Đỗ ôtô ở vỉa hè sao cho đúng luật?

Ôtô vẫn được phép đỗ toàn bộ xe trên vỉa hè, hoặc một phần trên hè phố tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Ảnh: Cục CSGT.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về một trường hợp vừa bị xử phạt do hành vi "Đỗ ôtô ở vỉa hè trái quy định của pháp luật". Mức phạt trong trường hợp này là từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Bị phạt tiền triệu nếu đỗ xe ở vỉa hè trái quy định

Theo nội dung tường thuật, sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh, xử lý phản ánh vi phạm qua ứng dụng VNeTraffic, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 2 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, vào ngày 3/7 vừa qua, lái xe có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La đã được mời đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, lái xe xác nhận vào chiều ngày 29/6 đã điều khiển ôtô mang biển kiểm soát 26A-305XX đỗ trên vỉa hè đường Trường Chinh, phường Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình), gây cản trở lối đi dành cho người đi bộ.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi "Đỗ ôtô ở vỉa hè trái quy định của pháp luật". Theo nội dung quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024, người vi phạm bị xử phạt hành chính từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Đỗ xe ở vỉa hè thế nào cho đúng luật?

Trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (Luật Giao thông 2024), quy định về dừng xe, đỗ xe trên vỉa hè, lề đường được đề cập tại các khoản 5 và khoản 6 của Điều 18.

Theo đó, với các đoạn đường bộ nói chung, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy. Trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường, lái xe chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

Còn trên các tuyến đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình. Khi này, bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét, đồng thời không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trên đường phố, ôtô chỉ được phép dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình. Ảnh minh họa: PH.

Như vậy trên các tuyến đường ngoài khu dân cư, người điều khiển ôtô chỉ có thể dừng, đỗ xe trọn vẹn trên vỉa hè, lề đường tại nơi có lề đường rộng hoặc khu đất bên ngoài phần đường xe chạy. Với các tuyến đường trong đô thị, nếu không có biển báo hướng dẫn nào khác, ôtô không được phép đỗ xe trên vỉa hè, lề đường.

Cũng theo nội dung Luật Giao thông 2024, việc dừng xe, đỗ xe còn phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Ngoài ra, ôtô vẫn có thể "mượn" một phần lề đường, vỉa hè trong khu đô thị để dừng đỗ, miễn là có sự xuất hiện của biển báo chỉ dẫn số hiệu 408a.

Biển báo 408a cho phép ôtô được phép đỗ với các bánh xe phía ghế phụ "gác" lên hè phố.

Theo nội dung Quy chuẩn QCVN 41:2024, biển báo 408a mang tên "Nơi đỗ xe một phần trên hè phố", có tác dụng chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe một phần trên hè phố rộng. Tại khu vực có cắm biển này, ôtô phải đỗ sao cho các bánh phía ghế phụ nằm trên hè phố.