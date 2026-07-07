SUV điện Lynk & Co 02 sắp ra mắt Việt Nam có bản nâng cấp

Lynk & Co 02 sẽ sớm ra mắt Việt Nam trong tương lai gần. Tại quê nhà, xe chuẩn bị được giới thiệu bản nâng cấp với hệ thống trợ lái dựa trên LiDAR cùng khả năng sạc nhanh.

Ảnh: Lynk & Co.

Theo Car News China, phiên bản nâng cấp của Lynk & Co 02 sẽ chính thức gia nhập thị trường Trung Quốc trong quý III năm nay. Tại quê nhà, xe được bán dưới tên gọi Lynk & Co 20, xây dựng trên kiến trúc điện 800 V, có sạc nhanh 6C và được trang bị hệ thống trợ lái dựa trên cảm biến LiDAR.

Dòng xe này lần đầu ra mắt thị trường Trung Quốc vào tháng 12/2024 với tên gọi Lynk & Co Z20. Dữ liệu do China EV DataTracker thu thập cho thấy doanh số lũy kế của xe đạt 47.723 xe tại thị trường nội địa tính đến hiện tại.

Thông qua mạng xã hội Weibo, Phó Chủ tịch điều hành mảng kinh doanh Zhou Xin xác nhận quý III sẽ là thời điểm ra mắt phiên bản nâng cấp của Lynk & Co 02.

Với tùy chọn cảm biến LiDAR trên nóc xe, chiếc SUV điện nhiều khả năng được trang bị hệ thống trợ lái G-ASD G-Pilot H5 hoặc H7. Trong đó, G-Pilot H5 sử dụng chip kép Nvidia Drive Orin cho hiệu năng tính toán đạt 508 TOPS. Hệ thống G-Pilot H7 cao cấp hơn sẽ đi cùng bộ xử lý Nvidia Thor AGX đơn, cung cấp hiệu năng tính toán tối đa 700 TOPS.

Hệ thống G-ASD G-Pilot H7 hỗ trợ tính năng lái tự động Navigate on Autopilot (NOA) trên cả đường đô thị và đường cao tốc. Đỗ xe tự động từ điểm xuất phát đến điểm đích (D2D parking) cũng là tính năng đáng chú ý, cho phép xe tự động di chuyển qua các tầng và vòng bùng binh trong các bãi đỗ xe ngầm, hoặc tự nhận diện trạm thu phí cao tốc và cổng rào bãi đỗ xe.

Lynk & Co 02 bản nâng cấp trong tài liệu của MIIT. Ảnh: MIIT.

Ngoại hình Lynk & Co 02 mới cũng được chỉnh sửa nhẹ với cản trước/sau thiết kế mới cùng cánh gió thể thao trên nóc.

Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.495 x 1.845 x 1.573 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm. Mẫu SUV điện được trang bị một motor đơn ở cầu sau, sản sinh công suất xấp xỉ 329 mã lực. Cấp nguồn cho motor điện này là gói pin LFP, tuy nhiên dung lượng chính xác chưa được công bố.

Các mẫu xe Lynk & Co Z20/02 hiện hành tại Trung Quốc đang cung cấp 2 tùy chọn dung lượng pin, lần lượt 51,2 kWh và 61,47 kWh.

Mẫu SUV thuần điện cũng có 2 phiên bản với 2 công suất đầu ra lần lượt 235 mã lực và 335 mã lực. Lúc này, Lynk & Co Z20/02 tại Trung Quốc có giá bán dao động trong khoảng 109.900-150.900 NDT, tương đương 16.190- 22.230 USD .

Chuyên trang Car News China cho rằng khả năng cao sau khi ra mắt khách hàng Trung Quốc, phiên bản nâng cấp của Lynk & Co 02 cũng sẽ sớm được giới thiệu đến khách hàng tại các thị trường quốc tế.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, Lynk & Co 02 sẽ là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu ôtô Trung Quốc này tại thị trường Việt Nam. Phiên bản ra mắt khách Việt dự kiến sử dụng gói pin 66 kWh, cho phép vận hành tối đa 435 km/lần sạc đầy, công bố theo chu trình WLTP.