So sánh nhanh xe điện dưới 200 triệu - VinFast VF 2 và Bestune Xiaoma

VinFast VF 2 là mẫu xe điện vừa được ra mắt tại Việt Nam với giá 188 triệu đồng. Trong giai đoạn trước 17/7, khách hàng đặt cọc sớm VF 2 sẽ được hưởng ưu đãi 8 triệu, đưa giá bán của xe về mốc 180 triệu đồng. Trong khi đó, Bestune Xiaoma đang được các đại lý tư nhân phân phối với giá khoảng 199 triệu đồng, chưa bao gồm phụ kiện chính hãng. Bên cạnh các thông số cơ bản, VinFast VF 2 vượt trội ở hệ thống trạm sạc rộng khắp.
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Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.