Lưu ý mới cho tài xế ở TP.HCM trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Tổ chức giao thông ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.HCM) tiếp tục có sự thay đổi, nay cho phép tài xế rẽ trái theo hiệu lệnh đèn tín hiệu trên làn ngoài cùng sát dải phân cách giữa.

Trong bài viết trước, Tri Thức - Znews từng thông tin về việc tổ chức lại giao thông, phân làn mới cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), đoạn từ cầu Văn Thánh 2 đến khu vực dưới gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh.

Khi đó, thay đổi lớn nhất nằm ở 2 làn ngoài cùng sát dải phân cách giữa chuyển thành các làn đi thẳng, không cho phép tài xế điều khiển xe rẽ trái hay quay đầu.

Ôtô đã có thể rẽ trái ở làn ngoài cùng

Ghi nhận mới nhất tại đèn tín hiệu giao thông bố trí ngay trước khu vực gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh cho thấy làn ngoài cùng bên trái nay đã cho phép ôtô rẽ trái, bên cạnh quyền đi thẳng như ở lần điều chỉnh trước đó.

Trên giá long môn, biển R.411 cho làn ngoài cùng bên trái (sát dải phân cách giữa) giờ đây có mũi tên hướng thẳng và hướng trái. Trước đó, biển R.411 dành cho làn này chỉ có mũi tên hướng thẳng.

Biển báo, vạch kẻ và đèn tín hiệu ở làn ngoài cùng bên trái đường Nguyễn Hữu Cảnh vừa được thay đổi (các ảnh trên) có sự khác biệt so với lần điều chỉnh trước (các ảnh dưới). Ảnh: Phúc Hậu.

Cùng với thay đổi trên biển báo, đèn tín hiệu giao thông dành cho làn ngoài cùng sát dải phân cách giữa cũng chuyển thành đèn đi thẳng kết hợp rẽ trái, thay vì chỉ đèn đi thẳng như trước.

Tương tự, vạch kẻ 9.3 dưới mặt đường tại làn ngoài cùng bên trái cũng được điều chỉnh cho phù hợp với bố trí giao thông mới. Vạch kẻ này giờ đây là mũi tên hướng thẳng kết hợp mũi tên hướng trái, chỉ dấu cho phép phương tiện giao thông đi thẳng và rẽ trái trên làn.

Trên giá long môn, biển báo P.123a cấm rẽ trái cho tất cả phương tiện trên 2 làn ngoài cùng đã bị gỡ bỏ. Thay vào đó là biển P.123a cấm rẽ trái, kèm theo biển phụ với ý nghĩa chỉ cấm rẽ trái dành cho ôtô tải và xe bus.

Các điểm giao khác trên đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn không thay đổi cách bố trí giao thông. Ảnh: Phúc Hậu.

Tại các nút giao còn lại trên đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh, cách tổ chức giao thông vẫn giữ nguyên, không có sự thay đổi. Hai làn ngoài cùng vẫn chỉ dành cho ôtô đi thẳng. Xe có nhu cầu rẽ trái hoặc quay đầu cần di chuyển vào làn bên trong theo hướng dẫn của biển báo, vạch kẻ đường.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng cũng đã treo một bảng hướng dẫn với nội dung "2 làn đường bên trái dành cho ôtô đi thẳng" tại các nút giao này. Bảng hướng dẫn này giúp tài xế dễ dàng quan sát từ xa, từ đó có thể lựa chọn làn đường di chuyển phù hợp.

Lưu ý cho tài xế

Dù ôtô đã được phép rẽ trái tại đèn tín hiệu giao thông ngay trước gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, tài xế vẫn cần lưu ý để tránh phạm vào lỗi vượt đèn đỏ.

Trước đây, làn đường ngoài cùng sát dải phân cách giữa được bố trí thành làn rẽ trái liên tục, nghĩa là phương tiện giao thông được phép rẽ trái trên làn này mà không chịu ảnh hưởng bởi đèn tín hiệu giao thông.

Ở lần điều chỉnh trước, làn đường ngoài cùng bên trái không còn chức năng rẽ trái, chỉ cho phép xe đi thẳng. Đến hiện tại, phương tiện giao thông đã được phép rẽ trái trên làn ngoài cùng nhưng khác với trước đây, xe chỉ được rẽ khi đèn tín hiệu tương ứng bật xanh.

Xe không còn được rẽ trái liên tục ở làn ngoài cùng sát dải phân cách giữa. Ảnh: Phúc Hậu.

Việc tài xế cho xe rẽ trái khi đèn đỏ sẽ là hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Theo nội dung Nghị định 168/2024, người điều khiển ôtô vi phạm sẽ bị phạt 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người đi xe máy bị phạt 4-6 triệu đồng nếu vi phạm, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Khi tham gia giao thông, tài xế cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường để đảm bảo tuân thủ chấp hành. Điều này vừa giúp bản thân không vi phạm và tránh được các khoản phạt, vừa đảm bảo an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông.