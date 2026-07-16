Toyota Hilux tiếp tục vượt mặt Ford Ranger

Lần đầu bán được hơn 1.000 xe trong tháng, Toyota Hilux có thêm lần nữa vượt mặt Ford Ranger trong phân khúc bán tải.

Từng là cái tên thống trị phân khúc bán tải, đóng góp tỷ trọng lớn doanh số nhóm xe này tại thị trường Việt Nam, Ford Ranger giai đoạn gần đây tỏ ra khá thất thường về mặt doanh số.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 6, Toyota Hilux đã thêm lần nữa vượt mặt Ford Ranger để trở thành bán tải bán chạy nhất Việt Nam.

Toyota Hilux lên đỉnh, lần đầu bán được 1.000 xe

Dữ liệu bán hàng do VAMA công bố cho thấy trong tháng 6, khách Việt đã mua tổng cộng 1.000 xe Toyota Hilux. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, duy nhất kỳ báo cáo này Toyota Hilux ghi nhận doanh số chạm đến ngưỡng 1.000 xe.

Toyota Hilux lần đầu bán được 1.000 xe Doanh số Toyota Hilux giai đoạn 2024-2026 (Số liệu: VAMA) Nhãn 1/2024 2/2024 3/2024 4/2024 5/2024 6/2024 7/2024 8/2024 9/2024 10/2024 11/2024 12/2024 1/2025 2/2025 3/2025 4/2025 5/2025 6/2025 7/2025 8/2025 9/2025 10/2025 11/2025 12/2025 1/2026 2/2026 3/2026 4/2026 5/2026 6/2026 Doanh số Toyota Hilux xe 0 0 0 0 308 268 271 206 280 357 339 375 166 179 233 351 264 280 390 330 311 522 401 74 128 871 650 684 648 1000

Thành tích bán hàng 1.000 xe tại Việt Nam trong tháng 6 cũng giúp Toyota Hilux thêm lần nữa vượt qua đối thủ "khó nhằn" Ford Ranger. Báo cáo của VAMA cho thấy khách Việt chỉ mua 852 xe Ford Ranger trong tháng cuối quý II, giảm gần 22% so với kỳ báo cáo liền trước.

Chịu chung "số phận" giảm doanh số là Isuzu D-Max khi chỉ có 18 xe đến tay khách Việt trong tháng 6. Ngược lại, Mitsubishi Triton đạt mức tăng trưởng doanh số xấp xỉ 63,7%, bán được 221 xe tại Việt Nam ở kỳ báo cáo khép lại giai đoạn nửa đầu năm 2026.

Dù hụt hơi tại kỳ báo cáo gần nhất, Ford Ranger vẫn kết thúc 6 tháng đầu năm với vị trí dẫn đầu doanh số phân khúc bán tải trên thị trường Việt Nam. Doanh số lũy kế của mẫu bán tải Mỹ đạt 6.986 xe, tương đương hơn 54% thị phần.

Ford Ranger, Toyota Hilux là 2 cái tên dẫn đầu thị trường bán tải Việt nửa đầu năm nay. Ảnh: Ford Việt Nam, Phúc Hậu.

Không còn quá áp đảo, doanh số lũy kế nói trên vẫn đủ giúp Ford Ranger tạo ra khoảng cách tương đối an toàn với Toyota Hilux phía sau.

Thế hệ mới ra mắt hồi đầu năm dường như trở thành động lực tăng trưởng tích cực cho Toyota Hilux. Nhờ có lần hiếm hoi bán được 1.000 xe/tháng, Toyota Hilux tạm thời đang là bán tải được khách Việt chọn mua nhiều thứ nhì tại Việt Nam, doanh số đạt 3.981 xe từ đầu năm.

Ford Ranger tạm dẫn đầu, Toyota Hilux xếp thứ hai Cơ cấu doanh số phân khúc bán tải ở Việt Nam trong 6 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA) Nhãn Ford Ranger Toyota Hilux Mitsubishi Triton Isuzu D-Max

xe 6986 3981 1540 370

Mitsubishi Triton đứng thứ ba với doanh số tổng cộng 1.540 xe. Isuzu D-Max tạm thời là bán tải bán chậm nhất thị trường khi sở hữu doanh số lũy kế 370 xe, tương đương hơn 61 xe/tháng.

