Trải nghiệm Green SM ở Indonesia bằng xe điện của VinFast

Cùng màu xanh và logo quen thuộc, việc đặt xe và di chuyển tại thành phố Jakarta (Indonesia) trên taxi điện Green SM sẽ khác thế nào so với ở Việt Nam?

Tại Việt Nam, Green SM đang là ông lớn chiếm đến 54,51% thị phần taxi công nghệ theo báo cáo từ Mordor Intelligence công bố vào quý I năm nay. Màu xanh hãng taxi thuộc Vingroup dần thay thế cho những hãng taxi truyền thống và cả đối thủ xe công nghệ.

Vậy còn ở Indonesia, một trong những thị trường nước ngoài đầu tiên của Green SM, sắc xanh Cyan quen thuộc đang chuyển động ra sao giữa nhịp sống hối hả của xứ vạn đảo?

Trong chuyến đi đến Jakarta, phóng viên Tri Thức - Znews đã có trải nghiệm thực tế dịch vụ gọi xe này.

Giá rẻ bất ngờ

Tôi ghé PIK (Pantai Indah Kapuk), Jakarta vào những ngày cuối tháng 7. Trái ngược với sự náo nhiệt của trung tâm Jakarta, PIK là khu đô thị mới ven biển với không gian thoáng đãng và mật độ dân cư thưa hơn.

Vì vậy theo chia sẻ từ lễ tân tại khách sạn nơi tôi nghỉ ngơi, việc đặt taxi, gọi xe công nghệ tại khu vực này cũng sẽ mất nhiều thời gian so với vùng trung tâm.

Tôi cùng vài người bạn chọn Green SM là phương tiện di chuyển đến điểm hẹn ăn trưa.

Khá tương tự với trải nghiệm sử dụng Grab tại Thái Lan trước đó, tôi không cần mất thêm thời gian để tạo lại tài khoản mới hay tải ứng dụng khác bởi Green SM có thể tự động chuyển vùng, cho phép tôi sử dụng tài khoản liên kết số điện thoại tại Việt Nam để đặt xe tại Indonesia.

Giá cước cho chuyến đi dành khoảng 6,5 km tại Indonesia chỉ khoảng 18.000 Rp. Ảnh: Đan Thanh.

Giao diện ứng dụng tại đất nước vạn đảo không có nhiều khác biệt so với ở quê nhà, ngoại trừ mức giá cước khiến tôi khá bất ngờ.

Quãng đường từ khách sạn đến nhà hàng dài 6,5 km, dự kiến mất 20 phút di chuyển bằng ôtô. Chi phí gốc hiển thị là 35.000 Rp, tương đương khoảng 50.000 đồng. Sau khi áp dụng các mã ưu đãi sẵn có, số tiền thực trả chỉ còn 18.000 Rp, chưa đến 27.000 đồng.

Mức giá này khá mềm so với các ứng dụng gọi xe công nghệ tại Indonesia. Để làm một phép so sánh, tôi cũng thử đặt cuốc xe tương tự thông qua ứng dụng Grab, mức giá cho cùng quãng đường di chuyển được thông báo vào khoảng 46.000 Rp, tương đương khoảng 70.000 đồng.

Ngay cả khi so sánh với chi phí di chuyển tại các thành phố lớn ở Việt Nam, con số này vẫn dễ chịu hơn đáng kể.

"Good" trong nhiều khía cạnh

Sau khi đặt xe, tôi mất khoảng 2-5 phút để chờ tài xế nhận đơn và chờ đợi thêm 10 phút để lên xe.

Xe di chuyển đến điểm đón không quá nhanh, bởi các tuyến đường ở khu vực này đều là quốc lộ có dải phân cách cứng, buộc tài xế phải di chuyển đường vòng khá xa. Xe của Green SM tại PIK cũng thường tập trung ở gần khu người Hoa (China Town) - điểm du lịch nhỏ cách nơi tôi ở gần 30 phút lái xe.

Đón tôi là anh Indra Kresna Amijaya trên chiếc VinFast Nerio Green mang sắc xanh đặc trưng. Chiếc xe trông hoàn toàn quen thuộc như những chuyến xe tôi vẫn đi hàng ngày tại Việt Nam, chỉ khác ở tấm biển số Indonesia.

Anh Amijaya chia sẻ anh đã cầm lái xe được 2 năm và đây cũng là hãng taxi công nghệ đầu tiên được anh chàng người Indonesia "đầu quân".

