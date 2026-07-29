Ôtô nào của BMW tham gia phim 'Người Nhện'?

Loạt xe 5-Series cùng với iX3 của BMW sẽ tham gia phần phim mới nhất của Người Nhện.

Theo Carscoops, các thương hiệu ôtô hạng sang như Audi, Acura và Lexus đều từng có cơ hội “góp mặt” trong các bộ phim bom tấn thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Thương hiệu Audi nổi trội hơn khi đã tham gia trong bộ phim Iron Man (2008) cùng hàng loạt bộ phim khác thuộc MCU.

Tuy nhiên, những cú “bắt tay” quảng bá giữa MCU với các hãng xe từng có thời gian bị đình trệ, một phần do sức hút ngày càng giảm dần của các bộ phim thuộc vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng này.

Với Spider-Man: Brand New Day, mọi thứ dường như đang trở nên khởi sắc hơn, giúp BMW trở thành thương hiệu ôtô tiếp theo tham gia vào một bộ phim siêu anh hùng của MCU.

Lần này, những mẫu xe của BMW gồm 5-Series và iX3 sẽ đồng hành cùng dàn diễn viên Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal… trong phần phim mới nhất về siêu anh hùng đu tơ. Hãng xe Đức cho biết sản phẩm của mình được đan xen vào cốt truyện của bộ phim Người Nhện mới, cho phép kết nối với cộng đồng yêu xe toàn cầu.

BMW iX3 và BMW 5-Series sẽ tham gia phần phim mới nhất của Người Nhện.

BMW mô tả sự hợp tác này như cam kết trong kết hợp đổi mới, công nghệ và tính gắn kết văn hóa, điều mà chuyên trang Carscoops nhận định có phần hơi mơ hồ. Hãng xe Đức đồng thời lưu ý rằng Người Nhện là một trong những siêu anh hùng nổi tiếng hàng đầu thế giới, khi đoạn trailer phần phim mới nhất đã đạt tỷ lượt xem chỉ trong 4 ngày.

Giám đốc BMW Bernd Körber cho rằng sự tương đồng giữa nền tảng Neue Klasse và phần phim mới của Người Nhện nằm ở sự khởi đầu mới, sẽ định hình những gì diễn ra trong tương lai.

Bên cạnh hợp tác trong phim, hiệu ứng hoạt hình chủ đề Spider-Man cũng đang được triển khai trên các dòng xe BMW tương thích. Hãng xe Đức cũng đã cập nhật concept iX3 Flow để mang hình ảnh Spider-Man lên ngoại thất xe thông qua các màn hình E Ink.

BMW iX3 là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của BMW trong kỷ nguyên Neue Klasse.

BMW iX3 là mẫu SUV thuần điện đầu tiên được giới thiệu với nền tảng Neue Klasse hoàn toàn mới của Tập đoàn BMW.

Ngoại hình BMW iX3 có sự thay đổi lớn, nội thất gần như giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế BMW Panoramic iDrive. Thiết lập motor kép cho công suất đầu ra tối đa 469 mã lực, mô-men xoắn cực đại 645 Nm. Gói pin dung lượng 108,7 kWh cho phép xe chạy tối đa 679-805 km/lần sạc theo chuẩn DIN.