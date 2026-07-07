Bentley Torcal là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu xe sang đến từ Anh Quốc, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9/2026.

Bentley Motors đã chính thức công bố tên gọi "Torcal" cho dòng xe hoàn toàn mới, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm và tiếp nối truyền thống đặt tên các mẫu xe theo những danh thắng thiên nhiên nổi tiếng trên thế giới.

Bentley Torcal là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu, dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026. Trước đó, một số nguồn tin cho biết mẫu EV này có tên là Barnato.

Torcal sẽ trở thành dòng sản phẩm thứ tư trong danh mục xe hiện nay, bên cạnh Continental GT, Flying Spur và Bentayga. Việc bổ sung mẫu xe mới được xem là khởi đầu cho một chương phát triển mới của thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc, đồng thời khẳng định định hướng điện hóa nhưng vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi Bentley suốt hơn một thế kỷ.

Giống như các mẫu Bentayga Mulliner Bacalar hay Batur, Torcal được lấy cảm hứng từ một địa danh thiên nhiên đặc biệt. Cụ thể, El Torcal de Antequera, nằm tại vùng Andalusia (Tây Ban Nha), là một thắng cảnh nổi tiếng với những khối đá vôi xếp chồng, các vách đá dựng đứng và mê cung đá được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm, đồng thời vẫn tiếp tục biến đổi theo thời gian.

Bentley Torcal được lấy cảm hứng từ El Torcal de Antequera nằm tại vùng Andalusia (Tây Ban Nha), là một thắng cảnh nổi tiếng với những khối đá vôi xếp chồng, các vách đá dựng đứng và mê cung đá được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm.

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt địa lý, tên gọi Torcal còn có nguồn gốc từ tiếng Latin "torquere", mang nghĩa là "xoắn" hoặc "vặn". Đây cũng là từ gốc tạo nên thuật ngữ hiện đại "torque" (mô-men xoắn), một yếu tố gắn liền với khả năng tăng tốc mạnh mẽ nhưng mượt mà, vốn là đặc trưng của các mẫu xe Bentley trong suốt 107 năm phát triển.

Tên gọi Torcal vì thế cũng hàm ý về khả năng vận hành đầy uy lực nhưng nhẹ nhàng, một trong những dấu ấn đặc trưng của thương hiệu. Hãng sẽ tiếp tục công bố thêm nhiều thông tin về mẫu EV này trong những tuần tiếp theo, trước thời điểm ra mắt chính thức vào ngày 23/9.

Bentley EXP 15 là nguồn cảm hứng cho mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu. Do đó, Bentley Torcal có thể sử dụng chung nhiều công nghệ từ mẫu EV Porsche Cayenne Electric với nền tảng 800 V và trang bị 2 động cơ điện.

Bentley Torcal lấy cảm hứng từ mẫu concept EXP 15. Mẫu xe điện này chia sẻ nền tảng và công nghệ với Porsche Cayenne Electric, vốn cùng thuộc sự quản lý của tập đoàn mẹ Volkswagen. Do đó, xe có thể sử dụng nền tảng 800 V, 2 động cơ điện và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho ra công suất khoảng 408 mã lực cho bản tiêu chuẩn và có thể lên đến 1.156 mã lực trên các phiên bản cao cấp.