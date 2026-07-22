Rẽ trái ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.HCM) sao cho đúng luật?

Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM được tổ chức lại giao thông, phân làn kèm theo những thay đổi về cách cho xe rẽ trái, quay đầu.

Những ngày gần đây, đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) - đoạn từ cầu Văn Thánh 2 đến khu vực dưới gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh - được tổ chức lại giao thông. Điều này kéo theo một số thay đổi trong phân làn, biển báo và đèn tín hiệu, dễ khiến tài xế vi phạm nếu không chú ý quan sát.

Về cơ bản, hai làn đường sát dải phân cách giữa của mỗi chiều trên đường Nguyễn Hữu Cảnh giờ đây không cho phép phương tiện rẽ trái hay quay đầu, được báo hiệu bằng biển báo R.411 với mũi tên hướng thẳng.

Ôtô và xe 2 bánh muốn rẽ trái hoặc quay đầu cần di chuyển vào đúng làn tương ứng biển báo R.411 - với mũi tên hướng trái hoặc quay đầu tương ứng.

Tài xế cũng có thể quan sát chỉ dẫn trên mặt đường thông qua vạch kẻ 9.3 tương ứng với chiều được phép đi.

Chẳng hạn, khu vực dưới gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh từng bố trí làn sát dải phân cách giữa cho xe rẽ trái, nhưng nay đã chuyển thành làn đi thẳng. Biển báo trên giá long môn giờ là biển R.411 với mũi tên hướng thẳng, còn vạch kẻ 9.3 dưới đường đã được xóa bỏ phần rẽ trái, thay bằng mũi tên hướng thẳng.

Cùng với đó, một biển báo P.123a báo hiệu cấm rẽ trái cũng được đặt trên giá long môn, bên cạnh 2 biển R.411 cho biết phương tiện di chuyển trên 2 làn ngoài cùng bên trái chỉ được phép đi thẳng.

Giao thông tại khu vực dưới gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh đã được tổ chức lại. Ảnh: Phúc Hậu.

Theo quan sát của Tri Thức - Znews, tại vị trí đèn tín hiệu ngay dưới gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, chỉ trong vòng khoảng 10 phút đã ghi nhận ít nhất 20 trường hợp người điều khiển ôtô cho xe rẽ trái trên làn đường chỉ được phép đi thẳng.

Do có gắn biển P.123a báo hiệu cấm rẽ trái, việc cho xe rẽ trái tại khu vực dưới gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh sẽ bị quy vào hành vi "điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển".

Theo nội dung điểm k khoản 4 Điều 6 Nghị định 168, hành vi này sẽ bị phạt hành chính 2-3 triệu đồng với người điều khiển ôtô. Người đi xe máy vi phạm sẽ bị phạt 600.000-800.000 đồng, theo nội dung điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 168.

Điều khiển ôtô quay đầu ở nơi có biển cấm quay đầu sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Tương tự, tại khu vực đèn giao thông bố trí ở nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - hẻm 113/4 Võ Duy Ninh, các biển báo trên giá long môn bao gồm biển R.411 chỉ dẫn hướng được phép đi cho từng làn, cùng với biển P.124a cấm phương tiện quay đầu dành cho 2 làn sát dải phân cách giữa.

Tại đây, người điều khiển ôtô nếu cho xe quay đầu sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng do lỗi "quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển".

Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, vạch kẻ trong quá trình điều khiển phương tiện, từ đó chủ động lựa chọn làn đường cho phù hợp với hướng di chuyển. Việc thường xuyên quan sát biển báo, vạch kẻ đường cũng giúp tài xế tránh trường hợp dừng xe hoặc chuyển làn đột ngột, dễ gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông.