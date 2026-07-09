Tình huống lùi xe gây tranh cãi trên mạng xã hội
Tình huống lùi xe của một thầy giáo dạy lái ôtô va chạm với một xe khách trên mạng xã hội gây tranh cãi khi cả 2 bên đều cho rằng hành vi lái xe của người còn lại là sai.
Tình huống chuyển làn thiếu an toàn của tài xế ôtô đã gây ra vụ tai nạn trên cao tốc, khiến một chiếc xe khách và một mẫu xe khác bị ảnh hưởng.
Tình huống lùi xe của một thầy giáo dạy lái ôtô va chạm với một xe khách trên mạng xã hội gây tranh cãi khi cả 2 bên đều cho rằng hành vi lái xe của người còn lại là sai.
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