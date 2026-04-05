Hơn 800 xe Toyota Land Cruiser FJ được mua dù khách chưa nhìn xe thật

Dù chưa thấy xe thật, khách hàng Thái vẫn quyết định đặt mua Toyota Land Cruiser FJ.

Một hiện tượng hiếm thấy đang diễn ra tại thị trường ôtô Thái Lan khi mẫu Toyota Land Cruiser FJ ghi nhận lượng đặt hàng bùng nổ, bất chấp việc khách hàng chưa hề được tận mắt nhìn thấy xe hay biết giá bán chính thức.

Đây được xem là minh chứng rõ nét nhất cho "lòng trung thành" của người hâm mộ dành cho dòng họ "huyền thoại off-road" Land Cruiser.

Theo ông Supakorn Rattanaworaha, Phó Chủ tịch cấp cao của Toyota Motor Thái Lan, mẫu Land Cruiser FJ đã tạo nên một "cú hích" ngoài mong đợi khi phá vỡ mọi mục tiêu doanh số ngay trong tuần đầu tiên ra mắt.

Tính đến hết tháng 3, mẫu xe đã ghi nhận hơn 400 đơn đặt hàng tại triển lãm Bangkok Motor Show 2026 và tổng cộng hơn 800 đơn hàng trên toàn quốc. Tại các showroom địa phương, dù chưa có xe trưng bày nhưng khách hàng vẫn quyết định xuống tiền đặt chỗ ngay lập tức.

Khách hàng yêu thích mẫu FJ, quyết định "xuống tiền" dù chưa nhìn tận mắt hay lái thử. Ảnh: Phong Vân.

Nghiên cứu của Toyota cho thấy có tới 70-80% chủ xe Land Cruiser FJ có ý định "độ" xe theo sở thích cá nhân, với ngân sách dự kiến cho việc nâng cấp phụ kiện có thể vượt quá 50.000 Baht (khoảng 35 triệu VNĐ).

Land Cruiser FJ được kỳ vọng sẽ là "làn gió mới" trong phân khúc SUV địa hình nhờ thiết kế đặc trưng và khả năng vận hành bền bỉ đã thành thương hiệu.

Những chiếc Toyota Land Cruiser FJ đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu được bàn giao đến tay khách hàng từ tháng 5. Với sức hút hiện tại, mẫu ôtô này hứa hẹn sẽ sớm trở thành biểu tượng mới trên các cung đường địa hình tại xứ sở Chùa Vàng.