đến Việt Nam 3 mẫu xe để chào sân, trong đó Lotus Eletre (4,448- 7,188 tỷ đồng ) và Lotus Emeya (4,488- 7,188 tỷ đồng ) là những mẫu xe thuần điện.

Tiếp nối Lotus, thương hiệu chung nhà Zeekr cũng được cho sẽ sớm gia nhập thị trường Việt Nam. Cái tên nổi bật nhất trong dàn xe "chào sân" khách Việt của Zeekr sẽ là MPV điện cỡ lớn Zeekr 009, với giá bán dự kiến hơn 4 tỷ đồng .

Đằng sau sự bùng nổ của thị trường xe điện hạng sang

Ôtô thuần điện từ chỗ là trải nghiệm thú vị, có phần đặc trưng cho phân khúc cao cấp đang dần trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng cân nhắc.

Sự phổ biến của ôtô điện trong phân khúc phổ thông đang dần lan sang phân khúc hạng sang, thể hiện qua sự đổ bộ ồ ạt của nhiều xe điện đến từ các thương hiệu hạng sang như đã đề cập bên trên.

Màn tăng trưởng này nhìn chung phù hợp với tình hình hiện tại, khi các quy định nhắm đến giảm phát thải khu trung tâm các thành phố lớn tại Việt Nam chuẩn bị có hiệu lực.

Nhóm khách hàng thuộc phân khúc hạng sang thông thường sẽ hoặc cư trú tại khu vực trung tâm, hoặc thường xuyên di chuyển vào các vùng phát thải thấp LEZ - vốn được quy hoạch tại trung tâm các thành phố lớn.

Xe điện hạng sang vì thế là một giải pháp đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng ở phân khúc này. Giá bán có thể cao, nhưng xe điện hạng sang giải quyết tốt bài toán định vị thương hiệu cá nhân của khách hàng, đồng thời đáp ứng các quy định về giảm phát thải giao thông đường bộ.

Xe điện hạng sang liên tiếp ra mắt thị trường Việt. Ảnh: Mercedes-Benz.

Một trong những trở ngại lớn nhất của xe điện, cả ở phân khúc phổ thông lẫn hạng sang, nằm ở hạ tầng sạc. Phần đông khách hàng thuộc phân khúc cao cấp sẽ có thể lắp đặt trụ sạc tại nhà, nhưng việc sạc xe trên hành trình, tại các bãi đỗ xe công cộng vẫn là yếu tố đáng lưu tâm, ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định mua xe.

Với Volvo hay Lotus và Zeekr, việc VETC Trạm sạc ra đời giải quyết phần nào bài toán này. Các hãng xe còn lại như Audi, BMW, Mercedes-Benz, Maserati cũng cung cấp các giải pháp sạc phục vụ khách hàng, hướng đến giải tỏa các lo ngại về sạc, phạm vi hoạt động xe điện.

Nhìn chung, xe điện hạng sang về cơ bản vẫn là một phân khúc ngách, khó có thể đạt doanh số đủ lớn tạo ra sức ảnh hưởng đến toàn thị trường ôtô điện Việt Nam. Tuy nhiên, sự có mặt ngày càng nhiều của loạt xe điện thuộc nhóm thương hiệu hạng sang, cao cấp cũng là chỉ dấu cho thấy các hãng dành sự quan tâm nhất định cho thị trường ôtô điện Việt Nam.