Con bốc đầu xe máy, bố bị tịch thu xe, nộp phạt 9 triệu đồng

Phụ huynh của nam thanh niên bị phạt 9 triệu đồng do giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Ảnh cắt từ clip.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về một trường hợp con điều khiển xe máy bốc đầu, khiến phụ huynh bị phạt 9 triệu đồng.

Theo tường thuật, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển môtô biển kiểm soát 24HB-261.xx thực hiện hành vi bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái khi lưu thông trên đường tỉnh 159, thuộc thôn Hoàng Hà, xã Bắc Hà.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 2 đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển và chủ phương tiện.

Nam thanh niên điều khiển xe bốc đầu khi chưa đủ 16 tuổi. Ảnh cắt từ clip.

Qua xác minh, người điều khiển là nam thanh niên sinh năm 2010, chưa đủ 16 tuổi. Chủ phương tiện là ông S.S.C (sinh năm 1990), cũng là bố của người vi phạm.

Lực lượng CSGT đã xử lý nam thanh niên điều khiển xe máy về các hành vi bao gồm điều khiển xe bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái, cùng với hành vi điều khiển môtô khi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Do nam thanh niên chưa đủ tuổi, các hành vi vi phạm trên không áp dụng hình thức phạt hành chính. Tuy nhiên, việc điều khiển xe bằng một bánh dẫn đến biện pháp tịch thu phương tiện, theo nội dung quy định tại điểm a khoản 11 Điều 7 Nghị định 168/2024.

Ngoài ra, ông S.S.C là phụ huynh của người vi phạm cũng bị xử phạt 9 triệu đồng do hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Đây là nội dung tại khoản 10 Điều 32 Nghị định 168/2024.

Người từ đủ 16 tuổi trở lên mới được phép điều khiển xe gắn máy. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Tại Điều 59 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định, người từ đủ 16 tuổi trở lên được phép điều khiển xe gắn máy.

Cũng trong bộ Luật này, xe gắn máy được định nghĩa là xe có 2 hoặc 3 bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h.

Nếu động cơ dẫn động là động cơ nhiệt, dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm3. Trường hợp dẫn động bằng động cơ điện, công suất của động cơ không lớn hơn 4 kW. Xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.