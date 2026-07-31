Bản 'đi cày' dưới 500 triệu - cơ hội mới của bán tải Isuzu D-Max?

Phiên bản D-Cargo 1000 của Isuzu D-Max là bán tải cabin đơn hiếm hoi được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Isuzu D-Max không phải là dòng xe bán tải nhận được quá nhiều sự quan tâm tại thị trường Việt Nam. Phiên bản nâng cấp của xe trình làng tại triển lãm VMS 2024 cũng chưa thể giúp cải thiện doanh số.

Mới đây, Isuzu Việt Nam trình làng biến thể cabin đơn cho bán tải D-Max tại Việt Nam. Sự xuất hiện của biến thể rẻ nhất mang đến một điểm khác biệt khá thú vị trên thị trường bán tải, nhưng có đủ để mở ra cơ hội mới cho Isuzu D-Max?

Bán tải cabin đơn hiếm hoi tại Việt Nam

Nội dung Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số 53/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về phân loại ôtô tải thông dụng có mục dành cho ôtô tải pickup cabin đơn. Tuy nhiên, dòng xe này không quá phổ biến tại Việt Nam, bởi phần lớn hãng mang về bán các mẫu pickup cabin kép.

Với giá bán 492 triệu đồng, Isuzu D-Max D-Cargo 1000 đang là lựa chọn bán tải cabin đơn chính hãng duy nhất tại Việt Nam, vừa được hãng xe Nhật Bản giới thiệu gần đây.

Các thông số dài x rộng x cao của D-Max D-Cargo 1000 lần lượt 5.340 x 1.810 x 1.695 mm, chiều dài cơ sở 3.125 mm. So với các kích thước tương ứng 5.280 x 1.870 x 1.790 mm của Isuzu D-Max bản Type Z, biến thể cabin đơn gần như tương đồng.

Isuzu D-Max D-Cargo 1000 là biến thể cabin đơn của mẫu bán tải Nhật. Ảnh: Isuzu Việt Nam.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở thùng hàng nguyên bản với các thông số dài x rộng x cao lần lượt 2.330 x 1.590 x 465 mm, tải trọng chở hàng 1.095 kg. Để dễ so sánh, chiều dài thùng hàng Isuzu D-Max Type Z chỉ là 1.495 mm, tải trọng chở hàng tối đa 445 kg.

Ngoài ra, do là bán tải cabin đơn, khoang hành khách của Isuzu D-Max D-Cargo 1000 chỉ bố trí 2 chỗ ngồi. Trên các phiên bản của biến thể cabin kép, khoang hành khách có 2 hàng ghế, thường cho tối đa 5 người ngồi bao gồm tài xế.

Thông số Isuzu D-Max D-Cargo 1000 Isuzu D-Max Type Z Kích thước tổng thể 5.340 x 1.810 x 1.695 mm 5.280 x 1.870 x 1.790 mm Chiều dài thùng hàng 2.330 mm 1.495 mm Tải trọng hàng tối đa 1.095 kg 445 kg Số chỗ ngồi 2 5 Động cơ Diesel 1.9L

148 mã lực, 350 Nm Diesel 1.9L

148 mã lực, 350 Nm

Phần đầu xe Isuzu D-Max cabin đơn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, tuy nhiên trang bị được "giảm cấp" khá nhiều. Xe sử dụng bóng halogen, không có đèn LED ban ngày, gương chiếu hậu chỉnh tay, la-zăng thép, phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.

Hai ghế ngồi trong cabin được bọc vinyl. Vô lăng xe dùng chất liệu nhựa mềm, phía sau là màn hình hiển thị đa thông tin kích thước 3,5 inch.

Phiên bản D-Cargo 1000 của Isuzu D-Max sử dụng động cơ diesel 1.9L đạt chuẩn Euro 5, sản sinh công suất tối đa 148 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Các thông số này tương đương trên biến thể cabin kép của xe.

Với giá bán 492 triệu đồng, Isuzu D-Max D-Cargo 1000 trở thành phiên bản rẻ nhất của mẫu bán tải, đồng thời là lựa chọn bán tải rẻ nhất toàn thị trường Việt. Mức giá rẻ cùng không gian chở hàng được mở rộng được cho là có thể giúp D-Cargo 1000 trở thành cơ hội mới dành cho chính bán tải Isuzu D-Max tại thị trường Việt Nam.

Ai sẽ mua bán tải cabin đơn?

Việc kéo dài thùng hàng, tăng tải trọng chở hàng đồng thời thu gọn hàng ghế trong khoang cabin khiến Isuzu D-Max D-Cargo 1000 trở thành một mẫu ôtô tải mà không cần quá nhiều tranh luận.

Theo nội dung Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số 53/2024, ôtô tải pickup cabin đơn phải có tỷ lệ giữa tổng khối lượng người cho phép chở và tổng khối lượng hàng hóa cho phép chở thấp hơn 80%. Con số này của D-Cargo 1000 chỉ là 11,87%, trong khi phiên bản Type Z thuộc biến thể cabin kép có tỷ lệ này lên đến 73,03%.

