SUV, bán tải cho 'dân chơi' bỗng dưng bùng nổ tại Việt Nam

Thị trường ôtô địa hình tại Việt Nam hiện cung cấp nhiều lựa chọn đa dạng về phân khúc, kích cỡ cũng như giá cả.

Trước khi Toyota Land Cruiser FJ chính thức trình làng khách Việt với giá dưới 1,2 tỷ đồng , thị trường ôtô địa hình trong nước nhìn chung đã khá sôi động. Sự có mặt của nhiều cái tên từ phổ thông đến cao cấp cho thấy khách hàng Việt Nam vẫn dành những ưu ái nhất định cho dòng xe off-road.

Đa dạng ôtô địa hình

Với giá bán khởi điểm 789 triệu đồng, Suzuki Jimny hiện là lựa chọn ôtô địa hình dễ tiếp cận nhất thị trường Việt Nam.

Suzuki Jimny chính thức ra mắt vào tháng 4/2024, sở hữu kích thước tương đồng nhóm SUV cỡ A tại Việt Nam nhưng giá bán lại cao vượt trội. Nguồn gốc nhập khẩu Nhật Bản, kết cấu khung gầm rời hình thang, hệ dẫn động 2 cầu cùng các công nghệ hỗ trợ off-road được cho là các yếu tố cấu thành giá bán 789 triệu đồng của Suzuki Jimny.

Suzuki Jimny là xe địa hình rẻ nhất thị trường Việt ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Phúc Hậu.

Jaecoo J7 là mẫu SUV cỡ C "chào sân" của thương hiệu Trung Quốc tại Việt Nam. Cuối năm ngoái, phiên bản AWD Individual của Jaecoo J7 chính thức ra mắt với giá 849 triệu đồng, bổ sung thêm lựa chọn ôtô địa hình cho khách Việt.

Điểm khác biệt giữa AWD Individual với các bản thuần xăng khác là hệ dẫn động AWD, khả năng lội nước 600 mm cùng 7 chế độ lái Normal, Eco, Sport, Snow, Sand, Mud và Offroad.

Ở phân khúc cao cấp, việc Jeep Wrangler quay trở lại thị trường Việt dưới quyền phân phối của Thaco thu hút sự quan tâm. Xe có 3 phiên bản, giá khởi điểm 2,999 tỷ đồng và cao nhất 3,499 tỷ đồng ở bản Rubicon.

Bên cạnh khối động cơ I4 2.0L Turbo kết hợp hệ dẫn động 4x4 và hộp số tự động 8 cấp, Jeep Wrangler còn có hệ thống khóa vi sai cầu trước và sau, ngắt thanh cân bằng điện tử cùng chế độ Off-Road+ để hỗ trợ người lái vượt các địa hình khó.

Mẫu SUV off-road của thương hiệu Mỹ sở hữu góc tới 43,9 độ, góc thoát 37 độ và góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ, kết hợp khả năng lội nước 762 mm và sức kéo tải tối đa đến 2.268 kg.

Jeep Wrangler cùng với Toyota Land Cruiser FJ là những lựa chọn ôtô địa hình mới nhất tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Sự sôi động trên thị trường ôtô địa hình tại Việt Nam được nối dài bằng màn ra mắt mới nhất của Toyota Land Cruiser FJ. Sau thời gian dài đồn đoán, mẫu xe nhỏ nhất trong "gia đình" Land Cruiser chính thức trình làng khách Việt theo dạng nhập khẩu Thái Lan, giá khởi điểm 1,198 tỷ đồng .

Xe được trang bị động cơ xăng 2.7L, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh, khóa vi sai cầu sau, chế độ khởi hành số 2 là những tính năng hỗ trợ vận hành off-road đáng chú ý trên Toyota Land Cruiser FJ.

Mẫu SUV địa hình còn có hệ thống hỗ trợ đổ đèo DAC tự động kiểm soát tốc độ khi xe di chuyển trên đường dốc, gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe...

Ngoài ra, nhóm bán tải ở Việt Nam cũng cung cấp các lựa chọn đáng chú ý cho người yêu thích off-road. Đặc trưng gầm cao, hệ dẫn động 4 bánh cùng động cơ cung cấp sức mạnh, sức kéo tốt khiến bán tải được khá nhiều khách Việt ưu ái cho mục đích di chuyển địa hình.

