Uống rượu bia lái xe đạp điện có tránh được xử phạt giao thông?

Nhiều người dân lầm tưởng việc chuyển từ ôtô, xe máy sang đi xe đạp hoặc xe đạp điện sau khi uống rượu bia sẽ không bị xử lý, song điều này hoàn toàn sai quy định.

Trên mạng xã hội, câu chuyện cầm lái xe đạp khi sử dụng bia rượu để giảm thiểu việc bị phạt tiền đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Một số ý kiến cho rằng nếu sử dụng bia rượu, người dân có thể chọn điều khiển xe đạp, xe đạp điện hay xe máy điện công suất thấp để tránh vi phạm giao thông, an toàn hơn.

Tuy nhiên đây là quan điểm hoàn toàn sai. Theo Nghị định 168, hành vi điều khiển phương tiện khi sử dụng bia rượu, dù là xe cơ giới hay xe có động cơ công suất thấp vẫn được xem là vi phạm giao thông.

Cụ thể, khi kiểm tra và ghi nhận nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 ml máu, người lái xe đạp hoặc xe đạp điện bị phạt 100.000-200.000 đồng. Khi nồng độ cồn ở mức 50-80 mg/100 ml máu, người lái bị phạt 300.000-400.000 đồng. Nếu cầm lái xe đạp, xe đạp điện với nồng độ cồn vượt quá mức 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/l khí thở, người vi phạm sẽ bị phạt khoảng 400.000-600.000 đồng.

Để dễ hình dung, ngưỡng nồng độ cồn này đạt được khi tiêu thụ 3-4 lon bia loại 5% cồn, quy cách 330 ml, hoặc tương đương 3-4 ly rượu vang loại 12% cồn trong ly 100 ml. Đương nhiên đây chỉ là con số ước tính. Nồng độ cồn trong thực tế được đo phụ thuộc vào cơ địa từng người.

Dù lái xe máy hay xe đạp, xe đạp điện, điều khiển phương tiện khi sử dụng bia rượu đều là hành vi vi phạm. Ảnh: Yadea.

Với người lái xe máy, xe máy điện, mức phạt hành chính sẽ tăng cao hơn, đi cùng mức trừ điểm giấy phép lái xe. Cụ thể, khi cầm lái xe máy, xe máy điện với nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở, người vi phạm bị phạt 2-3 triệu, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/l khí thở, người điều khiển môtô, xe gắn máy sẽ bị phạt 6-8 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Khung hình phạt tối đa 8-10 triệu đồng, trừ 12 điểm giấy phép lái xe được áp dụng nếu người điều khiển môtô, xe gắn máy vi phạm có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/l khí thở.

Nhìn chung việc lái xe đạp điện, xe máy điện công suất thấp khi sử dụng đồ uống có cồn khiến người điều khiển phương tiện phải chịu mức xử phạt khá thấp nếu so với các phương tiện giao thông khác.

Dù mức tiền phạt thấp hay cao, việc điều khiển xe tham gia giao thông khi đã sử dụng bia rượu không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn cho bản thân và những người xung quanh.