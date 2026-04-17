Loạt SUV địa hình sắp đổ bộ Việt Nam, đa dạng 'quốc tịch'

Những mẫu xe dự kiến được ra mắt năm nay đều mang phong cách hầm hố, kiểu SUV địa hình dành cho khách hàng có cá tính riêng biệt.

Khác với thời gian trước khi thị trường thu hút những mẫu SUV đô thị, phù hợp cho gia đình nhỏ ở đa dạng phân khúc, năm 2026, Việt Nam dự kiến đón chào loạt xe mới, đa số là các mẫu ôtô chơi, mang phong cách địa hình.

Jaecoo J5

Jaecoo J5 là mẫu SUV mang phong cách địa hình được Omoda & Jaecoo mang đến trưng bày tại sự kiện ra mắt mẫu SUV C5 SHS-H.

Gần đây nhất, ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Tổng giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng khẳng định mẫu SUV này sẽ sớm được ra mắt trên thị trường dưới dạng lắp ráp nội địa.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.380 x 1.860 x 1.650 mm, trục cơ sở 2.620 mm. Jaecoo J5 sở hữu thiết kế vuông vức, phong cách địa hình tương tự Land Rover Range Rover, Defender, Toyota Land Cruiser Prado hay đàn anh J7 nhưng bé hơn, thuộc phân khúc B.

Omoda & Jaecoo chưa công bố bất kỳ thông tin chi tiết nào về hệ truyền động của J5. Tuy nhiên theo số lượng xe được trưng bày trước đó, Jaecoo J5 dự kiến được bán với 2 biến thể, gồm xăng và thuần điện, thậm chí thêm tùy chọn hybrid.

Chiếc J5 từng được trưng bày tại sự kiện ra mắt Omoda C5 SHS-H. Ảnh: Đan Thanh.

Tại Thái Lan, bản thuần điện được trang bị motor điện công suất 210 mã lực. Bên dưới sàn xe là bộ pin dung lượng 60,9 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 461 km/lần sạc theo chuẩn NEDC.

Với bản chạy xăng, xe có thể mang máy xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 145 mã lực, mô men xoắn cực đại 210 Nm. Tuy nhiên tại châu Âu, Jaecoo J5 ICE còn có tùy chọn động cơ xăng 1.6L cho công suất đến 147 mã lực.

Hiện tại, giá bán và thời gian ra mắt của Jaecoo J5 vẫn chưa được công bố.

Toyota Land Cruiser FJ

Việc Toyota Land Cruiser FJ sắp được ra mắt tại Việt Nam có thể là thông tin được cộng đồng người dùng ôtô quan tâm nhất trong thời gian gần đây.

Hiện tại, các đại lý Toyota cũng bắt đầu nhận đặt cọc mẫu SUV này, với giá bán dự kiến khoảng 1,2 tỷ đồng .

Nhiều khả năng mẫu xe sắp mở bán tại Việt Nam sẽ tương đồng phiên bản vừa mở bán tại Thái Lan. Theo nguồn tin, FJ ra mắt ở Việt Nam dự kiến được nhập khẩu trực tiếp từ Thái, sản xuất ở nhà máy TMT Ban Pho, tỉnh Chachoengsao.

Nhiều đại lý Toyota tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu Land Cruiser FJ. Ảnh: Phong Vân.

Ở xứ sở chùa vàng, Toyota Land Cruiser FJ được giới thiệu với cấu hình động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 2.7L, công suất tối đa 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp, phanh tay cơ và hệ dẫn động 4 bánh cùng khóa vi sai cầu sau.

Với mức giá dự kiến khoảng 1,2 tỷ, FJ sẽ là biến thể Land Cruiser có giá bán dễ tiếp cận nhất. Tại Việt Nam, đàn anh của Land Cruiser FJ là Land Cruiser Prado (J250) và Land Cruiser đang được bán với giá khoảng 3,46 tỷ và 4,58 tỷ đồng .

Ford Bronco

Theo nhiều nguồn tin, nhiều khả năng trong năm nay, Ford sẽ mang mẫu SUV Bronco đến Việt Nam. Dù Ford Việt Nam chưa xác thực, nhưng thông tin này đã tạo được sức nóng ở các diễn đàn ôtô.

Không ngạc nhiên khi nhiều người chờ đón Ford Bronco. Đây là mẫu SUV có phong cách địa hình, thiết kế hầm hố. Thậm chí, sự hầm hố này còn không chỉ đến từ ngoại hình của Bronco, mà còn ở động cơ mạnh mẽ bên dưới nắp ca pô.

Tại Thái Lan, xe được bán với nhiều biến thể. Nhiều khả năng, Ford có thể mang các phiên bản 4 cửa đến Việt Nam, như Base 4 Door 4X4, Raptor 4 Door hoặc Wildtrak 4 Door.

Ví dụ, bản tiêu chuẩn 4 cửa được trang bị động cơ xăng 2.3L Turbo 4 xy lanh, cho công suất 275 mã lực, đi cùng hệ truyền động 4 bánh. Trong khi đó, tùy chọn Raptor 4 Door sử dụng động cơ V6 bi-turbo, cho công suất đến 418 mã lực.

Ford Bronco có thể sớm đến Việt Nam trong năm nay. Ảnh: Ford.

Giá của Bronco 4 cửa dao động khoảng 1,57 triệu Baht, tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng sau quy đổi sang tiền Việt.

Sự đổ bộ của loạt SUV mang phong cách địa hình trong năm nay cho thấy thị trường ôtô Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới, nơi cá tính sản phẩm bắt đầu được ưu tiên.

Dù là Jaecoo J5 với sự linh hoạt của các hệ truyền động mới, Land Cruiser FJ với giá trị di sản từ Toyota, hay "quái thú" Ford Bronco với sức mạnh thuần túy, tất cả đều đang tạo nên một bức tranh đa sắc cho làng xe Việt. Cuộc đua giờ đây không chỉ dừng lại ở sự tiện dụng cho gia đình, mà còn là cuộc cạnh tranh về phong cách sống và khả năng chinh phục những cung đường mới của những mẫu "xe chơi".