Bán tải ở Việt Nam hết gặp khó, hồi hộp chờ đón tân binh

Sau khi đã trải qua giai đoạn nửa đầu năm tương đối "sóng gió", nhóm bán tải ở Việt Nam đã trở lại và chuẩn bị đón chào sự xuất hiện của một mẫu xe mang hệ truyền động khác biệt.

Sau khi Mazda BT-50 âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam, phân khúc bán tải được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) thống kê doanh số định kỳ chỉ còn lại 4 cái tên. Phân khúc này dẫu không có nhiều đại diện vẫn là một trong những nhóm xe nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng Việt.

Trước khi thị trường bước sang nửa cuối năm, bán tải ở Việt Nam lại đang hồi hộp chờ đón sự xuất hiện của một "tân binh".

Phong độ thất thường, Ranger vẫn là "vua"

Nếu có cái tên nào trên thị trường xe Việt có thể duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc liên tục trong nhiều năm liền, đó hẳn phải là Ford Ranger.

Danh xưng "vua bán tải" mà khách Việt dành cho mẫu bán tải Mỹ đến từ thực tế rằng Ford Ranger đã chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu doanh số phân khúc trong nhiều năm liên tiếp. Thậm chí trong những năm gần đây, Ford Ranger gần như là cái tên "gồng gánh" doanh số cả nhóm bán tải, bất chấp sự hiện diện đầy nỗ lực của những đối thủ Nhật Bản như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton hay Isuzu D-Max.

Báo cáo của VAMA cho thấy tính đến hết tháng 5, doanh số bán tải ở Việt Nam đạt lượng lũy kế 10.786 xe. Trong số này, lượng tiêu thụ Ford Ranger chiếm quá bán, đạt 6.134 xe sau 5 tháng đầu năm.

Toyota Hilux từ sau khi ra mắt thế hệ mới đã ghi nhận những chuyển biến tích cực về doanh số. Dẫu lúc này chưa thể cạnh tranh sòng phẳng trên cuộc đua đường dài với Ranger, Toyota Hilux từng có kỳ báo cáo thành công hồi tháng 2 khi trở thành bán tải bán chạy nhất Việt Nam.

Doanh số trồi sụt, Ford Ranger vẫn là "vua bán tải" tại Việt Nam Diễn biến doanh số các mẫu xe bán tải ở Việt Nam trong 5 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Ford Ranger xe 1854 809 1449 933 1089 Toyota Hilux

128 871 650 684 648 Mitsubishi Triton

442 63 467 212 135 Isuzu D-Max

117 97 92 11 35

Sau 5 tháng, Toyota Hilux bán được 2.981 xe cho khách Việt. Thành tích này đưa Toyota Hilux lên vị trí thứ hai toàn phân khúc, xếp trên Mitsubishi Triton bởi đối thủ đồng hương chỉ tích lũy được doanh số 1.319 xe.

Ở cuối danh sách bán tải bán chạy nhất, Isuzu D-Max ghi nhận lượng tiêu thụ 352 xe, với đỉnh doanh số 117 xe xác lập ở kỳ báo cáo đầu năm 2026.

Ford Ranger vẫn dẫn đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam, Toyota Hilux đứng thứ hai. Ảnh: Ford Việt Nam, Phúc Hậu.

Tại Việt Nam, bán tải trải qua giai đoạn nửa đầu năm "vượt ngàn chông gai" khi câu chuyện phân loại xe, hạn chế giao thông bị mang ra mổ xẻ, góp phần tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số tại kỳ báo cáo tháng 4.

Đến gần đây, phân khúc xe được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam mới đón nhận cái kết "như mơ" khi Nghị định 241/2026 có hiệu lực từ ngày 1/7 đã cởi bỏ các hạn chế giao thông, thể hiện qua quy định "ôtô tải pickup cabin kép và ôtô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tổ chức giao thông như đối với ôtô con".

Tin vui này đến với nhóm bán tải giữa lúc một "tân binh" đang rục rịch gia nhập thị trường. Không phải là những lựa chọn thuần xăng/dầu như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max hay Nissan Navara, cái tên tiếp theo trình làng phân khúc bán tải nhiều khả năng là một mẫu xe hybrid.

Hồi hộp chờ tân binh

VinFast VF Wild sẽ là cái tên tiếp theo gia nhập phân khúc bán tải tại Việt Nam trong năm nay, sau nhiều tháng hé lộ thiết kế. Theo những thông tin ban đầu, Wild được giới thiệu như một mẫu xe thuần điện. Một số nguồn tin cho biết có thể có phiên bản xăng lai điện.

Vẫn chưa rõ thời gian ra mắt chính thức của VF Wild cũng như cấu hình chính xác của mẫu bán tải này, tuy nhiên việc hãng xe Việt cho ra mắt bán tải trong nửa cuối năm 2026 được nhận định là động thái phù hợp. Như đã đề cập bên trên, bán tải chỉ vừa đón tin vui giai đoạn gần đây khi những hạn chế về mặt pháp lý đã được cởi bỏ, giúp chủ xe bán tải tự tin hơn khi điều khiển xe trên đường.

VinFast VF Wild có thể sớm ra mắt, trở thành mẫu bán tải hybrid đầu tiên tại thị trường Việt. Ảnh: VinFast.

Việc VF Wild ra mắt trong vài tháng tới vì thế được đánh giá sẽ mang lại sự thú vị trong phân khúc bán tải. Sự khác biệt từ hệ truyền động hybrid sẽ là điểm nhấn của VF Wild, giúp mẫu xe này hứa hẹn nhận được sự quan tâm không nhỏ từ khách Việt.

Hãng xe điện Việt Nam cũng cho thấy sự "nhanh chân" hơn đối thủ BYD từ Trung Quốc, bởi nhiều người từng tin rằng BYD Shark 6 mới là bán tải hybrid đầu tiên ra mắt khách Việt. Tuy nhiên đến lúc này, việc mẫu bán tải hybrid cắm sạc được bán tại Việt Nam chỉ đang dừng lại ở mức kế hoạch.

Các quy định về giảm phát thải khu trung tâm các thành phố lớn cũng là yếu tố có thể đưa một mẫu bán tải hybrid như VF Wild đứng ở vị trí cao hơn trong ưu tiên của khách Việt khi mua xe. Dù ít dù nhiều, khả năng giảm phát thải của một mẫu bán tải lai xăng-điện vẫn được đánh giá cao hơn khi đặt cạnh các đối thủ thuần xăng/dầu.

Hiện, Ford Ranger vẫn đang là cái tên quá khó để đánh bại trong phân khúc bán tải. Hãng xe Mỹ thậm chí muốn củng cố vị thế của Ford Ranger bằng việc tăng trang bị, giữ nguyên giá niêm yết cho dòng xe bán chạy nhất của mình.

Doanh số thường xuyên duy trì ở mức cao, dải sản phẩm đa dạng sẽ là điểm tựa có thể giúp Ford Ranger giữ được vị thế "vua bán tải". Tuy nhiên, sự mới lạ từ đối thủ VF Wild nhiều khả năng cũng sẽ gây ra ít nhiều "sóng gió" cho mẫu bán tải Mỹ trong phần còn lại của năm 2026.