Thùng hàng kéo dài, tải trọng hàng trên 1 tấn là ưu điểm của Isuzu D-Max cabin đơn. Ảnh: Isuzu Việt Nam.

Dù cùng là ôtô tải thông dụng, biến thể cabin đơn của Isuzu D-Max lại chưa được "ưu ái" về tổ chức giao thông như các phiên bản cabin kép.

Nội dung Điều 11 Nghị định 241/2026 do Chính phủ ban hành có nội dung "ôtô tải pickup cabin kép và ôtô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tổ chức giao thông như đối với ôtô con". Với phần lớn bán tải ở Việt Nam, quy định này "cởi trói" các nút thắt về hạn chế giao thông, nhưng riêng với Isuzu D-Max, phiên bản D-Cargo 1000 vừa ra mắt lại không được hưởng lợi.

Do phân loại ôtô tải pickup cabin đơn, Isuzu D-Max D-Cargo 1000 không thuộc nhóm đối tượng áp dụng quy định kể trên. Phiên bản cabin đơn này vì thế vẫn phải tuân thủ các quy định cấm, hạn chế giao thông, tốc độ tối đa... áp dụng cho ôtô tải thông dụng trên các tuyến đường tại Việt Nam.

Bán tải cabin đơn sẽ phải chấp hành các quy định, biển báo tương tự ôtô tải thông dụng. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Điều này vô tình đẩy Isuzu D-Max D-Cargo 1000 vào thế đối đầu trực tiếp với các mẫu xe tải 1 tấn trên thị trường, chẳng hạn Tera 100, Thaco Frontier TF230 hay Suzuki Carry Pro. Khi này, mẫu bán tải pickup cabin đơn tỏ ra thua thiệt đáng kể về chi phí sở hữu.

Với cấu hình thùng lửng tương tự D-Max cabin đơn, Tera 100 có giá khởi điểm 222 triệu đồng. Thaco Frontier TF230 thùng lửng có giá 244 triệu đồng, còn cấu hình này ở Suzuki Carry Pro được bán với giá 324,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, Isuzu D-Max bản cabin đơn lại thừa hưởng trọn vẹn kết cấu khung gầm rời, treo sau 6 nhíp tương tự bản cabin kép, cùng với động cơ diesel 1.9L cho công suất tối đa 148 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Khoảng sáng gầm xe đến 195 mm cũng là điểm cộng, vừa giúp Isuzu D-Max D-Cargo 1000 không quá e ngại các vùng trũng ngập trong đô thị, vừa đảm bảo khả năng di chuyển trên các địa hình đồi núi, hiểm trở.

Những yếu tố này, cộng với giá bán dưới 500 triệu đồng giúp biến thể cabin đơn của Isuzu D-Max trở thành một mẫu bán tải thuần "đi cày", nhưng vẫn giữ được diện mạo hiện đại đã xuất hiện trên các biến thể cabin kép từ đợt nâng cấp hồi năm 2024.

Mẫu xe này nhắm đến nhóm khách hàng không quá quan trọng trang bị và số chỗ ngồi trong khoang lái, có thể trở thành ngách phát triển doanh số khá tốt cho Isuzu D-Max tại thị trường Việt Nam.

Phiên bản cabin đơn của Isuzu D-Max là một lựa chọn bán tải thuần "đi cày". Ảnh: Isuzu.

Cho đến hiện tại, Isuzu D-Max D-Cargo 1000 là đại diện chính hãng duy nhất trên thị trường ở phân khúc bán tải cabin đơn. Điều này đồng nghĩa mẫu bán tải của hãng xe Nhật Bản gần như có đối thủ trực tiếp trong phân khúc cabin đơn, thay vào đó chủ yếu cạnh tranh với các dòng xe tải nhẹ.

Tuy nhiên như đã đề cập phía trên, nếu người dùng chỉ đơn thuần quan tâm đến giá bán mà bỏ qua các lợi điểm từ khung gầm hay sức mạnh động cơ, Isuzu D-Max D-Cargo 1000 vẫn sẽ tiếp tục là một mẫu xe khó bán.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy sau 6 tháng, Isuzu D-Max bán được 370 xe cho khách Việt. Đỉnh doanh số xác lập ở tháng đầu năm khi có 117 xe được bàn giao đến tay khách hàng.

Isuzu D-Max ra mắt bản nâng cấp hồi năm 2024. Ảnh: Phúc Hậu.

Ford Ranger tiếp tục là bán tải được khách Việt chọn mua nhiều nhất trong nửa đầu năm với doanh số 6.986 xe. Toyota Hilux đứng thứ nhì với 3.981 xe bàn giao thành công, xếp trên Mitsubishi Triton với doanh số 1.540 xe trong cùng kỳ.

Nhìn chung, việc bổ sung D-Cargo 1000 khó lòng tạo ra sự đột biến về doanh số cho Isuzu D-Max, nhưng có thể giúp mẫu bán tải Nhật mở rộng tệp khách hàng sang nhóm người dùng cần một chiếc xe chở hàng gầm cao, thay vì một mẫu bán tải phục vụ gia đình.