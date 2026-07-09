Lý do chưa thể sớm có Toyota Hilux PHEV

Hãng xe Nhật Bản tin rằng hệ truyền động PHEV sẽ khó có khả năng kéo, tải tương đương động cơ động cơ đốt trong đang trang bị cho Toyota Hilux.

Theo Carscoops, bất chấp các hãng xe Trung Quốc liên tiếp tung ra nhiều mẫu bán tải trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV), Toyota lại nhận định công nghệ này chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ tải nặng - vốn là đặc trưng của phân khúc bán tải.

Năm ngoái, Toyota Hilux ra mắt thế hệ mới với các tùy chọn động cơ diesel, hybrid nhẹ (MHEV) và thuần điện, bên cạnh một biến thể chạy pin hydro (FCEV) dự kiến chính thức trình làng vào năm 2028.

Điều này tạo ra sự khác biệt so với Ford Ranger, bởi đối thủ Mỹ đã có tùy chọn PHEV tại các thị trường ngoài Bắc Mỹ, bên cạnh loạt phiên bản truyền thống trang bị động cơ xăng hoặc diesel.

Nhóm bán tải cỡ trung trang bị hệ truyền động PHEV còn có BYD Shark 6, GWM Cannon Alpha, Nissan Frontier Pro, bên cạnh Chery Stockman sắp ra mắt.

Thế hệ mới của Toyota Hilux vẫn chưa có tùy chọn PHEV. Ảnh: Toyota.

Chuyên trang Carscoops lưu ý Toyota sở hữu chuyên môn sâu rộng về các dòng xe hybrid và PHEV, nhưng lại chưa mặn mà mang công nghệ này lên dòng bán tải bán chạy hàng đầu của hãng, ít nhất với tình hình như hiện tại.

Chia sẻ với CarExpert, ông Ray Munday, Trưởng phòng Kế hoạch sản phẩm và Định giá cấp cao của Toyota Australia, thừa nhận hãng xe Nhật Bản nhìn ra sự cạnh tranh gay gắt trong phân khúc bán tải PHEV và đang trong quá trình nghiên cứu.

“Tuy nhiên, cho đến khi công nghệ thực sự sẵn sàng, Toyota sẽ không tung ra một sản phẩm vội vã.Thách thức điển hình đối với xe PHEV hay bất kỳ hình thức điện hóa nào ở thời điểm hiện tại là khối lượng gia tăng, dẫn đến giảm tải trọng chở hàng và khả năng kéo. Các hệ thống hiện hữu chưa nhất thiết được phát triển để đáp ứng các tiêu chuẩn của Toyota về khả năng kéo nặng trên một mẫu bán tải như Hilux”, ông Ray Munday chia sẻ.

Như vậy, Toyota đang bày tỏ sự lo ngại rằng một chiếc Hilux trang bị hệ truyền động PHEV sẽ khó có khả năng đạt sức kéo 3,5 tấn, chở hàng một tấn như phiên bản diesel hiện tại. Biến thể thuần điện của Toyota Hilux sở hữu thiết lập motor kép cũng chỉ có thể đạt khả năng kéo khoảng 2 tấn.

Do vậy, các kế hoạch PHEV trong tương lai của Toyota nhìn chung sẽ tiếp tục tập trung vào nhóm ôtô du lịch và SUV, ít nhất cho đến khi công nghệ hybrid cắm sạc phát triển đủ “chín muồi” để ứng dụng cho các mục đích chở nặng như trên bán tải Hilux.