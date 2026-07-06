So sánh nhanh xe điện dưới 200 triệu - VinFast VF 2 và Bestune Xiaoma

Cả Bestune Xiaoma và VinFast VF 2 đều đang được bán với giá dưới 200 triệu đồng. Vậy chúng có gì khác biệt về thông số?

VinFast VF 2 là mẫu xe điện vừa được ra mắt tại Việt Nam với giá 188 triệu đồng. Trong giai đoạn trước 17/7, khách hàng đặt cọc sớm VF 2 sẽ được hưởng ưu đãi 8 triệu, đưa giá bán của xe về mốc 180 triệu đồng. Trong khi đó, Bestune Xiaoma đang được các đại lý tư nhân phân phối với giá khoảng 199 triệu đồng, chưa bao gồm phụ kiện chính hãng. Bên cạnh các thông số cơ bản, VinFast VF 2 vượt trội ở hệ thống trạm sạc rộng khắp.





VinFast VF 2 SO SÁNH Bestune Xiaoma

VinFast VF 2 VinFast VF 2

Bestune Xiaoma Bestune Xiaoma GIÁ BÁN

Mức giá cập nhật vào tháng 7/2026 Bản kèm pin 180 triệu đồng 199 triệu đồng KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm Dài 3.090



3.000 Rộng 1.496



1.510 Cao 1.663,2



1.630 Chiều dài cơ sở 2.065



1.953 Khoảng sáng gầm 165



130 THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ Điện Điện Công suất 30 kW



20 kW Mô-men xoắn 65 Nm



85 Nm Tốc độ tối đa 80 km/h



100 km/h Dung lượng pin 18,3 kWh



13,9 kWh Phạm vi hoạt động 210 km/lần sạc



170 km/lần sạc Chế độ lái Eco - Normal Eco - Sport TRANG BỊ NỔI BẬT

Đèn pha trước

LED Halogen Camera lùi ✓ ✓ Ốp mâm

Thép Nhựa Màn hình sau vô lăng 7 inch



7 inch Hệ thống âm thanh 2 loa



2 loa Túi khí người lái ✓ ✓ Phanh điện tử EBD ✓ ✓ chống bó cứng phanh ABS ✓ ✓ Nguồn: VinFast, FAW ĐỒ HỌA: ZNEWS