Chốt thời điểm ra mắt Ford F-150 thế hệ mới

Ford F-150 thế hệ mới từng được lên kế hoạch sản xuất trong năm 2027, nhưng sau đó đã bị trì hoãn.

Theo Motor1, Ford vừa xác nhận bán tải Ford F-150 thế hệ mới sẽ ra mắt vào năm 2029. Nhà sản xuất ôtô Mỹ có trụ sở ở Dearborn (Michigan) đã thành lập bộ phận Sáng tạo và Công nghiệp hóa Sản phẩm mới, nhằm hỗ trợ kế hoạch “làm mới danh mục sản phẩm trên quy mô lớn”.

Bên cạnh F-150 thế hệ tiếp theo, Ford cũng có kế hoạch trình làng dòng Super Duty mới. Nhà sản xuất ôtô Mỹ cho biết sẽ làm mới các dòng xe chiếm 80% tổng sản lượng tại Bắc Mỹ vào năm 2029, đã bao gồm một mẫu bán tải điện cỡ trung mới được xây dựng trên nền tảng Universal Electric Vehicle.

Đã có nhiều tin đồn xuất hiện từ tháng 2/2025, cho thấy Ford dự định sản xuất F-150 thế hệ mới vào năm 2027, nhưng phải dời sang năm 2028. Ngày ra mắt mới nhất phù hợp với những tin đồn nói trên.

Thế hệ hiện tại của Ford F-150 đã có mặt trên thị trường từ năm 2020. Phiên bản Super Duty của xe ra mắt vào năm 2023.

Chuyên trang Motor1 nhận định Ford F-150 là mẫu xe quan trọng đối với nhà sản xuất ôtô Mỹ.

Cho đến hiện tại, Ford F-150 vẫn có tính cạnh tranh khá cao trên thị trường. Chevrolet dự định giới thiệu thế hệ tiếp theo của Silverado 1500 vào cuối năm nay, tạo ra lợi thế nhỏ trước khi F-150 ra mắt thế hệ mới.