Có gì trên chiếc xe đua Việt Nam tham dự AXCR 2026 tại Thái Lan?

AXCR (Asia Cross Country Rally) đã không còn là giải đua xa lạ với người hâm mộ đua ôtô Việt. Đây là giải đua địa hình xuyên quốc gia có độ khó cao, đa dạng địa hình và quy tụ nhiều tay đua hàng đầu đến từ nhiều quốc gia. Năm nay vì nhiều lý do nên AXCR chỉ diễn ra tại Thái Lan vào giữa tháng 8 tới.