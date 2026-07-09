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Xe EV

Xe máy điện VinFast điều chỉnh giá, chiếc rẻ nhất chưa đến 12 triệu

  • Thứ năm, 9/7/2026 10:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

VinFast đã điều chỉnh giá của toàn bộ xe máy điện của hãng. Trong đó, có chiếc được giảm đến 4,9 triệu đồng.

Từ ngày 5/7, nhiều thông tin liên quan đến việc điều chỉnh giá bán xe máy điện VinFast xuất hiện rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các đại lý VinFast, bảng giá mới đã chính thức được áp dụng với toàn bộ dòng sản phẩm xe máy điện của hãng tại Việt Nam.

Sau điều chỉnh, giá bán của các mẫu xe đã được giảm từ hơn 1,1 triệu đồng so với mức giá trước đó. Thậm chí, có chiếc được giảm đến 4,9 triệu đồng so với giá bán trước đó.

Tên xe Giá bán cũ (triệu đồng) Giá bán mới ( triệu đồng) Mức điều chỉnh (triệu đồng) Hỗ trợ phí thuê pin (đồng)
Amio/Amio S 13,9 11,6 2,3
Amio S2 - 12 -
ZGoo 15,9 13,3 2,6
Flazz 16,9 14,2 2,7
Flazz Max thuê pin 14,99 12,5 2,49
Flazz Max kèm pin 20,6 17,3 3,3
Evo Lite thuê pin 17 14,3 2,7
Evo Lite kèm pin 22,6 18,9 2,7
Evo Grand Lite 19,9 16,5 3,4
Evo Grand 23,9 22,5 1,4
Feliz 2025 27,9 26 1,9
Evo thuê pin 19,99 18,8 1,1 940.000
Evo kèm pin 25,6 24,1 1,5
Feliz II thuê pin 24,9 23 1,9 1,15 triệu
Feliz II kèm pin 30,5 28,7 1,8
Viper thuê pin 39,9 35 4,9 1,75 triệu
Viper kèm pin 45,5 40,6 4,9

Cụ thể, VinFast Amio và Amio S được giảm từ 13,9 triệu xuống còn 11,6 triệu đồng. Mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II trước đó có giá 24,9-30,5 triệu nay được giảm còn 23-28,7 triệu đồng. Trong khi đó, một mẫu Evo Grand 2 pin được giảm từ 23,9 triệu xuống còn 22,5 triệu đồng.

VinFast, xe may dien anh 1

VinFast Evo được giảm khoảng 1,1-1,5 triệu đồng tùy bản. Ảnh: Đan Thanh.

Bên cạnh việc điều chỉnh giá, VinFast vừa triển khai chương trình ưu đãi dao động 1-2 triệu đồng tiền mặt dành cho các khách hàng từng mua xe máy hoặc ôtô VinFast từ trước ngày 5/7.

Nhờ cả 2 ưu đãi này, khách hàng có thể sở hữu xe máy điện với mức giá tiết kiệm hơn. Ví dụ nếu cộng dồn toàn bộ ưu đãi, khách hàng có thể đặt mua mẫu xe máy điện học sinh với giá khoảng 10,6 triệu đồng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Đan Thanh

VinFast xe máy điện VinFast giảm giá Evo Feliz

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