BMW rút khỏi triển lãm Paris Motor Show 2026

BMW sẽ không tham dự triển lãm Paris Motor Show 2026, cho thấy xu hướng các hãng xe ngày càng giảm phụ thuộc vào các triển lãm truyền thống.

BMW sẽ không tham dự triển lãm Paris Motor Show 2026 (Mondial de l'Automobile), một trong những sự kiện ôtô lớn cuối cùng còn duy trì sức hút tại châu Âu. Hãng xe đến từ Đức cho biết quyết định này xuất phát từ việc "thay đổi các ưu tiên", phản ánh xu hướng ngày càng ít phụ thuộc vào các triển lãm ôtô truyền thống để ra mắt sản phẩm.

BMW bỏ qua triển lãm Paris Motor Show 2026

Trong nhiều năm qua, vai trò của các triển lãm ôtô đã suy giảm đáng kể. Triển lãm Geneva Motor Show đã ngừng hoạt động, trong khi Detroit Auto Show cũng không còn giữ được vị thế như trước.

Lần cuối BMW xuất hiện tại Paris Motor Show là vào năm 2024 với mẫu xe điện MINI John Cooper Works và các concept Neue Klasse. Tuy nhiên, triển lãm này đã tạm dừng vào năm 2025 trước khi quay trở lại vào năm 2026.

Điều này khiến số lượng sự kiện ôtô quy mô lớn trên thế giới chỉ còn lại rất ít, trong đó Paris Motor Show vẫn được xem là một trong những triển lãm quan trọng, đặc biệt đối với các hãng xe châu Âu.

Triển lãm năm nay sẽ diễn ra vào tháng 10/2026 với hơn 60 thương hiệu tham gia, bao gồm Audi và Mercedes-Benz. Tuy nhiên, BMW sẽ là cái tên vắng mặt đáng chú ý.

Với lý do "sự thay đổi trong các ưu tiên", BMW cho thấy tập đoàn coi trọng thị trường Trung Quốc hơn khi vẫn xuất hiện tại triển lãm Auto China 2026. Tuy nhiên, hãng xe đến từ Đức đang đối đầu thách thức lớn từ các thương hiệu nội địa.

Theo Bloomberg, BMW quyết định rút lui vì "sự thay đổi trong các ưu tiên". Hãng khẳng định vẫn sẽ duy trì sự hiện diện có chọn lọc tại các triển lãm ôtô trong tương lai, cho thấy BMW sẽ chỉ tham gia những sự kiện phù hợp với kế hoạch giới thiệu các mẫu xe mới.

Một ví dụ gần đây là Auto China 2026, nơi BMW trình làng hàng loạt sản phẩm mới như iX3 L, bản nâng cấp giữa vòng đời của 7-Series cùng nhiều mẫu concept của MINI.

Khó khăn được dự báo trước của BMW

Thời gian gần đây BMW ngày càng ưu tiên các địa điểm và sự kiện riêng để ra mắt xe mới thay vì các triển lãm truyền thống. Mẫu xe ý tưởng M Concept Neue Klasse được giới thiệu tại giải đua sức bền 24 Hours of Le Mans, trong khi thế hệ mới của BMW X5 lại ra mắt ngay tại nhà máy của hãng ở Spartanburg, bang Nam Carolina (Mỹ).

Khó khăn về mặt tài chính khiến tập đoàn BMW rút khỏi các triển lãm truyền thống. Với mẫu X5 thế hệ mới, hãng xe này thậm chí còn tổ chức buổi lễ ra mắt ngay tại nhà máy Spartanburg tại South Carolina (Mỹ).

Việc không góp mặt tại Paris Motor Show cũng diễn ra không lâu sau khi BMW điều chỉnh giảm dự báo kinh doanh cho cả năm tài chính 2026. Hãng cho biết thị trường Trung Quốc suy giảm nhanh hơn dự kiến, trong khi mức độ cạnh tranh tại khu vực này ngày càng gay gắt.

Theo BMW, đà tăng trưởng doanh số tại châu Âu và Mỹ không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm tại Trung Quốc cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việc cân nhắc giữa tham gia các triển lãm truyền thống hay tự mình tổ chức những sự kiện riêng không chỉ là bài toán khó cho BMW và còn cho nhiều thương hiệu khác, khi tình hình thị trường ôtô toàn cầu ngày một phức tạp.

Bên cạnh đó, hãng xe Đức cũng cho rằng xung đột tại Trung Đông cùng nhiều yếu tố bất lợi khác đã khiến lợi nhuận và dòng tiền tự do trong quý II giảm mạnh. Trước những áp lực này, BMW cho biết sẽ tăng cường và đẩy nhanh các chương trình cắt giảm chi phí đang được triển khai nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động.