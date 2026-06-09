Vì sao Kia Tasman bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam?

Việc Kia Tasman được trưng bày tại một sự kiện diễn ra cuối tuần qua mở ra cơ hội cho mẫu bán tải cỡ trung này tham gia thị trường xe Việt, cạnh tranh Ford Ranger.

Trong một sự kiện của Thaco Auto diễn ra cuối tuần qua ở TP.HCM, bán tải Kia Tasman bất ngờ xuất hiện. Dù chỉ góp mặt ở gian trưng bày bên lề sự kiện, mẫu bán tải đầu tiên của thương hiệu Hàn Quốc vẫn thu hút khá nhiều sự chú ý của quan khách.

Đằng sau màn lộ diện bất ngờ

Trước khi bất ngờ lộ diện tại sự kiện của Thaco cuối tuần qua, bán tải Kia Tasman chỉ được bán ở quê nhà Hàn Quốc, tại các nước thuộc châu Đại Dương như Australia hay New Zealand, cùng với Nam Phi và vài thị trường Đông Nam Á khác như Campuchia, Brunei.

Kia Tasman chưa từng xuất hiện trong kế hoạch của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam. Một mẫu bán tải khác từng được Thaco Auto phân phối chính hãng là Mazda BT-50 cũng đã rút lui và chưa rõ thời điểm quay lại thị trường Việt.

Kia Tasman gần như chưa từng được tiết lộ sẽ góp mặt trong kế hoạch của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Kia.

Nếu tạm bỏ qua cái tên có phần nhạt nhòa của thương hiệu SsangYong, bán tải tại Việt Nam dường như là "sân chơi" mà các hãng xe Hàn Quốc không thực sự hào hứng. Hyundai Santa Cruz chưa từng được lên kế hoạch ra mắt, trong khi Kia Tasman cũng chỉ quen mặt với khách Việt qua các bản tin quốc tế.

Lúc này, phân khúc bán tải ở Việt Nam vẫn đang chứng kiến sự áp đảo đến từ Ford Ranger. Năm ngoái, đại diện Mỹ bán được 18.692 xe cho khách Việt, tương đương gần 70% thị phần. Kết thúc 4 tháng đầu năm, Ranger tiếp tục dẫn đầu với doanh số 5.045 xe, bỏ xa thành tích 2.333 xe của Toyota Hilux.

Sức bán có phần áp đảo của Ford Ranger từng được xem là nguyên nhân khiến Mazda BT-50 phải rút lui trong âm thầm. Loạt xe Nhật còn lại gồm Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Nissan Navara và Toyota Hilux đều nỗ lực ra mắt thế hệ mới, bản nâng cấp nhưng cũng chưa đủ lật ngược thế cờ.

Vị thế hiện tại của Ford Ranger vẫn chưa bị ảnh hưởng, ngay cả khi các đối thủ như Toyota Hilux đã trình làng thế hệ mới hay bản nâng cấp. Ảnh: Ford Việt Nam, Phúc Hậu.

Tình hình hiện tại khiến cho màn ra mắt của bất kỳ mẫu xe nào ở phân khúc bán tải cỡ trung cũng đều đi kèm những nghi hoặc về khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên có khả năng cao, mẫu bán tải cỡ trung sở hữu thiết kế hầm hố của Kia sẽ trở thành bán tải Hàn Quốc đầu tiên sau nhiều năm thực sự tham gia thị trường Việt.

Kia Tasman có thể cạnh tranh bằng gì?

Có lý do để tin rằng Kia Tasman sẽ "chinh chiến" tại thị trường xe Việt trong tương lai gần, thậm chí trở thành cái tên hấp dẫn, đủ sức tạo ra những xáo trộn không nhỏ trong phân khúc bán tải cỡ trung.

Một trong những nguyên nhân hàng đầu nằm ở thiết kế khá ấn tượng. Trong sự kiện của Thaco cuối tuần qua, loạt SUV của Kia trình làng trước tâm điểm truyền thông với chung nhận diện từ cụm đèn Star Map đặc trưng.

