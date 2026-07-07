Volvo nhận đặt cọc xe điện ES90 và EX90, chưa có giá bán

Bộ đôi xe điện ES90 và EX90 dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào quý IV năm nay.

Volvo thông báo bộ đôi xe điện ES90 và EX90 sẽ sớm ra mắt khách hàng Việt Nam trong quý IV năm nay. Chương trình đặt cọc sớm dành cho EX90 và ES90 sẽ bắt đầu ngay từ tháng 7, giá bán của xe chưa được tiết lộ.

Tại Việt Nam, Volvo hiện có nhiều sản phẩm trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV), cùng với SUV thuần điện Volvo EC40. Sedan điện ES90 và SUV điện EX90 được ra mắt tại Việt Nam theo đúng lộ trình mà Volvo Cars đang triển khai trên toàn thế giới.

Bộ đôi ES90 và EX90 được Volvo Cars ứng dụng kiến trúc điện 800 V - được thiết kế để tối ưu khả năng truyền tải năng lượng và nâng cao hiệu quả vận hành. Kiến trúc này giúp rút ngắn thời gian sạc, cải thiện độ bền hệ thống pin.

Hãng xe sang Thụy Điển cho biết khi kết hợp cùng trạm sạc DC công suất cao, sedan điện ES90 và SUV điện EX90 có thể sạc 10-80% dung lượng pin trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

Bộ đôi ES90 và EX90 được trang bị máy tính lõi thế hệ mới, hiệu năng xử lý AI vượt trội thế hệ tiền nhiệm, sẽ liên tục được nâng cấp qua tính năng OTA.

Sedan điện Volvo ES90 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.000 x 1.940 x 1.550 mm, chiều dài cơ sở 3.100 mm. Đặc trưng của ES90 là đường mui vuốt dạng fastback thể thao, cùng khoảng sáng gầm khá tốt.

SUV điện Volvo EX90 tại triển lãm ôtô quốc tế ở Bangkok (Thái Lan) hồi tháng 3/2025. Ảnh: Đan Thanh.

SUV điện Volvo EX90 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.037 x 2.039 x 1.747 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.985 mm. Mẫu SUV điện của Volvo được trang bị hệ thống an toàn tiên tiến, nhận nhiều giải thưởng quốc tế về an toàn như 5 sao Euro NCAP, danh hiệu Top Safety Pick+ từ IIHS...

Volvo Car Việt Nam cho biết khi ra mắt, SUV điện EX90 sẽ có các tùy chọn cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi.

Giá bán cũng như cấu hình chi tiết của bộ đôi ES90 và EX90 sẽ được công bố tại thời điểm ra mắt chính thức, dự kiến vào quý IV năm nay.