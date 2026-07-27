Sẽ thế nào nếu cao tốc Việt Nam bố trí làn vượt xe?

Cục CSGT đề xuất các tuyến cao tốc bố trí làn sát dải phân cách riêng cho mục đích vượt xe. Ôtô không được phép chạy liên tục trên làn vượt xe này.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết đang đề xuất bố trí làn vượt xe trên các tuyến cao tốc tại Việt Nam.

Đây là một trong những nội dung cuộc họp giữa Cục CSGT với Cục Đường bộ, liên quan việc thống nhất giải pháp trong công tác quy hoạch hạ tầng giao thông, thiết kế công trình và tổ chức giao thông đường bộ an toàn, hiện đại.

Sẽ có làn vượt xe trên cao tốc?

Cục CSGT cho biết qua thực tế hoạt động giao thông trên các tuyến đường cao tốc có từ 2 làn xe trở lên, vẫn còn một bộ phận lái xe (nhất là xe tải, xe khách) không có đạo đức, ý thức và văn hóa giao thông, thường chạy xe với tốc độ thấp (trên hoặc có trường hợp dưới tốc độ tối thiểu.

Nhóm xe này bám làn trái của đường, gây cản trở, ùn ứ kéo dài trên tuyến, có thể gây ức chế cho người lái xe khác đang tham gia giao thông cùng thời điểm.

Tình trạng bám làn trái khi đang chạy ở tốc độ thấp vẫn thường bắt gặp trên nhiều tuyến cao tốc tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Cục CSGT.

Trong nội dung Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, khoản 1 Điều 13 có quy định phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình.

Tuy nhiên, Cục CSGT cho rằng thực tế để xử lý được hành vi cố ý không chịu di chuyển về bên phải, thì cần phải có tổ chức giao thông hợp lý cùng với quy định chặt chẽ.

Chẳng hạn từ đề nghị của Cục CSGT, Cục Đường bộ đã tổ chức lại giao thông trên một số tuyến đường cao tốc đủ điều kiện tiến hành cấm xe khách và xe tải đi vào làn đường sát dải phân cách giữa, qua đó cũng đã tạo ra sự thông thoáng trên đường.

Do vậy để đảm bảo lưu thông phương tiện trên đường cao tốc được thông thoáng và an toàn, Cục CSGT đã đề nghị và phối hợp cùng Cục Đường bộ nghiên cứu để tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc, với việc bố trí làn đường sát dải phân cách giữa làm làn đường dành cho vượt xe.

Khi cao tốc đã đã bố trí làn vượt xe, ôtô tuyệt đối không được phép chạy liên tục trên làn đường này. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Cục CSGT giải thích làn đường này chỉ dành cho các phương tiện muốn vượt xe. Khi các phương tiện đang di chuyển trên làn đường sát làn vượt xe, có phương tiện phía trước di chuyển với tốc độ thấp hơn (không dưới tốc độ tối thiểu) mà muốn vượt lên, thì thực hiện chuyển sang làn vượt xe.

Sau khi vượt qua xe phía trước cùng chiều, phương tiện buộc phải chuyển làn về làn bên phải. Tài xế khi thực hiện chuyển làn phải tuân thủ quy tắc về chuyển làn đường.

Khi tuyến cao tốc đã bố trí làn đường vượt xe, tất cả phương tiện tuyệt đối không được phép chạy liên tục trên làn đường vượt xe.

Làn vượt xe là không mới trên thế giới, nó cho phép các phương tiện di chuyển nhanh hơn và tăng hiệu quả của hạ tầng giao thông. Kỹ năng lái xe ở tốc độ cao là cần thiết khi xuất hiện làn vượt xe này.

Đề xuất chỉ được dừng, đỗ xe ở nơi có biển cho phép

Bên cạnh nội dung trên, cuộc họp giữa Cục CSGT với Cục Đường bộ còn bao gồm đề xuất chỉ được dừng, đỗ xe ở những nơi có biển báo dừng, đỗ xe.

Cục CSGT cho rằng đây là cách tư duy mới, thay cho hiện nay đang được phép dừng đỗ ở nhiều nơi, chỉ trừ những đoạn có biển báo cấm, dừng đỗ xe.

Đề xuất chỉ được dừng, đỗ xe ở những nơi có biển báo dừng, đỗ xe. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Nội dung cuộc họp cũng hướng đến dần thiết lập tư duy và cách tổ chức giao thông mới, bao gồm xóa bỏ giao thông hỗn hợp, xóa bỏ tình trạng quá tải biển báo. Giao thông trong tương lai có thể hướng đến "đồng tốc" và "xếp hàng", tuy nhiên Cục CSGT chưa giải thích rõ 2 khái niệm này.

Ngoài ra, tổ chức giao thông tại Việt Nam cũng sẽ hướng đến hạn chế giao cắt, xung đột, tăng cường khả năng thông hành trên đường bộ, tổ chức nút giao an toàn. Phân vùng và khu vực hạn chế đảm bảo hiệu quả công tác quản lý, thiết kế và tổ chức báo hiệu đường bộ đối ngoại cũng là một trong những mục tiêu.

Giao thông sẽ ưu tiên nhóm đối tượng yếu thế, hướng đến ngăn chặn từ gốc các nguyên nhân tai nạn giao thông chủ quan, đồng thời hạn chế kinh phí cải tạo, duy tu và bảo dưỡng đường bộ.