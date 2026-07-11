Ôtô điện mini như VinFast VF 2 có được phép chạy trên cao tốc?

Dù sở hữu kích thước nhỏ gọn, VinFast VF 2 vẫn là ôtô và đủ điều kiện chạy trên cao tốc tại Việt Nam. Tuy nhiên, người điều khiển cần lưu ý một số thông tin khi cầm lái.

Ảnh: VinFast.

VinFast VF 2 ra mắt gần đây đã trở thành ôtô rẻ nhất thị trường Việt Nam. Chi ra 188 triệu đồng, khách Việt sẽ sở hữu một mẫu xe điện gọn gàng với chiều dài chỉ nhỉnh hơn 3 mét, nhưng có khoang lái bố trí 2 hàng ghế cho phép tối đa 4 người ngồi.

VinFast VF 2 có được chạy trên cao tốc?

Khi đặt cạnh một xe xăng nhỏ gọn khác là Kia Morning, xe điện mini VinFast VF 2 cũng tỏ ra nhỏ hơn đáng kể.

Các thông số dài x rộng x cao của Kia Morning lần lượt 3.595 x 1.595 x 1.495 mm, trong khi "số đo" của VinFast VF 2 tương ứng lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm.

Với bộ thông số nói trên, VF 2 cho thấy bản thân vừa là một mẫu xe vừa nhỏ gọn, lại có phần "lêu nghêu" so với phân khúc hatchback chạy xăng cỡ A. Kích thước này đặt ra câu hỏi cho nhiều người, liệu VinFast VF 2 có đủ tiêu chuẩn để chạy trên các tuyến cao tốc tại Việt Nam.

VinFast VF 2 là mẫu ôtô điện mini, trang bị 2 hàng ghế cho tối đa 4 người ngồi. Ảnh: VinFast.

Bất chấp sở hữu ngoại hình khá nhỏ gọn, VinFast VF 2 trên giấy tờ vẫn là một mẫu ôtô. Xem xét Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (Luật Giao thông 2024), tại khoản 3 Điều 25 có quy định về các loại phương tiện không được phép đi trên đường cao tốc.

Số này bao gồm xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định đối với đường cao tốc, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ (thuật ngữ chỉ các loại xe chở khách hoạt động trong phạm vi hẹp, khu du lịch, sân golf...), xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, môtô, xe gắn máy, các loại xe tương tự môtô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ - tuy nhiên trừ người, phương tiện giao thông đường bộ và thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Như vậy, Luật Giao thông 2024 không đề cập đến bất kỳ loại trừ nào liên quan đến kích thước của ôtô. Điều này đồng nghĩa chỉ cần được phân loại là ôtô trong giấy đăng ký, phương tiện đó hoàn toàn đủ điều kiện lưu thông trên hệ thống các tuyến cao tốc tại Việt Nam.

Phân khúc xe nhỏ gọn kei-car rất phổ biến tại Nhật Bản. Ảnh: Đan Thanh.

Tại nhiều nơi trên thế giới như Trung Quốc hay Nhật Bản, nhóm ôtô điện có kích thước và công suất động cơ tương tự VinFast VF 2 cũng được phép di chuyển trên cao tốc.

Riêng tại Liên minh châu Âu, nhóm phương tiện giao thông siêu nhỏ thường được xếp vào nhóm xe 4 bánh (Quadricycle - L6e hoặc L7e) và bị cấm lên cao tốc. Với công suất 30 kW hay xấp xỉ 40 mã lực, những mẫu xe điện tương tự VF 2 bắt buộc phải đăng kiểm dưới dạng M1 cho ôtô du lịch tiêu chuẩn để được phép chạy trên cao tốc.

Lưu ý gì khi cầm lái xe điện mini trên cao tốc?

VinFast cho biết VF 2 được trang bị motor điện 40,23 mã lực dẫn động cầu sau, tốc độ tối đa ở mức 80 km/h. Với giới hạn tốc độ này, việc cầm lái VF 2 trên cao tốc cần một số lưu ý đặc biệt.

Khi phần lớn tuyến cao tốc tại Việt Nam quy định tốc độ tối thiểu 60 km/h, VinFast VF 2 về cơ bản có thể đáp ứng tốt cho việc vận hành trên cao tốc ở dải tốc độ đúng quy định.

Cao tốc tại Việt Nam thường quy định tốc độ tối thiểu 60 km/h. Ảnh: Quốc Nam.

Tuy nhiên, tốc độ giới hạn tối đa của các tuyến cao tốc tại Việt Nam lại thường trong khoảng 90-120 km/h, đồng nghĩa phần đông phương tiện sẽ thường xuyên chạy ở dải tốc độ tiệm cận mức này.

Bản thân VinFast VF 2 có tốc độ tối đa 80 km/h theo thiết kế của nhà sản xuất.

Điều này có thể vô tình đặt VinFast VF 2 vào tình huống rủi ro mất an toàn, bởi phần đông người tham gia giao thông khác trên cao tốc sẽ "đẩy" cho xe chạm ngưỡng 90-120 km/h - trần tốc độ tối đa quy định trên từng tuyến cao tốc cụ thể.

Đặc trưng về các kích thước kể trên cũng có thể đặt VF 2 vào tình thế nguy hiểm khi các xe to thực hiện vượt trên cao tốc. Kết hợp với "dàn chân" tương đối nhỏ, VinFast VF 2 có khả năng mất kiểm soát khi đang chạy ở tốc độ cao mà bị vượt mặt.

Do vậy, tài xế VF 2 khi cho xe chạy trên cao tốc trước tiên phải duy trì tốc độ trên ngưỡng tối thiểu, đồng thời chỉ cho xe chạy trên làn phía trong (làn bên phải) để hạn chế cản trở các phương tiện cùng di chuyển.

Khi cho xe chạy liên tục ở dải tốc độ 60-80 km/h, bộ pin dung lượng 18,3 kWh phải "xả" ở cường độ cao hơn, có thể dẫn đến phạm vi hoạt động thực tế bị rút ngắn so với mức 210 km/lần sạc đầy mà hãng công bố.

VinFast VF 2 vẫn đủ sức chạy cao tốc, nhưng khó có thể thoải mái tương tự các xe thuộc phân khúc lớn hơn. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Người cầm lái VF 2 khi này cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không chủ quan với tầm hoạt động hiển thị trên màn hình và phải có phương án dự phòng khi xe có dấu hiệu cạn pin trước khi kết thúc hành trình trên cao tốc.

Giải pháp tối ưu là sạc đầy pin trước khi vào các tuyến cao tốc để loại bỏ rủi ro hết pin, hoặc cho xe di chuyển ra tại một nút giao bất kỳ để nạp thêm chút năng lượng cho pin.

Nhìn chung, VinFast VF 2 vẫn đủ khả năng chạy cao tốc, nhưng mẫu xe này về cơ bản vẫn là ôtô điện đô thị cỡ nhỏ. Nếu buộc phải chạy trên cao tốc, người lái cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, đồng thời lưu ý các nội dung đã đề cập bên trên nhằm đảm bảo an toàn.