Xe điện 'siêu mini' của Honda sắp trình làng, có cả nút 'tăng tốc'

Dù là một mẫu xe điện mini, Honda Super N được trang bị cả nút "tăng tốc" đặc biệt như phím chuyển chế độ "sport" trên các dòng xe xăng.

Thị trường xe điện châu Âu chuẩn bị đón nhận một làn sóng mới từ Nhật Bản khi mẫu xe điện cỡ nhỏ Honda Super-N chính thức được mở bán vào mùa hè năm nay.

Đây là mẫu xe điện có mức giá rẻ nhất của Honda tại châu Âu với giá khởi điểm chỉ từ 25.100 USD , đi kèm chính sách bảo hành chính hãng toàn diện.

Mức giá này giúp mẫu xe của Honda có lợi thế cạnh tranh lớn trước các đối thủ cùng phân khúc như Renault Twingo E-Tech và chỉ cao hơn bản tiêu chuẩn của BYD Dolphin Surf khoảng 345 bảng Anh.

Được phát triển dựa trên dòng xe kei car Super-One tại thị trường nội địa Nhật Bản, Super-N sở hữu phom dáng hình hộp vuông vắn đầy cá tính, lấy cảm hứng từ mẫu xe huyền thoại City Turbo II của thập niên 1980.

Dù sở hữu kích thước chiều dài chỉ 3.599 mm và chiều rộng 1.573 mm, mẫu xe này vẫn được thiết kế tối ưu hóa không gian khoang cabin để đủ chỗ cho 4 người trưởng thành. Hãng xe Nhật Bản đã mang cụm ghế ma thuật "Magic Seat" từ dòng Honda Jazz lên mẫu xe này, cho phép gập gọn phần đệm ghế ra phía sau để chở các vật dụng cồng kềnh.

Khoang nội thất của mẫu xe giá rẻ này vẫn sở hữu danh sách trang bị số hóa khá phong phú với màn hình thông tin giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto kết hợp cùng hệ thống âm thanh tiêu chuẩn của thương hiệu Bose.

Honda Super N ra mắt châu Âu với giá khoảng 25.100 USD . Ảnh: Carscoops.

Về khả năng vận hành, ở chế độ lái thông thường, khối động cơ điện e-Axle của xe sản sinh công suất 63 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 14,5 giây.

Tuy nhiên, khi người lái kích hoạt nút bấm BOOST (tăng tốc) trên vô-lăng, công suất của xe sẽ ngay lập tức được đẩy lên mức 94 mã lực, rút ngắn thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h xuống chỉ còn 10 giây.

Với trọng lượng nhẹ ở mức 1.097 kg, sức mạnh này mang lại độ phản hồi nhạy bén cho xe khi di chuyển trong đô thị. Để gia tăng cảm giác phấn khích, Honda cũng tích hợp hệ thống giả lập hộp số 7 cấp độ và âm thanh động cơ nhân tạo.

Super-N được trang bị khối pin dung lượng nhỏ 29,6 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển đạt 206 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm WLTP. Đại diện hãng cho biết nếu chỉ vận hành trong phố, quãng đường di chuyển có thể mở rộng lên mốc 320 km.

Nhằm tăng tính cá nhân hóa cho nhóm khách hàng trẻ tuổi, Honda sẽ cung cấp thêm hàng loạt tùy chọn gói dán decal đồ họa ngoại thất khi xe chính thức có mặt tại hệ thống đại lý chính hãng.