Dù rào cản ngôn ngữ khiến cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở những câu tiếng Anh ngắn gọn, nam tài xế vẫn không giấu được sự hào hứng khi nhắc về người bạn đồng hành chạy điện.

Theo nam tài xế, sau khi di chuyển hơn 2 năm trên Nerio Green, số ODO cũng vượt mốc 11.000 km, chiếc xe vẫn hoạt động ổn định, chưa từng gặp sự cố lớn. Thậm chí nội thất xe còn có nhiều chi tiết chưa bóc ni lon, giống như một vài tài xế ở Việt Nam vẫn thường làm để giữ cho xe "như mới".

Các đãi ngộ và quyền lợi cho tài xế, trải nghiệm vận hành, sạc xe được anh Amijaya vui vẻ gói gọn trong cụm từ "good".

Chiếc Nerio Green có số ODO hơn 11.000 km nhưng chưa gặp bất kỳ sự cố nào. Ảnh: Đan Thanh.

Ngả lưng ở hàng ghế sau trong quãng đường hơn 6 km, cảm giác di chuyển nhìn chung khá êm ái và khá giống với những trải nghiệm tại Việt Nam với Green SM, cả về tốc độ lẫn thời gian di chuyển. Dù vậy sau hai năm hoạt động với tần suất cao, phần gầm xe bắt đầu có độ rung nhẹ khi đi qua những đoạn đường xấu và cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai không còn giữ được độ lạnh sâu như những chiếc xe mới.

Cuộc đua "xanh" mới ở Jakarta

Trong ấn tượng của tôi, Indonesia sẽ là nơi người dân ưu tiên sự thực dụng một cách cực đoan, nơi mà tính thẩm mỹ của xe không phải là yếu tố được khách hàng ưu tiên khi chọn một phương tiện mới.

Ở nhóm xe công nghệ, những chiếc van hay sedan đời cũ mang gam màu xanh của Bluebird cũng từng được phổ biến rộng khắp các thành phố.

Đến nay, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Trong những ngày dạo quanh Jakarta, tôi bắt gặp không ít xe Trung Quốc từ các thương hiệu như Omoda & Jaecoo, BYD, Denza hay GAC. VinFast VF 7, Limo Green hay thậm chí là VF 3 cũng được nhiều người dân tại xứ vạn đảo ưu ái, đặt mua và nâng cấp với các bộ kit ngoại thất bắt mắt.





Còn ở mảng taxi dịch vụ, sắc xanh Cyan nổi bật từ Green SM đang dần trở thành điểm nhấn quen thuộc trên đường phố. Dù chưa bao phủ dày đặc như ở quê nhà, sự hiện diện rõ nét của những chiếc xe điện Việt đủ để tôi nhận ra bước đi nhiều tiềm năng của thương hiệu.

Nhìn vào những số liệu được hãng công bố, có thể nhận ra kế hoạch bài bản của VinFast hay Green SM tại đây. Giai đoạn 2024-2025, Jakarta là thành phố đầu tiên và duy nhất phủ sóng taxi điện Green SM. Nhưng đến nay, các khu vực lân cận như Makassar, Bekasi hay Surabaya cũng bắt đầu xuất hiện những sắc xanh Cyan trên đường.

Chuyến đi ngắn tại Jakarta mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc ngay trên đất khách. Việc nhìn thấy một thương hiệu Việt Nam không chỉ vận hành tốt mà còn nhận được sự đón nhận tự nhiên từ những tài xế bản địa khiến hành trình tại xứ vạn đảo trở nên dễ dàng và cảm xúc hơn.

Green SM là chiến lược rõ ràng và bài bản của Vingroup nói chung và hãng xe VinFast nói riêng trong việc phổ biến xe thương hiệu Việt ra thế giới. Hãng taxi có mặt tại nhiều thị trường quốc tế có văn hóa, kinh tế và xã hội "gần giống" với Việt Nam và đạt được những thành tựu ban đầu đáng khen.

Dù chặng đường phía trước tại thị trường quốc tế vẫn còn nhiều thách thức, sự hiện diện ngày càng phổ biến của Green SM tại Indonesia nói riêng là một tín hiệu tích cực, đặt nền móng thành công cho taxi điện Việt ở các thị trường tiếp theo như Ấn Độ, Philippines hay xa hơn là châu Âu.