Lúc này, thị trường bán tải ở Việt Nam còn một lựa chọn khác là Nissan Navara. Mẫu bán tải Nhật Bản không công khai doanh số cụ thể, hiện có 3 phiên bản với giá dao động 685-960 triệu đồng.

Liệu sẽ có "cú sốc"?

Bất chấp số liệu tính đến hết tháng 6 vẫn đang giúp Ford Ranger xếp trên các đối thủ Nhật Bản, vị thế dẫn đầu tuyệt đối của mẫu bán tải Mỹ đang trở nên lung lay thấy rõ.

Doanh số của Ford Ranger cùng với tỷ lệ đóng góp vào tổng doanh số phân khúc bán tải ở từng giai đoạn 6 tháng của các năm 2024-2026 cho thấy rõ hiện tượng này. Các số liệu nói trên do VAMA cung cấp, không bao gồm lượng tiêu thụ của những mẫu bán tải thương hiệu không thuộc thành viên như Nissan Navara.

Ford Ranger trước nguy cơ mất ngôi đầu bán tải Doanh số Ford Ranger và tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh số bán tải ở Việt Nam, giai đoạn 2024-2026 (Số liệu: VAMA) Nhãn 6 tháng đầu năm 2024 6 tháng cuối năm 2024 6 tháng đầu năm 2025 6 tháng cuối năm 2025 6 tháng đầu năm 2026 Doanh số Ford Ranger xe 7743 9765 7785 10907 6986 Tỷ trọng % 81.6 71.4 68.7 69.2 54.3

Biểu đồ trên cho thấy tỷ lệ đóng góp vào tổng doanh số bán tải của Ford Ranger đang trong xu hướng giảm. Từ khoảng 81,63% ghi nhận ở nửa đầu năm 2024, số này giảm về chỉ còn xấp xỉ 54,25%, đồng nghĩa Ford Ranger trong nửa đầu năm nay không còn được khách Việt quá ưu ái khi có nhu cầu chọn mua bán tải.

Nếu xét riêng trong giai đoạn 2024-2026, 2 quý đầu năm nay cũng là lần duy nhất lượng tiêu thụ Ford Ranger giảm về dưới 7.000 xe.

Thực tế này phản ánh tình hình khó khăn chung của bán tải ở Việt Nam giai đoạn nửa đầu năm, khi nhiều yếu tố khách quan xung quanh câu chuyện phân loại xe, hạn chế giao thông đã ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng, từ đó giảm sức mua bán tải.

Ford Ranger thất thường vẫn đang là bán tải được mua nhiều nhất tại Việt Nam. Ảnh: Ford Việt Nam.

Tin mừng là những nút thắt đang dần được cởi bỏ, trở thành cơ sở để bán tải kỳ vọng tăng trưởng doanh số trở lại trong nửa cuối năm nay. Sức bật của Toyota Hilux sẽ khiến Ford Ranger phải dè chừng, từ đó có những động thái điều chỉnh để mong tiếp tục duy trì vị thế.

Không những vậy, khả năng về sự xuất hiện của nhóm bán tải năng lượng mới như VinFast VF Wild, BYD Shark 6 cũng sẽ ít nhiều tác động đến tình hình kinh doanh Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton và cả Isuzu D-Max, Nissan Navara tại Việt Nam. Theo các nguồn tin, VF Wild đã sẵn sàng ra mắt, trong khi BYD Shark 6 sẽ cần thêm thời gian.

Thị trường bán tải ở Việt Nam từng là "miếng bánh" mà Ford Ranger giành phần to, nay đứng trước khả năng phải chia lại cho các đối thủ cả cũ lẫn mới. Liệu sẽ có một "cú sốc" xảy ra ở phân khúc xe được ưa chuộng hàng đầu này, và Ford Ranger có thể giữ vững danh hiệu "vua bán tải" khi năm 2026 khép lại những tháng bán hàng cuối cùng hay không?