Đây là Toyota Yaris Cross mới

Toyota vừa chính thức ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời cho Toyota Yaris Cross tại thị trường châu Âu. Mẫu SUV cỡ B là chủ lực doanh số của Toyota tại lục địa già, với doanh số 200.000 xe ghi nhận trong năm 2025.
Điểm nhấn của bản facelift là khu vực mặt ca-lăng, nay có thiết kế đục lỗ với họa tiết tổ ong, được sơn cùng màu thân xe. Kiểu lưới tản nhiệt này tương tự các mẫu xe đàn anh, gồm Toyota Corolla Cross hay Toyota RAV4.
Cụm đèn pha giữ nguyên hình dáng tổng thể, tuy nhiên bổ sung LED tạo hình cá mập đầu búa hammerhead.
Các chi tiết còn lại của thân xe Toyota Yaris Cross bản facelift không có sự thay đổi đáng kể. Một mâm hợp kim 18 inch với thiết kế mới cũng được hãng xe Nhật Bản giới thiệu.
Bên trong khoang lái, Toyota Yaris Cross vẫn có cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch sau vô lăng, cùng với màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,5 inch. Tapi cửa và bảng táp-lô có thêm vài chi tiết trang trí màu bạch kim.
Ghế ngồi thể thao giờ là trang bị tiêu chuẩn. Tuy nhiên ở phiên bản đầu bảng GR Sport, bộ ghế được bọc da lộn, chỉ khâu màu đỏ và logo GR xuất hiện tại nhiều vị trí trong khoang lái.
Tại châu Âu, Toyota Yaris Cross tiếp tục chỉ có tùy chọn hybrid. Trong đó, các phiên bản sử dụng cấu hình Hybrid 115 có công suất đầu ra tối đa 114 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm.
Phiên bản GR Sport trang bị cấu hình Hybrid 130, cho công suất đầu ra tối đa 128 mã lực, mô-men xoắn cực đại 185 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước.
Toyota Yaris Cross bản facelift sẽ sớm nhận đặt cọc tại Anh trong vài tháng tới. Giá bán của xe sẽ được công bố gần thời điểm mở bán.