Bán tải cũng là dòng xe khá được ưa chuộng khi chơi off-road. Ảnh: Ford Việt Nam, Toyota.

Một trong những cái tên nổi bật vừa ra mắt gần đây là Ford Ranger Raptor V6, trang bị động cơ xăng 3.0L mạnh 391 mã lực, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh cùng hộp số tự động 10 cấp. Xe còn đi kèm hệ thống giảm xóc FOX 2,5 inch thế hệ mới, có công nghệ van kiểm soát thích ứng địa hình theo thời gian thực điều khiển điện tử.

Trong khi đó, Toyota Hilux thế hệ mới cũng đưa động cơ diesel tăng áp 2.8L thành trang bị tiêu chuẩn. Phiên bản cao cấp nhất Trailhunter đi cùng hệ dẫn động 4x4, lẫy gài cầu cùng 5 chế độ lái, bao gồm cả MTS (chế độ lái đa địa hình).

Có chỗ cho xe điện?

Trong kết quả cuộc khảo sát Gauge Index do hãng lốp Hankook Tire thực hiện, phần lớn khách Mỹ lựa chọn xe động cơ đốt trong làm phương tiện di chuyển off-road, thay vì các mẫu xe điện.

Có khoảng 79% cho biết sẽ ưu tiên SUV chạy xăng, dầu khi chơi off-road. Đồng thời, khoảng 87% cho biết sẽ chọn bán tải động cơ đốt trong, thay vì một chiếc bán tải điện.

Dù kết quả khảo sát trên cho thấy khách hàng có phần nghiêng về xe địa hình chạy xăng, thị trường Việt giai đoạn tới nhiều khả năng vẫn sẽ được giới thiệu các mẫu xe hướng đến phục vụ địa hình nhưng hệ truyền động có sự tham gia của motor điện, thay vì chỉ động cơ xăng dầu truyền thống.

Xe địa hình chạy điện là phân khúc hứa hẹn tại Việt Nam. Ảnh: VinFast, Jaecoo.

Jaecoo J6 là một trong số đó khi mẫu SUV thuần điện đã được trưng bày tại Việt Nam từ năm ngoái kèm kế hoạch ra mắt. Mẫu xe này có duy nhất phiên bản AWD, trang bị gói pin 69,77 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 364 km/lần sạc đầy.

Ở phân khúc bán tải, BYD Shark 6 vẫn là mẫu xe được kỳ vọng, nhưng gần như khó có khả năng sớm ra mắt thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, bán tải VF Wild của VinFast lại được đồn đoán sẽ ra mắt khách Việt trong năm nay. Theo những thông tin ban đầu, Wild được giới thiệu như một mẫu xe thuần điện, nhưng không loại trừ khả năng hãng xe Việt giới thiệu thêm biến thể xăng lai điện cho VF Wild.

So với xe xăng, các mẫu ôtô địa hình trang bị hệ truyền động điện gặp chút bất lợi nếu phải vận hành ở các khu vực hẻo lánh xa xôi, ít người qua lại. Người dùng có thể mang theo xăng, dầu dự phòng đựng trong các bình chứa chuyên dụng, nhưng việc tìm một điểm sạc xe ở vùng rừng núi hoang vu lại tương đối khó khăn.

Tuy nhiên, xe điện vẫn có lợi thế ở công nghệ và trang bị hiện đại, hay khả năng cung cấp mô-men xoắn tức thì sẽ phù hợp trong vài trường hợp cần vượt địa hình khó. Sử dụng xe điện hay xe xăng khi chơi off-road nhìn chung sẽ phụ thuộc vào sở thích từng cá nhân.

Tính đa dạng hiện tại của thị trường ôtô địa hình là điểm sáng, giúp người dùng Việt có thể lựa chọn mẫu xe phù hợp nhất với ngân sách, nhu cầu và sở thích cụ thể. Việc các mẫu xe địa hình chạy điện rục rịch gia nhập cũng là tín hiệu tích cực cho phân khúc ngách thường được xem là "xe chơi" này.