Đi cao tốc bám làn trái, tài xế xe tải bị phạt tiền triệu

Việc bám làn trái của tài xế xe tải trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được xem là hành vi điều khiển ôtô đi không đúng làn đường.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết vừa tiến hành xử lý một trường hợp tài xế xe tải cố tình bám làn trái khi di chuyển trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Vào ngày 18/7 vừa qua, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 85H-016.xx đi không đúng làn đường theo quy định và tiến hành lập biên bản xử lý.

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024, người điều khiển ôtô đi không đúng làn đường sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng, bên cạnh hình thức xử phạt bổ sung trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT cho biết vào ngày 19/1, Cục Đường bộ đã ban hành Quyết định số 73 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông phân làn và quy định tốc độ trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Theo đó, xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500 kg và xe khách trên 29 chỗ không được lưu thông ở làn sát dải phân cách giữa.

Cục CSGT cho biết qua quan sát thực tế, đa số người điều khiển phương tiện đã chấp hành nghiêm quy định phân làn, góp phần bảo đảm giao thông trên tuyến được thông suốt, an toàn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số lái xe vì tâm lý chủ quan hoặc cố tình vi phạm, dù biết rõ quy định vẫn điều khiển phương tiện "bám làn trái".

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500 kg và xe khách trên 29 chỗ lưu thông ở làn sát dải phân cách giữa. Ảnh: Chí Hùng.

Cục CSGT nhận định đây không còn là lỗi do thiếu thông tin, mà là hành vi coi thường quy định về tổ chức giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính mình và các phương tiện khác. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, đúng quy định.

Cục CSGT cũng cho biết thêm từ ngày 19/1 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp đi không đúng làn đường trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Liên quan đến tham gia giao thông trên đường cao tốc, Cục CSGT khuyến cáo các tài xế chấp hành nghiêm quy định về phân làn, chỉ sử dụng làn bên trái để vượt và trở về làn phù hợp ngay sau khi vượt xe, không vì tâm lý vội vàng, muốn đi nhanh mà cố tình "bám làn trái", gây cản trở các phương tiện khác.

Khi chuyển làn, cần tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật tín hiệu khi chuyển làn. Tài xế không được phép sử dụng rượu, bia, chất kích thích; không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Người tham gia giao thông không dừng, đỗ trên đường cao tốc. Trường hợp buộc phải dừng khẩn cấp, tài xế phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và đặt thiết bị cảnh báo theo đúng quy định.