Có gì trên chiếc xe đua Việt Nam tham dự AXCR 2026 tại Thái Lan?

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AXCR (Asia Cross Country Rally) đã không còn là giải đua xa lạ với người hâm mộ đua ôtô Việt. Đây là giải đua địa hình xuyên quốc gia có độ khó cao, đa dạng địa hình và quy tụ nhiều tay đua hàng đầu đến từ nhiều quốc gia. Năm nay vì nhiều lý do nên AXCR chỉ diễn ra tại Thái Lan vào giữa tháng 8 tới.
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Việt Nam năm nay có 2 đội đua tham dự, trong đó đội Redline 108 từ TP.HCM tham vọng sẽ có thành tích tốt khi lựa chọn hạng mục xe xăng. Hai tay đua từ Redline 108 tham dự AXCR 2026 là lái chính Ngô Đăng Khoa và lái phụ Nguyễn Hoàng Nam.
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Với đặc thù của bộ môn rally, lái chính sẽ cần kỹ năng điều khiển xe, xử lý tình huống trên đường tốt, trong khi lái phụ sẽ đóng vai trò hoa tiêu chỉ đường và đưa ra những quyết định trên đường đua. Toyota Tacoma được lựa chọn là xe thi đấu của đội Redline 108. Toàn bộ chi phí cho đội đua là khoảng 5 tỷ đồng.
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Chiếc xe tham dự giải được đội đua nâng cấp mạnh mẽ nhằm bỏ đi các chi tiết không cần thiết và thay thế nhiều chi tiết để tăng tối đa khả năng vượt địa hình. Cặp đèn ở đầu là trang bị nguyên bản hiếm hoi được giữ lại.
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Ốp tabi cửa được tháo toàn bộ đệm.
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Bên trong xe được gia cố thêm bộ khung chống lật đảm bảo an toàn. Ghế trên xe được thay sang bộ ghế chuyên dụng dành cho xe đua có khối lượng nhẹ và dây an toàn đa điểm.
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Vô lăng thương hiệu Sparco thiết kế đơn giản không có nút bấm.
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Bên ghế phụ là bộ trang bị dành riêng cho đua xe Rally gồm road book và đồng hồ chuyên dụng (Trip master).
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Phía sau ghế lái và ghế phụ là túi tiếp nước uống.
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Phía sau 2 ghế ngồi là khu vực nhỏ chứa vật dụng cần thiết như áo, mũ hay đồ y tế.
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Dàn gầm và hệ thống treo được đầu tư nâng cấp để chịu được áp lực va chạm cao trên đường đua với hàng loạt trang bị đắt tiền.
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Phần thùng sau xe được tháo bỏ để giảm khối lượng, đi cùng bộ lốp dự phòng.
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Tời điện là vật dụng không thể thiếu cho xe địa hình.
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Đi cùng xe đua chính là đoàn xe hậu cần gồm bán tải và SUV. Giải đua xe địa hình xuyên quốc gia châu Á, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 15/8/2026.
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