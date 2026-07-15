Vị trí đỗ xe khiến tài xế chịu phạt gần 1 triệu đồng

Hành vi đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường sẽ bị xử phạt hành chính gần 1 triệu đồng.

Ảnh: Cục CSGT.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về một trường hợp đỗ xe không đúng nơi quy định bị xử phạt gần 1 triệu đồng.

Theo nội dung tường thuật, Cục CSGT sau khi tiếp nhận phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình xác minh, xử lý theo quy định đối với trường hợp ôtô biển kiểm soát 90C-133.XX có hành vi đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường tại phố Tân Khai, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện chỉ đạo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã giao Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua quá trình xác minh, Đội CSGT đường bộ số 2 xác định vào sáng ngày 6/7, người vi phạm đã điều khiển ôtô biển kiểm soát 90C-133.66 và cho đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường.

Ôtô đỗ trên đường cần đúng nơi quy định để không bị phạt tiền. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Ngày 13/7, lái xe đã được mời đến làm việc với cơ quan Công an. Tại buổi làm việc, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi "Đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường", theo nội dung quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 168/2024. Với hành vi này, người vi phạm bị phạt hành chính số tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

Cục CSGT nhấn mạnh phần đường dành cho người đi bộ qua đường là khu vực được pháp luật ưu tiên bảo vệ, nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Việc dừng, đỗ xe tại vị trí này không chỉ vi phạm quy định mà còn che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện và người đi bộ, từ đó gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Bánh xe gần nhất phải cách lề đường không quá 0,25 m. Ảnh: P.H.

Cũng trong nội dung điểm đ khoản 2 Điều 6 Nghị định 168/2024, tài xế điều khiển ôtô sẽ bị phạt 600.000-800.000 đồng nếu dừng xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 m. Tài xế cũng không được phép dừng xe trên đường dành riêng cho xe buýt; dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước.

Mức phạt này cũng áp dụng khi tài xế rời vị trí lái, tắt máy khi dừng xe (trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe) hoặc rời vị trí lái khi dừng xe nhưng không sử dụng phanh đỗ xe (hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác).