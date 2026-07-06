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Xe EV

So sánh nhanh xe điện dưới 200 triệu - VinFast VF 2 và Bestune Xiaoma

  • Thứ hai, 6/7/2026 17:11 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Cả Bestune Xiaoma và VinFast VF 2 đều đang được bán với giá dưới 200 triệu đồng. Vậy chúng có gì khác biệt về thông số?

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VinFast VF 2 là mẫu xe điện vừa được ra mắt tại Việt Nam với giá 188 triệu đồng. Trong giai đoạn trước 17/7, khách hàng đặt cọc sớm VF 2 sẽ được hưởng ưu đãi 8 triệu, đưa giá bán của xe về mốc 180 triệu đồng. Trong khi đó, Bestune Xiaoma đang được các đại lý tư nhân phân phối với giá khoảng 199 triệu đồng, chưa bao gồm phụ kiện chính hãng. Bên cạnh các thông số cơ bản, VinFast VF 2 vượt trội ở hệ thống trạm sạc rộng khắp.


VinFast
VF 2
SO SÁNH
Bestune
Xiaoma

VinFast VF 2

Bestune Xiaoma
GIÁ BÁN

Mức giá cập nhật vào tháng 7/2026
Bản kèm pin
180 triệu đồng
199 triệu đồng
KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm
Dài
3.090


3.000
Rộng
1.496


1.510
Cao
1.663,2


1.630
Chiều dài cơ sở
2.065


1.953
Khoảng sáng gầm
165


130
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THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ
Điện
Điện
Công suất
30 kW


20 kW
Mô-men xoắn
65 Nm


85 Nm
Tốc độ tối đa
80 km/h


100 km/h
Dung lượng pin
18,3 kWh


13,9 kWh
Phạm vi hoạt động
210 km/lần sạc


170 km/lần sạc
Chế độ lái
Eco - Normal
Eco - Sport
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TRANG BỊ NỔI BẬT

Đèn pha trước
LED

Halogen
Camera lùi
Ốp mâm
Thép

Nhựa
Màn hình sau vô lăng
7 inch


7 inch
Hệ thống âm thanh
2 loa


2 loa
Túi khí người lái
Phanh điện tử EBD
chống bó cứng phanh ABS
Nguồn: VinFast, FAW
ĐỒ HỌA: ZNEWS

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Đan Thanh

ảnh: Đan Thanh, Bestune Việt Nam, VinFast

VinFast xe điện VinFast Bestune Xiaoma VF 2

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