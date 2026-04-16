Tuyên bố gây sốc của Tesla

Theo Carscoops, Tesla vẫn đang phải đấu tranh với chính quyền các tiểu bang tại Mỹ trong nỗ lực vận hành các đại lý kinh doanh ôtô trực tiếp trên khắp lãnh thổ xứ cờ hoa. Với trường hợp ở tiểu bang North Dakota, Tesla thậm chí phải tuyên bố gây sốc, rằng bản thân không phải là một nhà sản xuất ôtô đúng nghĩa.

Cụ thể, Tesla đang kiện chính quyền bang North Dakota liên quan đến động thái thiết lập các đại lý ở Bismarck và Fargo. Tiểu bang North Dakota hiện cấm các nhà sản xuất ôtô sở hữu các đại lý, yêu cầu xe phải được bán thông qua các đại lý nhượng quyền.

Do vậy, Tesla tuyên bố họ không nằm trong định nghĩa về nhà sản xuất ôtô như quy định trong bộ luật của tiểu bang.

Quy định này cho rằng nhà sản xuất ôtô là cá nhân hoặc tổ chức có hoạt động lắp ráp hoặc nhập khẩu xe cơ giới, bán sản phẩm cho đại lý nhượng quyền và đại lý sẽ là bên bán trực tiếp cho khách hàng.

Ràng buộc nói trên khiến Tesla vào lúc này không thể bán xe điện của mình cho khách hàng ở tiểu bang North Dakota. Nhóm khách hàng tiềm năng của hãng xe điện Mỹ buộc phải liên hệ các tiểu bang lân cận để mua xe.

Thông tin từ North Dakota Monitor cho hay nếu tòa án tuyên bố Tesla đáp ứng đầy đủ định nghĩa về một nhà sản xuất ôtô theo luật địa phương, hãng xe điện này vẫn sẽ tìm hướng giải quyết bằng cách hỏi về khả năng cho một ngoại lệ.

“Cách giải thích của Tesla sẽ cho phép bất kỳ nhà sản xuất ôtô nào né tránh đạo luật, chỉ đơn giản bằng cách chọn không nhượng quyền cho hệ thống đại lý. Điều này kéo sập toàn bộ cấu trúc quản lý mà cơ quan lập pháp tiểu bang đã thông qua”, Trợ lý Tổng chưởng lý Michael Pitcher cho biết.

Người này khẳng định Tesla có thể hoạt động kinh doanh tại North Dakota theo cùng cách thức mà tất cả nhà sản xuất ôtô khác đang làm. Tesla có thể chỉ định đại lý, ký kết các thỏa thuận nhượng quyền và bán xe thông qua các kênh này.

“Đạo luật không tước quyền kinh doanh của Tesla tại North Dakota, chỉ đang điều chỉnh mô hình phân phối xe”, Michael Pitcher kết luận.

Theo Carscoops, North Dakota đang tỏ ra tụt hậu so với hầu hết tiểu bang tại Mỹ trong tiến trình phổ cập xe điện. Ôtô điện hiện chiếm chưa đến 2% doanh số xe mới tại tiểu bang này. Người dùng cũng chỉ có thể tiếp cận 277 cổng sạc công cộng trên khắp North Dakota, bao gồm 5 trạm Supercharger do Tesla vận hành.