Cách làm này tạo ra sự đồng nhất trong ngôn ngữ thiết kế thương hiệu, nhưng khiến những Sportage, Sorento hay Carnival có phần "một màu" và ít điểm nhấn riêng, thiếu đặc trưng dễ nhận diện.

Trong khi đó bên lề sự kiện chính, Kia Tasman với ngoại hình hầm hố và cơ bắp, khác biệt so với danh mục hiện tại của Kia, thậm chí khác biệt so với các mẫu bán tải cỡ trung đang bán cho khách Việt, lại có thể thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều người.

Kia Tasman sở hữu thiết kế khác biệt, hầm hố và cơ bắp. Ảnh: Phong Vân.

Vẫn biết thiết kế lạ mắt luôn được xem là nguyên nhân khiến Tasman "khó bán" ở thị trường Australia, nhưng sự khác biệt sẽ tạo ra sức hút với một bộ phận khách hàng yêu thích sự mới mẻ. Độ nhận diện cao trên đường cùng danh xưng "bán tải Hàn Quốc" cũng có thể là những yếu tố giúp Kia Tasman có thể dễ bán tại Việt Nam.

Về phần đơn vị phân phối, Thaco Auto vẫn chưa lên tiếng chính thức về khả năng mở bán Tasman tại Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu bán tải này đã được "nhá hàng" chỉ không lâu sau khi Thaco chính thức chào đón thương hiệu bán tải Mỹ Ram về chung nhà.

Với việc sở hữu một thương hiệu chuyên về các dòng bán tải hầm hố, Thaco Auto hẳn sẽ có thêm sự tự tin để mở bán Kia Tasman, qua đó thách thức vị thế hàng đầu mà Ford Ranger đã nắm giữ trong thời gian dài.

Kia Tasman nếu bán ở Việt Nam sẽ là mẫu xe "chung nhà" với bán tải cỡ lớn Ram 1500. Ảnh: Phong Vân.

Bán tải ở Việt Nam cũng đang đứng trước những thay đổi đáng chú ý khi gần đây, Cục Đăng kiểm kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ sửa đổi quy định theo hướng cho phép xe bán tải cabin kép (pickup cabin kép) và xe tải van có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn được lưu thông như ôtô con.

Kiến nghị này dựa trên thực tế kiểm định cho thấy bán tải và xe tải van dưới 3,5 tấn có tốc độ vận hành, kích thước và trang bị an toàn tương đương nhiều mẫu ôtô thuộc phân loại SUV hay MPV cỡ lớn.

Nếu đề xuất trên được thông qua, bán tải ở Việt Nam xem như cởi bỏ được rào cản tâm lý cuối cùng ở khách hàng. Dù khả năng cao vẫn là xe tải trong giấy tờ đăng ký, các dòng bán tải cỡ trung phổ biến như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max hay sắp tới có thể là Kia Tasman sẽ không còn bị giới hạn bởi các quy định giao thông tương tự xe tải thông dụng.

Và đây có thể là phần lớn nguyên nhân để nhiều người tin rằng Kia Tasman sẽ sớm trở thành "tân binh" phân khúc bán tải tại thị trường Việt Nam. Hiện, khả năng Tasman mở bán vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Phân khúc bán tải có thể được "cởi trói" khỏi các hạn chế giao thông đang áp dụng cho xe tải thông dụng. Ảnh: Phong Vân.

Kia Tasman sở hữu các kích thước dài x rộng x cao tiêu chuẩn lần lượt 5.410 x 1.930 x 1.870 mm, chiều dài cơ sở 3.270 mm.

Tại Hàn Quốc, Kia Tasman được trang bị động cơ xăng tăng áp Theta 3 dung tích 2.5L, cung cấp công suất tối đa 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 421 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Kia Tasman bán tại Australia lại được trang bị động cơ diesel 2.2L, cho công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441 Nm. Ở các thị trường Trung Đông và châu Phi, xe có thêm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp.

Phiên bản Kia Tasman lộ diện tại Việt Nam là xe dành cho thị trường Hàn Quốc. Mẫu bán tải này được bán tại quê nhà với giá 37,5-52,4 triệu won, tương đương 25.475- 35.600 USD .